Aaj ka Makar Rashifal 20 July 2026: नवम भाव का चंद्रमा, भाग्य देगा साथ, बिजनेस और करियर में बनेंगे सफलता के योग
Capricorn Horoscope: क्या 20 जुलाई 2026 को मकर राशि वालों का भाग्य चमकेगा? व्यापार, नौकरी, परिवार, शिक्षा और आर्थिक मामलों में क्या रहेगा खास, जानें आज का संपूर्ण राशिफल.
Aaj Ka Makar Rashifal 20 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. हस्त नक्षत्र शाम 7:10 बजे तक रहेगा, इसके बाद चित्रा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शिव योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा
बिजनेस राशिफल
मकर राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन नई रणनीति अपनाने का संकेत दे रहा है. नवम भाव में चंद्रमा होने से भाग्य का सहयोग मिलेगा और सही दिशा में किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं. यदि कारोबार में कुछ समय से मंदी चल रही है, तो नए ऑफर, स्कीम या मार्केटिंग प्लान लॉन्च करना लाभदायक रहेगा. अनुभवी लोगों की सलाह और सहयोग से कई अटके हुए कार्य पूरे होंगे. किसी महत्वपूर्ण परियोजना में किया गया निवेश भविष्य में अच्छा लाभ दिला सकता है, इसलिए दूरदृष्टि के साथ फैसले लें.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए शिव योग शुभ परिणाम लेकर आया है. कार्यस्थल पर लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है. आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन से सहकर्मी प्रेरित होंगे और वरिष्ठ अधिकारी भी आपकी कार्यशैली की सराहना करेंगे. रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए नए अवसर बनने के संकेत हैं. जल्दबाजी से बचते हुए योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक रहेगा. व्यापार में किए गए निवेश का भविष्य में अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना भी आवश्यक होगा. सोच-समझकर लिया गया हर वित्तीय निर्णय आपके लिए लाभकारी साबित होगा.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. आप परिवार के सभी सदस्यों का विशेष ध्यान रखेंगे और उनके साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. मनपसंद भोजन और घर का सकारात्मक वातावरण आपको मानसिक संतोष देगा. धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और ईश्वर की आराधना से मन को शांति मिलेगी.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच का सहारा लें. भागदौड़ के बीच पर्याप्त आराम करना भी आपके लिए आवश्यक रहेगा.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा. मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के योग हैं. जो छात्र लगातार प्रयास कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलने की प्रबल संभावना है. आत्मविश्वास बनाए रखें और लक्ष्य पर पूरा ध्यान दें.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू (Sky Blue)
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 2
उपाय
आज भगवान शिव का अभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को नीले रंग के वस्त्र या अन्न का दान करें. इससे भाग्य मजबूत होगा, करियर में सफलता मिलेगी, व्यापार में वृद्धि होगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी.
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