हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोNew Year 2025: नए साल 2026 में सूर्य के तेज जैसा चमकेगा भाग्य, घर ले आएं ये चीजें

New Year 2025: नए साल 2026 में सूर्य के तेज जैसा चमकेगा भाग्य, घर ले आएं ये चीजें

New Year 2025: अंकज्योतिष के अनुसार साल 2026 को सूर्य का अंक माना जा रहा है. इसलिए नए साल पर अगर आप अपने घर पर सूर्य के प्रतीक से जुड़ी चीजें लाकर रखेंगे तो इससे पूरे साल घर पर सकारात्मक ऊर्जा रहेगी.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 26 Dec 2025 04:16 PM (IST)
सूर्य के प्रतीक

1/6
अंक ज्योतिष के अनुसार, नया साल 2026 सूर्य का वर्ष होना वाला है. वर्ष 2026 का मूलांक 1 (2+0+2+6 = 10 = 1) जोकि सूर्य का अंक है, जोकि वास्तव में इसे ऊर्जा और नई शुरुआत का वर्ष बनाता है.
2/6
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को शक्ति, ऊर्जा, नेतृत्व आदि का कारक माना जाता है. नया साल 2026 सूर्य का अंक होने वाला है. इसलिए नए साल में यदि आप अपने घर पर सूर्य से जुड़ी चीजें लाएंगे तो इससे साल 2026 काफी शुभ साबित होगा.
Published at : 26 Dec 2025 04:16 PM (IST)
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
