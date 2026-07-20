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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 20 July 2026: नवम भाव का चंद्रमा, भाग्य देगा साथ, बिजनेस और करियर में बनेंगे सफलता के योग

Aaj ka Makar Rashifal 20 July 2026: नवम भाव का चंद्रमा, भाग्य देगा साथ, बिजनेस और करियर में बनेंगे सफलता के योग

Capricorn Horoscope: क्या 20 जुलाई 2026 को मकर राशि वालों का भाग्य चमकेगा? व्यापार, नौकरी, परिवार, शिक्षा और आर्थिक मामलों में क्या रहेगा खास, जानें आज का संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 20 Jul 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj Ka Makar Rashifal 20 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. हस्त नक्षत्र शाम 7:10 बजे तक रहेगा, इसके बाद चित्रा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शिव योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

मकर राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन नई रणनीति अपनाने का संकेत दे रहा है. नवम भाव में चंद्रमा होने से भाग्य का सहयोग मिलेगा और सही दिशा में किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं. यदि कारोबार में कुछ समय से मंदी चल रही है, तो नए ऑफर, स्कीम या मार्केटिंग प्लान लॉन्च करना लाभदायक रहेगा. अनुभवी लोगों की सलाह और सहयोग से कई अटके हुए कार्य पूरे होंगे. किसी महत्वपूर्ण परियोजना में किया गया निवेश भविष्य में अच्छा लाभ दिला सकता है, इसलिए दूरदृष्टि के साथ फैसले लें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए शिव योग शुभ परिणाम लेकर आया है. कार्यस्थल पर लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है. आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन से सहकर्मी प्रेरित होंगे और वरिष्ठ अधिकारी भी आपकी कार्यशैली की सराहना करेंगे. रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए नए अवसर बनने के संकेत हैं. जल्दबाजी से बचते हुए योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक रहेगा. व्यापार में किए गए निवेश का भविष्य में अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना भी आवश्यक होगा. सोच-समझकर लिया गया हर वित्तीय निर्णय आपके लिए लाभकारी साबित होगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. आप परिवार के सभी सदस्यों का विशेष ध्यान रखेंगे और उनके साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. मनपसंद भोजन और घर का सकारात्मक वातावरण आपको मानसिक संतोष देगा. धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और ईश्वर की आराधना से मन को शांति मिलेगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच का सहारा लें. भागदौड़ के बीच पर्याप्त आराम करना भी आपके लिए आवश्यक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा. मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के योग हैं. जो छात्र लगातार प्रयास कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलने की प्रबल संभावना है. आत्मविश्वास बनाए रखें और लक्ष्य पर पूरा ध्यान दें.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू (Sky Blue)
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 2

उपाय

आज भगवान शिव का अभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को नीले रंग के वस्त्र या अन्न का दान करें. इससे भाग्य मजबूत होगा, करियर में सफलता मिलेगी, व्यापार में वृद्धि होगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Jul 2026 03:45 AM (IST)
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