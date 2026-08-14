Budh Guru Yuti 2026: क्या 15 अगस्त सिर्फ देश की आजादी का जश्न लेकर आ रहा है? बिल्कुल नहीं! इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ग्रहों का एक ऐसा असामान्य और दुर्लभ मेल होने जा रहा है, जो कई लोगों की जिंदगी को पूरी तरह बदलकर रख देगा.

15 अगस्त 2026 (शनिवार) को शाम लगभग 4 बजकर 52 मिनट पर बुद्धि और वाणी के कारक बुध तथा ज्ञान, समृद्धि और विस्तार के कारक गुरु (बृहस्पति) कर्क राशि में एक ही अंश पर आकर सटीक युति बनाएंगे. इस समय दोनों ग्रहों के बीच की कोणीय दूरी लगभग 0 डिग्री होगी. ज्योतिष में इसे बुध-गुरु की शून्य अंशीय युति कहा जाता है.

इस ज्योतिषीय घटना से करियर और रिश्तों के मोर्चे पर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. आइए जानते हैं किन 5 राशियों पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा.

वृषभ राशि (Taurus): करियर में उछाल, लेकिन रिश्तों में संभालकर रखें कदम

वृषभ राशि वालों के लिए यह महासंयोग करियर के लिहाज से किसी वरदान से कम नहीं है.

करियर: नौकरीपेशा लोगों की मेहनत रंग लाएगी और धन लाभ का रास्ता साफ होगा.

लव लाइफ & फैमिली: पारिवारिक जीवन तो सुखमय रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में आकर लिया गया कोई भी फैसला आपकी लव लाइफ में खटास ला सकता है.

सरप्राइज टिप: पैसों की बचत अभी से शुरू कर दें, यही जमा पूंजी आगे चलकर बड़े काम आएगी.

सिंह राशि (Leo): अचानक खुलेगा किस्मत का ताला, मान-सम्मान में बढ़ोतरी

सिंह राशि के जातकों को इस युति का सीधा फायदा भाग्य के रूप में मिलने वाला है.

करियर & फाइनेंस: अगर आप लंबे समय से किसी बड़े निवेश का प्लान बना रहे थे, तो यह समय आपके लिए बंपर रिटर्न ला सकता है. बिजनेस में कोई बड़ा मौका आपके हाथ लग सकता है.

रिश्ते: समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. पार्टनर के साथ चल रहे पुराने विवाद सुलझ जाएंगे और रिश्ते में नया रोमांच आएगा.

धनु राशि (Sagittarius): लव लाइफ में Shocking मोड़ और अचानक धन लाभ!

धनु राशि के जातकों के लिए यह गोचर सबसे बड़ा सरप्राइज साबित हो सकता है.

लव लाइफ: अगर आप सिंगल हैं या रिलेशनशिप में किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहे हैं, तो 15 अगस्त के बाद आपकी लव लाइफ में बड़ा और सुखद मोड़ आने वाला है.

करियर: पैसों से जुड़ी योजनाएं सफल होंगी और अचानक खुशी की कोई बड़ी खबर मिलेगी.

मकर राशि (Capricorn): बिजनेस में होगी बहुत बड़ी डील, बदलेगा बैंक बैलेंस

मकर राशि के जातकों के लिए बुध और गुरु की यह जुगलबंदी सीधे जेब पर असर डालेगी.

करियर: बिजनेस करने वालों के हाथ कोई ऐसी 'मास्टर डील' लग सकती है, जिसकी उम्मीद उन्होंने खुद भी नहीं की होगी. नौकरी में प्रमोशन के आसार हैं.

रिश्ते: खर्चों पर कंट्रोल पाने में सफलता मिलेगी, जिससे परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा.

मीन राशि (Pisces): करियर में बड़ा धमाका और जीवनसाथी से मिलेगी गुड न्यूज

मीन राशि वालों की किस्मत इस 0-डिग्री योग से पूरी तरह चमकने वाली है.

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धि और क्षमता का लोहा माना जाएगा. कमाई में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी.

रिश्ते: ससुराल पक्ष या जीवनसाथी की तरफ से अचानक कोई बड़ी गुड न्यूज मिल सकती है, जिससे घर का माहौल उत्सव जैसा बन जाएगा.

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