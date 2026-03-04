महाराष्ट्र: शरद पवार की वजह से राज्यसभा की सातों सीटें होंगी निर्विरोध? जानिए वोटों का गणित

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव: शरद पवार की वजह से राज्यसभा की सातों सीटें होंगी निर्विरोध? जानिए वोटों का गणित

Maharashtra Rajya Sabha Election: 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 7 सीटों समेत 10 राज्यों की 30 सीटों पर मतदान होगा. महाराष्ट्र में महायुति के 6 और MVA के 1 उम्मीदवार की जीत संभव है.

By : वैभव परब | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 04 Mar 2026 04:41 PM (IST)
Preferred Sources

16 मार्च को राज्यसभा चुनाव होने जा रहा है. महाराष्ट्र की सात सीटों सहित देश के 10 राज्यों की कुल 30 सीटों पर मतदान होगा. महाराष्ट्र में मौजूदा संख्या बल को देखते हुए महायुति के छह और महाविकास आघाड़ी (MVA) के एक उम्मीदवार के जीतने की संभावना है.पिछले कुछ दिनों से इस चुनाव के लिए राजनीतिक गणित साधने की कोशिशें तेज थीं. 

इस बीच बीजेपी ने अपने चार उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं. वहीं शरद पवार के भी चुनाव मैदान में उतरने की संभावना जताई जा रही है. इसी वजह से अब राज्य की सातों सीटें निर्विरोध होने की चर्चा शुरू हो गई है. आइए समझते हैं जीत और वोटों का पूरा गणित.

बीजेपी ने घोषित किए उम्मीदवारों के नाम

बीजेपी ने चार उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं. इनमें पूर्व मंत्री विनोद तावड़े, आरपीआई (आठवले गुट) के प्रमुख और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले, हिंगोली के बीजेपी नेता रामराव वडकुते और नागपुर की बीजेपी नेता माया इवनाते शामिल हैं.एक-एक सीट अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दी गई है.

शरद पवार का नाम लगभग तय

दूसरी ओर, महाविकास आघाड़ी का एक उम्मीदवार राज्यसभा जा सकता है. इस सीट के लिए शरद पवार का नाम लगभग तय माना जा रहा है. इससे पहले कांग्रेस ने यह सीट अपने लिए मांगी थी. कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री बालासाहेब थोरात और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के नाम चर्चा में थे.

निर्विरोध चुनाव कैसे संभव?

अगर सातवीं सीट के लिए महाविकास आघाड़ी की ओर से शरद पवार का नाम घोषित होता है, तो बीजेपी इस चुनाव को निर्विरोध कराने के पक्ष में हो सकती है. लेकिन यदि ठाकरे गुट या कांग्रेस के किसी अन्य नेता को उम्मीदवार बनाया गया, तो बीजेपी भी सातवीं सीट पर अपना उम्मीदवार उतार सकती है.

किसी उम्मीदवार को जीत के लिए पहली वरीयता के 37 वोटों की जरूरत होती है. महायुति के पास कुल 232 विधायकों का समर्थन है. शिंदे गुट के पास 20 अतिरिक्त वोट हैं, जबकि अजित पवार के गुट के पास 3 अतिरिक्त वोट हैं. ऐसे में जरूरत पड़ने पर बीजेपी सातवीं सीट के लिए भी पूरा जोर लगा सकती है. हालांकि, अब अगर सातवीं सीट के लिए शरद पवार का नाम तय हो जाता है, तो सभी सातों सीटों का निर्विरोध चुना जाना संभव माना जा रहा है.

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Published at : 04 Mar 2026 04:41 PM (IST)
NCP MAHARASHTRA NEWS SHARAD PAWAR Rajya Sabha Election 2026
