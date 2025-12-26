ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को शक्ति, ऊर्जा, नेतृत्व आदि का कारक माना जाता है. नया साल 2026 सूर्य का अंक होने वाला है. इसलिए नए साल में यदि आप अपने घर पर सूर्य से जुड़ी चीजें लाएंगे तो इससे साल 2026 काफी शुभ साबित होगा.