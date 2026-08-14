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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोBudh Guru Yuti 2026: 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर महासंयोग! 5 राशियों के लव लाइफ और करियर में आएगा बड़ा Shocking मोड़!

Budh Guru Yuti 2026: 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर महासंयोग! 5 राशियों के लव लाइफ और करियर में आएगा बड़ा Shocking मोड़!

Budh Guru Yuti 2026: 15 अगस्त को शाम 4:52 बजे बनेगा दुर्लभ योग! वृषभ, धनु और मीन समेत 5 राशियों की कमाई में उछाल, प्यार में दिखेगा अचानक बदलाव.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 14 Aug 2026 11:29 AM (IST)
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Budh Guru Yuti 2026: क्या 15 अगस्त सिर्फ देश की आजादी का जश्न लेकर आ रहा है? बिल्कुल नहीं! इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ग्रहों का एक ऐसा असामान्य और दुर्लभ मेल होने जा रहा है, जो कई लोगों की जिंदगी को पूरी तरह बदलकर रख देगा.

15 अगस्त 2026 (शनिवार) को शाम लगभग 4 बजकर 52 मिनट पर बुद्धि और वाणी के कारक बुध तथा ज्ञान, समृद्धि और विस्तार के कारक गुरु (बृहस्पति) कर्क राशि में एक ही अंश पर आकर सटीक युति बनाएंगे. इस समय दोनों ग्रहों के बीच की कोणीय दूरी लगभग 0 डिग्री होगी. ज्योतिष में इसे बुध-गुरु की शून्य अंशीय युति कहा जाता है.

इस ज्योतिषीय घटना से करियर और रिश्तों के मोर्चे पर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. आइए जानते हैं किन 5 राशियों पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा.

वृषभ राशि (Taurus): करियर में उछाल, लेकिन रिश्तों में संभालकर रखें कदम

वृषभ राशि वालों के लिए यह महासंयोग करियर के लिहाज से किसी वरदान से कम नहीं है.

करियर: नौकरीपेशा लोगों की मेहनत रंग लाएगी और धन लाभ का रास्ता साफ होगा.

लव लाइफ & फैमिली: पारिवारिक जीवन तो सुखमय रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में आकर लिया गया कोई भी फैसला आपकी लव लाइफ में खटास ला सकता है.

सरप्राइज टिप: पैसों की बचत अभी से शुरू कर दें, यही जमा पूंजी आगे चलकर बड़े काम आएगी.

सिंह राशि (Leo): अचानक खुलेगा किस्मत का ताला, मान-सम्मान में बढ़ोतरी

सिंह राशि के जातकों को इस युति का सीधा फायदा भाग्य के रूप में मिलने वाला है.

करियर & फाइनेंस: अगर आप लंबे समय से किसी बड़े निवेश का प्लान बना रहे थे, तो यह समय आपके लिए बंपर रिटर्न ला सकता है. बिजनेस में कोई बड़ा मौका आपके हाथ लग सकता है.

रिश्ते: समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. पार्टनर के साथ चल रहे पुराने विवाद सुलझ जाएंगे और रिश्ते में नया रोमांच आएगा.

धनु राशि (Sagittarius): लव लाइफ में Shocking मोड़ और अचानक धन लाभ!

धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर सबसे बड़ा सरप्राइज साबित हो सकता है.

लव लाइफ: अगर आप सिंगल हैं या रिलेशनशिप में किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहे हैं, तो 15 अगस्त के बाद आपकी लव लाइफ में बड़ा और सुखद मोड़ आने वाला है.

करियर: पैसों से जुड़ी योजनाएं सफल होंगी और अचानक खुशी की कोई बड़ी खबर मिलेगी.

मकर राशि (Capricorn): बिजनेस में होगी बहुत बड़ी डील, बदलेगा बैंक बैलेंस

मकर राशि के जातकों के लिए बुध और गुरु की यह जुगलबंदी सीधे जेब पर असर डालेगी.

करियर: बिजनेस करने वालों के हाथ कोई ऐसी 'मास्टर डील' लग सकती है, जिसकी उम्मीद उन्होंने खुद भी नहीं की होगी. नौकरी में प्रमोशन के आसार हैं.

रिश्ते: खर्चों पर कंट्रोल पाने में सफलता मिलेगी, जिससे परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा.

मीन राशि (Pisces): करियर में बड़ा धमाका और जीवनसाथी से मिलेगी गुड न्यूज

मीन राशि वालों की किस्मत इस 0-डिग्री योग से पूरी तरह चमकने वाली है.

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धि और क्षमता का लोहा माना जाएगा. कमाई में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी.

रिश्ते: ससुराल पक्ष या जीवनसाथी की तरफ से अचानक कोई बड़ी गुड न्यूज मिल सकती है, जिससे घर का माहौल उत्सव जैसा बन जाएगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 14 Aug 2026 11:03 AM (IST)
Tags :
Zodiac Sign Horoscope Budh Guru Yuti 2026 Mercury Jupiter Conjunction 2026
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