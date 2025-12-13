ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि को न्याय और कर्म का दाता कहा गया है. अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि मजबूत है तो उसके जीवन में सफलता और स्थिरता प्राप्त होगी. वहीं अगर शनि दुर्बल स्थिति में होगा तो जीवन में संघर्ष और मानसिक तनाव बना रहता है. आइए ऐसे में जानते हैं कि शनि के कमजोर स्थिति में रहने के क्या लक्षण है और क्या-क्या उपाय हैं.