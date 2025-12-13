एक्सप्लोरर
Shani Dosh Symptoms: कुंडली में कमजोर शनि कैसे बदल देता है जीवन की दिशा? जानें इसे मजबूत बनाने के उपाय!
Shani Dosh Symptoms: अगर किसी जन्म कुंडली में शनि कमजोर हो जाए, तो जीवन में बाधाएं और परेशानियां बढ़ने लगती हैं. ऐसे में शनि दोष के संकेतों को पहचानना और समय पर सही उपाय करना बेहद जरूरी माना जाता है.
शनि दोष के लक्षण
1/5
2/5
Published at : 13 Dec 2025 09:00 AM (IST)
राशिफल
6 Photos
2026 में धनु राशि के छात्रों को मेहनत का मिलेगा फल, शिक्षा क्षेत्र में खुलेंगे नए अवसर
राशिफल
12 Photos
Tarot Prediction 12 December 2025: जानें शुक्रवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
राशिफल
6 Photos
Kark Rashifal 2026: विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बृहस्पति देगा सकारात्मक परिणाम
राशिफल
12 Photos
Tarot Prediction 11 December 2025: जानें गुरुवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
न धूप और न ही हवा, 2 साल से एकांत कैद में पाकिस्तान के पूर्व PM, अब यूनाइटेड नेशंस ने कर दी यह मांग
बिहार
बिहार: मॉब लिंचिंग से गई युवक की जान, धर्म पूछकर था पीटा, मौत से पहले सुनाई दर्द भरी दास्तां
बॉलीवुड
'धुरंधर' नहीं थमने वाली, रिलीज के 8वें दिन भी खूब छापे नोट, तोड़े इन फिल्मों के रिकॉर्ड
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion