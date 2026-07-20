Aaj Ka Rashifal 20 July 2026: सोमवार, 20 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, जिसमें शाम 06:37 बजे तक बेहद शुभ 'शिव योग' और शाम 07:10 बजे तक 'हस्त नक्षत्र' का प्रभाव रहेगा. आज चंद्रमा पूरे दिन कन्या राशि में गोचर करेंगे, जिससे मेष, मिथुन और सिंह सहित कई राशियों के करियर और व्यापार में बड़े उलटफेर देखने को मिलेंगे.

हालांकि, सुबह 07:18 से 09:01 तक राहुकाल का साया रहने के कारण सभी 12 राशियों को कोई भी नया काम शुरू करने से बचना चाहिए. आइए जानते हैं ज्योतिषीय गणना के अनुसार आज आपका आर्थिक जीवन, रिलेशनशिप और सेहत कैसी रहेगी.

मेष राशिफल, 20 जुलाई 2026 (Mesh Rashifal Today)

सोमवार, 20 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि अगले दिन तड़के 28:04:58 (यानी 21 जुलाई सुबह 04:04:58) तक रहेगी. आज हस्त नक्षत्र का प्रभाव शाम 19:10:23 तक बना रहेगा. मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल और सकारात्मक परिणाम देने वाला है क्योंकि चन्द्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि यानी आपकी राशि से छठे (शत्रु और रोग) भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपका चंद्रबल मजबूत स्थिति में बना हुआ है. इसके साथ ही आज शिव योग शाम 18:37:04 तक रहेगा, जो आपकी मानसिक दृढ़ता को और बढ़ाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज छठे भाव का चन्द्रमा आपको दफ्तर की राजनीति और विरोधियों पर बढ़त दिलाएगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी और सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से प्रभावित होंगे. आज सुबह 07:18:21 से 09:01:19 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में किसी भी नए प्रोजेक्ट या बड़े ऑफिशियल एग्रीमेंट की शुरुआत करने से बचें. नौकरी से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय या बड़ी मीटिंग करने के लिए दोपहर 11:59:49 से 12:54:44 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज का दिन लोन या पुरानी देनदारियों से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए बेहतरीन है. दोपहर 15:43:02 तक गर करण रहेगा, जो व्यावसायिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए पूर्व दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपके धन भाव में मंगल और यूरेनस की स्थिति आपको वित्तीय मामलों में आक्रामक निर्णय लेने के लिए उकसा सकती है. लेकिन आज आपको जल्दबाजी में जोखिम उठाने से बचना होगा. आज दोपहर 12:54:44 से 13:49:39 और दोपहर बाद 15:39:30 से 16:34:25 तक दुष्टमुहूर्त का साया रहेगा. इस अशुभ समय और राहुकाल के दौरान शेयर बाजार में किसी भी तरह का भारी निवेश या शॉर्ट-टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पूरी तरह दूर रहें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन मिलाजुला रहेगा. छठे भाव का चंद्रमा कभी-कभी पुरानी बातों को लेकर जीवनसाथी के साथ हल्की नोक-झोंक करवा सकता है. हालांकि, शाम के समय शिव योग के प्रभाव से आपसी समझ बढ़ेगी और विवाद शांत होंगे. घर का माहौल सुखद बनाए रखने के लिए अपनी वाणी में सौम्यता बनाए रखें.

Gen Z

मेष राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपने पेंडिंग टास्क पूरे करने, डेली रूटीन को मैनेज करने और फिटनेस गोल्स पर ध्यान देने का है. चंद्रमा का गोचर आपकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को बूस्ट करेगा. हालांकि, दुष्टमुहूर्त के समय सोशल मीडिया पर किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर बहस या कमेंट वॉर में पड़ने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है. छठे चंद्रमा के कारण पेट में गड़बड़ी, अपच या मौसमी एलर्जी जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. वर्षा ऋतु के मौसम को देखते हुए खानपान को सात्विक रखें, बाहर के तले-भुने भोजन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में साफ पानी पिएं.

लकी नंबर: 9, 7

लकी कलर: लाल, क्रीम

उपाय

सोमवार के दिन राहुकाल और दुष्टमुहूर्त के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह शिवलिंग पर शुद्ध जल में गंगाजल मिलाकर अभिषेक करें. इसके साथ ही भगवान शिव के समक्ष घी का दीपक जलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा.

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वृषभ राशिफल, 20 जुलाई 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

सोमवार, 20 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि अगले दिन तड़के 28:04:58 (यानी 21 जुलाई सुबह 04:04:58) तक रहेगी. आज हस्त नक्षत्र का प्रभाव शाम 19:10:23 तक बना रहेगा. वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि चन्द्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि यानी आपकी राशि से पंचम (बुद्धि, विद्या और संतान) भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपका चंद्रबल बहुत मजबूत स्थिति में रहेगा. इसके साथ ही आज शिव योग शाम 18:37:04 तक रहेगा, जो आपकी योजनाओं को सफलता की ओर ले जाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आज पांचवें भाव का चन्द्रमा आपकी निर्णय क्षमता और बौद्धिक कौशल को काफी मजबूत बनाएगा. दफ्तर में सीनियर्स आपके नए आइडियाज और काम करने के तरीके से प्रभावित होंगे.

आज सुबह 07:18:21 से 09:01:19 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया काम या बड़ी जिम्मेदारी हाथ में न लें. किसी भी महत्वपूर्ण ऑफिशियल निर्णय या जरूरी मीटिंग के लिए दोपहर 11:59:49 से 12:54:44 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज का दिन आपकी नई रणनीतियों को अमली जामा पहनाने और मार्केट में अपनी साख बढ़ाने का है. दोपहर 15:43:02 तक गर करण रहेगा, जो नए सौदों के लिए अनुकूल है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए पूर्व दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी ही राशि (लग्न भाव) में मंगल और यूरेनस की युति आपको आर्थिक फैसलों में काफी आक्रामक और साहसी बनाएगी. पंचम चंद्रमा के कारण आज आकस्मिक धन लाभ के अवसर भी मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

आज दोपहर 12:54:44 से 13:49:39 और दोपहर बाद 15:39:30 से 16:34:25 तक दुष्टमुहूर्त का साया रहेगा. इस अशुभ समय और राहुकाल के दौरान शेयर बाजार में किसी भी तरह का भारी निवेश या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी सुखद रहेगा. पांचवें भाव का चन्द्रमा प्रेम संबंधों में मधुरता लाएगा और जीवनसाथी के साथ वैचारिक तालमेल बेहतर करेगा. संतान पक्ष की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. हालांकि, लग्न के मंगल के प्रभाव के कारण बातचीत में अहंकार या जिद लाने से बचें.

Gen Z

वृषभ राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपनी क्रिएटिविटी दिखाने, नई हॉबीज पर काम करने और ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन पर फोकस करने के लिए बेहतरीन है. चंद्रमा का गोचर आपके दिमाग को नए विचारों से भर देगा. हालांकि, दुष्टमुहूर्त के समय सोशल मीडिया पर किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर अपनी राय देते समय सतर्क रहें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपका शारीरिक और मानसिक बल अच्छा रहेगा. लग्न में मंगल और यूरेनस की स्थिति आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी. फिर भी, वर्षा ऋतु के मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने खानपान को संतुलित रखें, बाहर के तले-भुने भोजन से परहेज करें और पेट या गैस से जुड़ी हल्की समस्याओं के प्रति सचेत रहें.

लकी नंबर: 6, 2

लकी कलर: सफेद, हल्का गुलाबी

उपाय

सोमवार के दिन राहुकाल और दुष्टमुहूर्त के अशुभ प्रभावों को शांत करने के लिए सुबह शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें और सफेद चंदन का तिलक लगाएं. इसके साथ ही भगवान शिव के समक्ष बैठकर शिव चालीसा का पाठ करना आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी रहेगा.

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मिथुन राशिफल, 20 जुलाई 2026 (Mithun Rashifal Today)

सोमवार, 20 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि अगले दिन तड़के 28:04:58 (यानी 21 जुलाई सुबह 04:04:58) तक रहेगी. आज हस्त नक्षत्र का प्रभाव शाम 19:10:23 तक बना रहेगा. मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी संभलकर चलने का है क्योंकि चन्द्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि यानी आपकी राशि से चतुर्थ (सुख, माता और वाहन) भाव में गोचर करेंगे. इसके साथ ही आज शिव योग शाम 18:37:04 तक रहेगा, जो मानसिक तनाव को कम करने में मदद करेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से चौथे भाव का चन्द्रमा आज आपको अपने काम में कामचलाऊ रवैये से बचने की सलाह देता है. दफ्तर में काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है, जिससे मानसिक रूप से थकान महसूस होगी. आज सुबह 07:18:21 से 09:01:19 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा प्रोजेक्ट शुरू न करें. किसी भी महत्वपूर्ण ऑफिशियल मीटिंग या निर्णय के लिए दोपहर 11:59:49 से 12:54:44 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज का दिन रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी या घरेलू सामान का कारोबार करने वालों के लिए सामान्य रहेगा. दोपहर 15:43:02 तक गर करण रहेगा, जो कागजी काम निपटाने के लिए ठीक है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पूर्व दिशा में यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपके बारहवें भाव में मंगल और यूरेनस की उपस्थिति अचानक बड़े खर्चों या नुकसान का संकेत देती है. आज चौथे भाव के चंद्रमा के कारण निवेश में जोखिम उठाना भारी पड़ सकता है. आज दोपहर 12:54:44 से 13:49:39 और दोपहर बाद 15:39:30 से 16:34:25 तक दुष्टमुहूर्त का साया रहेगा. इस अशुभ समय और राहुकाल के दौरान शेयर बाजार में किसी भी तरह का भारी निवेश या शॉर्ट-टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन मिलाजुला रहेगा. चतुर्थ भाव का चंद्रमा घर के सुख-साधनों की चर्चा कराएगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है. बारहवें भाव के मंगल के कारण जीवनसाथी के साथ बेवजह की गलतफहमी या नोक-झोंक हो सकती है. घर का माहौल शांत रखने के लिए धैर्य से काम लें.

Gen Z

मिथुन राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लेने और अपने कम्फर्ट ज़ोन में रहकर काम करने का है. चंद्रमा का गोचर आपको थोड़ा इमोशनल बना सकता है, जिससे ओवरथिंकिंग की समस्या हो सकती है. दुष्टमुहूर्त के समय ऑनलाइन किसी भी नेगेटिव बात या दूसरों के विवादों में पड़ने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको छाती में जकड़न, सर्दी-खांसी या मौसमी एलर्जी के प्रति सावधान रहना चाहिए. वर्षा ऋतु के इस मौसम को देखते हुए ठंडी चीजों के सेवन से बचें और अपने खानपान को पूरी तरह सात्विक रखें ताकि पेट की खराबी से बचे रहें.

लकी नंबर: 5, 3

लकी कलर: हल्का हरा, सफेद

उपाय

सोमवार के दिन राहुकाल और दुष्टमुहूर्त के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह शिवलिंग पर शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें. इसके साथ ही भगवान शिव को विल्वपत्र अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

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कर्क राशिफल, 20 जुलाई 2026 (Kark Rashifal Today)

सोमवार, 20 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि अगले दिन तड़के 28:04:58 (यानी 21 जुलाई सुबह 04:04:58) तक रहेगी. आज हस्त नक्षत्र का प्रभाव शाम 19:10:23 तक बना रहेगा.

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी सुखद और उन्नति दिलाने वाला रहेगा क्योंकि चन्द्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि यानी आपकी राशि से तृतीय (पराक्रम और भाई-बहन) भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपका चंद्रबल मजबूत रहेगा. इसके साथ ही आज शिव योग शाम 18:37:04 तक रहेगा, जो आपके साहस और अटूट संकल्प को बढ़ाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से तीसरे भाव का चन्द्रमा आज आपकी संवाद शैली और कार्यकुशलता को निखारेगा. दफ्तर में सहकर्मियों और टीम के साथ आपका तालमेल बहुत शानदार रहेगा और आपके सुझावों को महत्व दिया जाएगा.

आज सुबह 07:18:21 से 09:01:19 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा कार्य या ऑफिशियल डील शुरू करने से बचें. किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक निर्णय या जरूरी मीटिंग के लिए दोपहर 11:59:49 से 12:54:44 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज का दिन नए नेटवर्क बनाने, मार्केटिंग करने और अटके हुए सौदों में प्रगति लाने का है. दोपहर 15:43:02 तक गर करण रहेगा, जो व्यावसायिक समझौतों के लिए शुभ है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए पूर्व दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपके धन (द्वितीय) भाव में सूर्य और गुरु की उपस्थिति आर्थिक मामलों के लिए अच्छी है, लेकिन आपके एकादश भाव में मंगल और यूरेनस की युति आपको निवेश में आक्रामक बना सकती है.

तीसरे भाव का चंद्रमा आपको जोखिम लेने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन सोच-समझकर ही कदम बढ़ाएं. आज दोपहर 12:54:44 से 13:49:39 और दोपहर बाद 15:39:30 से 16:34:25 तक दुष्टमुहूर्त का साया रहेगा. इस अशुभ समय और राहुकाल के दौरान शेयर बाजार में किसी भी तरह का भारी निवेश या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन बहुत अनुकूल रहेगा. तीसरे भाव का चन्द्रमा छोटे भाई-बहनों और मित्रों के साथ आपके संबंधों को और अधिक मधुर बनाएगा. जीवनसाथी के साथ संवाद करते समय आपकी वाणी में सौम्यता रहेगी, जिससे आपसी समझ और गहरी होगी. शाम के समय शिव योग के प्रभाव से घर में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा.

Gen Z

कर्क राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन और अपनी स्किल्स को ऑनलाइन स्पेस में शोकेस करने के लिए बेहतरीन है. चंद्रमा का गोचर आपकी सोशल स्किल्स को बूस्ट करेगा, जिससे आप अपनी बात प्रभावी ढंग से रख पाएंगे. हालांकि, दुष्टमुहूर्त के समय ऑनलाइन किसी भी नेगेटिविटी या ट्रोलिंग का हिस्सा बनने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपका शारीरिक और मानसिक बल अच्छा रहेगा. हस्त नक्षत्र और शिव योग के प्रभाव से आपके भीतर नया उत्साह बना रहेगा. फिर भी, वर्षा ऋतु के इस मौसम को देखते हुए अपने खानपान को संतुलित रखें, पर्याप्त मात्रा में साफ पानी पिएं और गले या कंधों में हल्की जकड़न के प्रति सतर्क रहें.

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: सफेद, चांदी जैसा

उपाय

सोमवार के दिन राहुकाल और दुष्टमुहूर्त के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह शिवलिंग पर कच्चे दूध में गंगाजल मिलाकर अभिषेक करें. भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र 'ॐ नमः शिवाय' का यथासंभव जाप करना आपके दिन को और अधिक शुभ व सफल बनाएगा.

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सिंह राशिफल, 20 जुलाई 2026 (Singh Rashifal Today)

सोमवार, 20 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि अगले दिन तड़के 28:04:58 (यानी 21 जुलाई सुबह 04:04:58) तक रहेगी. आज हस्त नक्षत्र का प्रभाव शाम 19:10:23 तक बना रहेगा.

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि चन्द्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि यानी आपकी राशि से द्वितीय (धन और वाणी) भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति पर ध्यान केंद्रित रहेगा. इसके साथ ही आज शिव योग शाम 18:37:04 तक रहेगा, जो आपकी वाणी में प्रभावशीलता लाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से धन भाव का चन्द्रमा आज आपकी बातचीत और प्रेजेंटेशन स्किल्स को मजबूत करेगा. दफ्तर में सहकर्मियों और अधिकारियों से बातचीत करते समय आपकी तार्किक क्षमता की सराहना होगी. आज सुबह 07:18:21 से 09:01:19 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा कार्य या ऑफिशियल कमिटमेंट करने से बचें. किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक निर्णय या जरूरी मीटिंग के लिए दोपहर 11:59:49 से 12:54:44 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज का दिन फंसा हुआ धन वापस प्राप्त करने और नए क्लाइंट्स से वित्तीय चर्चा करने के लिए बेहतरीन है. दोपहर 15:43:02 तक गर करण रहेगा, जो आर्थिक लेन-देन के लिए अनुकूल माना जाता है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पूर्व दिशा में यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपके दशम (कर्म) भाव में मंगल और यूरेनस की युति आपको आर्थिक मामलों में आक्रामक और साहसी बनाएगी. द्वितीय भाव का चंद्रमा धन लाभ के अवसर ला सकता है, लेकिन आपको जल्दबाजी में बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचना होगा. आज दोपहर 12:54:44 से 13:49:39 और दोपहर बाद 15:39:30 से 16:34:25 तक दुष्टमुहूर्त का साया रहेगा. इस अशुभ समय और राहुकाल के दौरान शेयर बाजार में किसी भी तरह का भारी निवेश या शॉर्ट-टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन मिलाजुला रहेगा. द्वितीय भाव का चन्द्रमा परिवार में किसी शुभ कार्य या धन संबंधी मामलों की चर्चा करा सकता है. हालांकि, अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी कोई बात परिवार के सदस्यों को चुभ सकती है. शाम के समय शिव योग के प्रभाव से जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर और शांतिपूर्ण रहेंगे.

Gen Z

सिंह राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपने पॉकेट मनी मैनेजमेंट, फाइनेंस प्लानिंग और सोशल मीडिया पर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारने का है. चंद्रमा का गोचर आपको अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने में मदद करेगा. हालांकि, दुष्टमुहूर्त के समय सोशल मीडिया पर किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर बेवजह की बहस में पड़ने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रहेगा. दशम भाव का मंगल आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी. हालांकि, द्वितीय भाव में चंद्रमा के गोचर और वर्षा ऋतु के मौसम को देखते हुए खानपान पर विशेष ध्यान दें. बाहर के तीखे या बासी भोजन से पूरी तरह दूरी बनाए रखें ताकि पेट या दांतों से जुड़ी कोई हल्की परेशानी न हो.

लकी नंबर: 1, 5

लकी कलर: सुनहरा, केसरिया

उपाय

सोमवार के दिन राहुकाल और दुष्टमुहूर्त के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह शिवलिंग पर तांबे के लोटे से शुद्ध जल अर्पित करें और सफेद फूल चढ़ाएं. ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी रहेगा.

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कन्या राशिफल, 20 जुलाई 2026 (Kanya Rashifal Today)

सोमवार, 20 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि अगले दिन तड़के 28:04:58 (यानी 21 जुलाई सुबह 04:04:58) तक रहेगी. आज हस्त नक्षत्र का प्रभाव शाम 19:10:23 तक बना रहेगा. कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण और ऊर्जावान रहने वाला है, क्योंकि चन्द्रमा आज पूरे दिन आपकी ही राशि यानी आपके लग्न (प्रथम) भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपका आत्मबल और प्रभाव सबसे मजबूत स्थिति में रहेगा. इसके साथ ही आज शिव योग शाम 18:37:04 तक रहेगा, जो आपके व्यक्तित्व में गंभीरता और स्थिरता लाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से लग्न का चन्द्रमा दफ्तर में आपके नेतृत्व कौशल और कार्यशैली को प्रखर बनाएगा. सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे और आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

आज सुबह 07:18:21 से 09:01:19 तक राहु काल रहेगा, इसलिए दिन की शुरुआत में किसी बड़े ऑफिशियल प्रोजेक्ट या नई डील की शुरुआत करने से बचें. किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक निर्णय या मीटिंग के लिए दोपहर 11:59:49 से 12:54:44 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज का दिन बाजार में आपकी साख को बढ़ाने और नए व्यावसायिक संबंध स्थापित करने के लिए बहुत अच्छा है. दोपहर 15:43:02 तक गर करण रहेगा, जो व्यावसायिक समझौतों के लिए शुभ है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी महत्वपूर्ण यात्रा के लिए पूर्व दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपके भाग्य (नवम) भाव में मंगल और यूरेनस की उपस्थिति आपको वित्तीय फैसलों में साहसी बना सकती है, लेकिन आज आपको निवेश के मामलों में बहुत ही फूंक-फूंक कर कदम रखना होगा. आज दोपहर 12:54:44 से 13:49:39 और दोपहर बाद 15:39:30 से 16:34:25 तक दुष्टमुहूर्त का साया रहेगा. इस अशुभ समय और राहुकाल के दौरान शेयर बाजार में किसी भी तरह का बड़ा शॉर्ट-टर्म ट्रेड या जोखिम भरा निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन सुखद रहेगा. लग्न का चन्द्रमा आपके स्वभाव में आकर्षण लाएगा, जिससे जीवनसाथी और प्रियजनों के साथ आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग मिलेगा. शाम के समय शिव योग के प्रभाव से घर में शांतिपूर्ण और सकारात्मक माहौल बना रहेगा.

Gen Z

कन्या राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन सेल्फ-केयर, पर्सनल ग्रूमिंग और सोशल मीडिया पर अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए परफेक्ट है. चन्द्रमा का आपकी ही राशि में होना आपके मूड को बूस्ट करेगा. हालांकि, दुष्टमुहूर्त के समय किसी भी ऑनलाइन गॉसिप या दूसरों के मामलों में दखल देने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपका शारीरिक और मानसिक बल अच्छा रहेगा. हस्त नक्षत्र और शिव योग के प्रभाव से आपमें गजब का उत्साह देखने को मिलेगा. फिर भी, वर्षा ऋतु के मौसम को ध्यान में रखते हुए बासी भोजन से दूरी बनाए रखें और सिरदर्द या आंखों में थकान होने पर पर्याप्त आराम लें.

लकी नंबर: 5, 3

लकी कलर: हल्का हरा, क्रीम

उपाय

सोमवार के दिन भद्रा और राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और मिश्री मिलाकर अभिषेक करें. इसके साथ ही भगवान शिव को विल्वपत्र अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा.

यह भी पढ़ें- कन्या राशि का छमाही राशिफल 2026: जुलाई से दिसंबर तक करियर, धन, स्वास्थ्य और परिवार का संपूर्ण राशिफल

तुला राशिफल, 20 जुलाई 2026 (Tula Rashifal Today)

सोमवार, 20 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि अगले दिन तड़के 28:04:58 (यानी 21 जुलाई सुबह 04:04:58) तक रहेगी. आज हस्त नक्षत्र का प्रभाव शाम 19:10:23 तक बना रहेगा.

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी सकारात्मक और आध्यात्मिक उन्नति दिलाने वाला रहेगा क्योंकि चन्द्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि यानी आपकी राशि से द्वादश (बारहवें) भाव में गोचर करेंगे, जिससे दूर के संपर्कों से लाभ और धार्मिक कार्यों पर खर्च के योग बनेंगे. इसके साथ ही आज शिव योग शाम 18:37:04 तक रहेगा, जो मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से बारहवें भाव का चन्द्रमा आज काम के सिलसिले में सुदूर यात्राओं या विदेशी परियोजनाओं से लाभ का संकेत दे रहा है. दफ्तर में कागजी काम करते समय सावधानी बरतें. आज सुबह 07:18:21 से 09:01:19 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा कार्य या एग्रीमेंट शुरू करने से बचें. यदि कोई महत्वपूर्ण ऑफिशियल मीटिंग या बड़ा फैसला लेना हो, तो दोपहर 11:59:49 से 12:54:44 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज का दिन बजट बनाकर चलने और विदेशी या बाहरी संपर्कों से नए अवसर तलाशने का है. दोपहर 15:43:02 तक गर करण रहेगा, जो व्यावसायिक बातचीत के लिए अनुकूल है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए पूर्व दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपके अष्टम भाव में मंगल और यूरेनस की युति के कारण आज आपको निवेश के मामलों में बहुत अधिक सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अचानक उतार-चढ़ाव की आशंका बनी हुई है. आज दोपहर 12:54:44 से 13:49:39 और दोपहर बाद 15:39:30 से 16:34:25 तक दुष्टमुहूर्त का साया रहेगा. इस अशुभ समय में शेयर बाजार में नया बड़ा निवेश या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन मिलाजुला रहेगा. बारहवें भाव का चन्द्रमा परिवार में किसी शुभ या धार्मिक कार्य पर खर्च करा सकता है. जीवनसाथी के साथ संवाद में थोड़ा धैर्य रखें और किसी भी तरह की गलतफहमी से बचें. शाम के समय शिव योग के प्रभाव से आपसी तालमेल में सुधार होगा और घर में शांति का माहौल बनेगा.

Gen Z

तुला राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन सोशल मीडिया से थोड़ा डिटॉक्स लेने, आत्ममंथन करने और ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए बेहतरीन है. चन्द्रमा का गोचर आपको थोड़ा विचारशील बनाएगा. दुष्टमुहूर्त के समय सोशल मीडिया पर किसी भी संवेदनशील या बेवजह की बहस में पड़ने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको अपनी आंखों की देखभाल करनी चाहिए और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए. आषाढ़ और वर्षा ऋतु के मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने खानपान को संतुलित रखें, ठंडी चीजों से दूर रहें और पैरों में थकान या अनिद्रा होने पर पर्याप्त आराम लें.

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: क्रीम, हल्का नीला

उपाय

सोमवार के दिन राहुकाल और दुष्टमुहूर्त के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें और कच्चे दूध से अभिषेक करें. शिव चालीसा का पाठ करना और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना आपके मानसिक तनाव को कम करेगा और दिन को शुभ बनाएगा.

यह भी पढ़ें- Libra Half Year Horoscope 2026: जुलाई से दिसंबर 2026 में रिश्ते, करियर और धन में क्या आएगा बड़ा बदलाव? जानें तुला राशि का छमाही राशिफल

वृश्चिक राशिफल, 20 जुलाई 2026 (Vrishchik Rashifal Today)

सोमवार, 20 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि अगले दिन तड़के 28:04:58 (यानी 21 जुलाई सुबह 04:04:58) तक रहेगी. आज हस्त नक्षत्र का प्रभाव शाम 19:10:23 तक बना रहेगा.

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी सूझबूझ से काम लेने का है क्योंकि चन्द्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि यानी आपकी राशि से एकादश (लाभ) भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपके लिए अचानक धन लाभ और तरक्की के मजबूत योग बनेंगे. इसके साथ ही आज शिव योग शाम 18:37:04 तक रहेगा, जो आपकी योजनाओं को सफलता की ओर ले जाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से ग्यारहवें भाव का चन्द्रमा आज आपके प्रभाव और प्रतिष्ठा में वृद्धि कराएगा. दफ्तर में आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत और कार्यशैली से काफी प्रभावित होंगे, जिससे किसी नई जिम्मेदारी या बड़े प्रोजेक्ट की बात आगे बढ़ सकती है.

आज सुबह 07:18:21 से 09:01:19 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा कार्य शुरू करने से बचें. यदि कोई महत्वपूर्ण ऑफिशियल मीटिंग या निर्णय लेना हो, तो दोपहर 11:59:49 से 12:54:44 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज का दिन बाजार में आपकी साख को बढ़ाने और अटके हुए पुराने पेमेंट्स को वापस प्राप्त करने के लिए बेहतरीन है. दोपहर 15:43:02 तक गर करण रहेगा, जो नए कमर्शियल डील्स के लिए अनुकूल माना जाता है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए पूर्व दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपके सप्तम भाव में मंगल और यूरेनस की युति के साथ-साथ लाभ भाव में चन्द्रमा का गोचर आर्थिक मामलों में बहुत अच्छे संकेत दे रहा है. लेकिन आज आपको जल्दबाजी में जोखिम लेने से बचना होगा. आज दोपहर 12:54:44 से 13:49:39 और दोपहर बाद 15:39:30 से 16:34:25 तक दुष्टमुहूर्त का साया रहेगा, इसलिए इस अशुभ समय में शेयर बाजार में नया बड़ा निवेश या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी सुखद रहेगा. ग्यारहवें भाव का चन्द्रमा मित्रों और बड़े भाई-बहनों से भरपूर सहयोग दिलाएगा. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और किसी पारिवारिक विषय पर सकारात्मक बातचीत होगी. शाम के समय शिव योग के प्रभाव से घर के माहौल में शांति और सौहार्द बना रहेगा.

Gen Z

वृश्चिक राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन सोशल मीडिया पर अपनी रीच बढ़ाने, नेटवर्किंग करने और अपने ग्रुप में पॉपुलर होने का है. चन्द्रमा का गोचर आपकी सोशल स्किल्स को बूस्ट करेगा. हालांकि, दुष्टमुहूर्त के समय किसी भी ऑनलाइन विवाद या दूसरों के मामलों में दखल देने से बचें, अन्यथा आपकी इमेज प्रभावित हो सकती है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपका शारीरिक और मानसिक बल बहुत अच्छा रहेगा. हस्त नक्षत्र के प्रभाव से आपमें गजब का उत्साह देखने को मिलेगा. फिर भी, वर्षा ऋतु के मौसम को ध्यान में रखते हुए बाहर के खानपान और बासी भोजन से पूरी तरह दूरी बनाए रखें ताकि मौसमी बीमारियों से बचे रहें.

लकी नंबर: 1, 9

लकी कलर: गहरा लाल, केसरिया

उपाय

सोमवार के दिन राहुकाल और दुष्टमुहूर्त के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह शिवलिंग पर तांबे के लोटे से शुद्ध जल अर्पित करें और शहद से अभिषेक करें. ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी रहेगा.

यह भी पढ़ें- वृश्चिक राशि का छमाही राशिफल: जुलाई से दिसंबर 2026 में क्या जीवन लेगा नई करवट? जानें करियर, धन और रिश्तों का भविष्य

धनु राशिफल, 20 जुलाई 2026 (Dhanu Rashifal Today)

सोमवार, 20 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि अगले दिन तड़के 28:04:58 (यानी 21 जुलाई सुबह 04:04:58) तक रहेगी. आज हस्त नक्षत्र का प्रभाव शाम 19:10:23 तक बना रहेगा.

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी सक्रिय रहने वाला है क्योंकि चन्द्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि यानी आपकी राशि से दशम (कर्म) भाव में गोचर करेंगे, जिससे करियर के क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. इसके साथ ही आज शिव योग शाम 18:37:04 तक रहेगा, जो आपकी कार्यप्रणाली में गंभीरता और स्थिरता लाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से दशम भाव का चन्द्रमा आज आपके लिए नई ऊंचाइयां छूने और अधिकारियों का भरोसा जीतने का है. दफ्तर में आपकी मेहनत की सराहना होगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

आज सुबह 07:18:21 से 09:01:19 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा कार्य या ऑफिशियल कमिटमेंट करने से बचें. यदि कोई महत्वपूर्ण आधिकारिक मीटिंग या बड़ा फैसला लेना हो, तो दोपहर 11:59:49 से 12:54:44 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज का दिन बाजार में अपनी साख को बढ़ाने और नए व्यावसायिक संबंध स्थापित करने के लिए बहुत अच्छा है. दोपहर 15:43:02 तक गर करण रहेगा, जो नए सौदों और व्यावसायिक बातचीत के लिए अनुकूल है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए पूर्व दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपके छठे (रोग और शत्रु) भाव में मंगल और यूरेनस की युति आपको वित्तीय फैसलों में आक्रामक बना सकती है, इसलिए आज आपको बहुत ही फूंक-फूंक कर कदम रखना होगा. आज दोपहर 12:54:44 से 13:49:39 और दोपहर बाद 15:39:30 से 16:34:25 तक दुष्टमुहूर्त का साया रहेगा. इस अशुभ समय और राहुकाल के दौरान शेयर बाजार में किसी भी तरह का नया बड़ा निवेश या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन सुखद रहेगा. दशम भाव का चन्द्रमा परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और पिता का भरपूर सहयोग दिलाएगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और घर की जिम्मेदारियों को निभाने में दोनों का तालमेल बेहतर रहेगा. शाम के समय शिव योग के प्रभाव से घर का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा.

Gen Z

धनु राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपने करियर गोल्स सेट करने, नई स्किल्स सीखने और प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट्स पर एक्टिव रहने के लिए बेहतरीन है. चन्द्रमा का गोचर आपको अपने काम के प्रति फोकस रखेगा. हालांकि, दुष्टमुहूर्त के समय किसी भी ऑनलाइन गॉसिप या दूसरों के विवादों में पड़ने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. हस्त नक्षत्र के प्रभाव से आपके भीतर मानसिक सकारात्मकता बनी रहेगी. फिर भी, वर्षा ऋतु के मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने खानपान को संतुलित रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और काम की अधिकता के बीच पर्याप्त आराम लें.

लकी नंबर: 3, 9

लकी कलर: पीला, केसरिया

उपाय

सोमवार के दिन भद्रा और राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें और चने की दाल या पीले फूल चढ़ाएं. ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी रहेगा.

यह भी पढ़ें- Half Year Horoscope 2026: धनु राशि वालों, अगले 6 महीने खोल सकते हैं सफलता के नए रास्ते! पढ़ें जुलाई-दिसंबर 2026 का राशिफल

मकर राशिफल, 20 जुलाई 2026 (Makar Rashifal Today)

सोमवार, 20 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि अगले दिन तड़के 28:04:58 (यानी 21 जुलाई सुबह 04:04:58) तक रहेगी. आज हस्त नक्षत्र का प्रभाव शाम 19:10:23 तक बना रहेगा.

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी भाग्यशाली और प्रगति पथ पर आगे बढ़ाने वाला रहेगा क्योंकि चन्द्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि यानी आपकी राशि से नवम (भाग्य) भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपको किस्मत का भरपूर सहयोग मिलेगा. इसके साथ ही आज शिव योग शाम 18:37:04 तक रहेगा, जो आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से नवम भाव का चन्द्रमा आज आपके करियर में किसी बड़े सकारात्मक बदलाव या सुअवसर का संकेत दे रहा है. सीनियर्स और उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन से आपके रुके हुए प्रोजेक्ट्स दोबारा गति पकड़ सकते हैं.

आज सुबह 07:18:21 से 09:01:19 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा कार्य या एग्रीमेंट शुरू करने से बचें. यदि कोई महत्वपूर्ण ऑफिशियल मीटिंग या बड़ा फैसला लेना हो, तो दोपहर 11:59:49 से 12:54:44 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज का दिन लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ और बाहरी संपर्कों से नए ऑर्डर मिलने का है. दोपहर 15:43:02 तक गर करण रहेगा, जो नए सौदों के लिए अनुकूल माना जाता है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए पूर्व दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपके पांचवें (बुद्धि और संतान) भाव में मंगल और यूरेनस की युति आपको निवेश के मामलों में बहुत अधिक साहसी बना सकती है. नवम चंद्रमा भाग्य का साथ तो देगा, लेकिन आज आपको जल्दबाजी में भारी जोखिम लेने से बचना होगा.

आज दोपहर 12:54:44 से 13:49:39 और दोपहर बाद 15:39:30 से 16:34:25 तक दुष्टमुहूर्त का साया रहेगा. इस अशुभ समय और राहुकाल के दौरान शेयर बाजार में किसी भी तरह का नया बड़ा निवेश या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी सुखद और धार्मिक रहेगा. नवम भाव का चन्द्रमा परिवार में किसी पूजा-पाठ या धार्मिक यात्रा की योजना बनवा सकता है. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और पिता या गुरुतुल्य किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन आज आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा. शाम के समय शिव योग के प्रभाव से आपसी तालमेल में और सुधार होगा.

Gen Z

मकर राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन उच्च शिक्षा, ऑनलाइन कोर्सेज और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए बेहतरीन है. चन्द्रमा का भाग्य भाव में गोचर आपको नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करेगा. हालांकि, दुष्टमुहूर्त के समय सोशल मीडिया पर किसी भी संवेदनशील या विवादास्पद मुद्दे पर बेवजह की बहस में पड़ने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपका शारीरिक और मानसिक बल अच्छा रहेगा. हस्त नक्षत्र और शिव योग के प्रभाव से आप मानसिक रूप से शांति और सकारात्मकता का अनुभव करेंगे. फिर भी, वर्षा ऋतु के मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने खानपान को संतुलित रखें, पर्याप्त मात्रा में साफ पानी पिएं और पैरों में थकान होने पर पर्याप्त आराम लें.

लकी नंबर: 8, 4

लकी कलर: नीला, हल्का जामुनी

उपाय

सोमवार के दिन राहुकाल और दुष्टमुहूर्त के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें और सफेद चंदन से तिलक लगाएं. शिव चालीसा का पाठ करना और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना आपके भाग्य को और अधिक मजबूत करेगा.

कुंभ राशिफल, 20 जुलाई 2026 (Kumbh Rashifal Today)

सोमवार, 20 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि अगले दिन तड़के 28:04:58 (यानी 21 जुलाई सुबह 04:04:58) तक रहेगी. आज हस्त नक्षत्र का प्रभाव शाम 19:10:23 तक बना रहेगा.

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी सुखद और राहत भरा रहने वाला है क्योंकि चन्द्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि यानी आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे. इसके साथ ही आज शिव योग शाम 18:37:04 तक रहेगा, जो आपके मानसिक तनाव को कम करने और इनर-ग्रोथ में मदद करेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से अष्टम भाव का चन्द्रमा आज आपको ऑफिस के कामों में थोड़ा गहराई से रिसर्च करने के लिए प्रेरित करेगा. दफ्तर में पर्दे के पीछे रहकर किए गए काम या गुप्त रणनीतियाँ आज आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं.

आज सुबह 07:18:21 से 09:01:19 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा कार्य या ऑफिशियल कमिटमेंट करने से बचें. किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक निर्णय या जरूरी मीटिंग के लिए दोपहर 11:59:49 से 12:54:44 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज का दिन पुरानी देनदारियों या हिसाब-किताब को दुरुस्त करने और अपनी व्यावसायिक योजनाओं को गुप्त रखने का है. दोपहर 15:43:02 तक गर करण रहेगा, जो पेंडिंग कागजी काम निपटाने के लिए ठीक है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए पूर्व दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपके चौथे (सुख) भाव में मंगल और यूरेनस की युति के साथ-साथ अष्टम भाव में चन्द्रमा का गोचर आर्थिक मामलों में अत्यधिक जोखिम लेने की ओर इशारा करता है, इसलिए आज आपको बहुत ही फूंक-फूंक कर कदम रखना होगा.

आज दोपहर 12:54:44 से 13:49:39 और दोपहर बाद 15:39:30 से 16:34:25 तक दुष्टमुहूर्त का साया रहेगा. इस अशुभ समय और राहुकाल के दौरान शेयर बाजार में किसी भी तरह का नया बड़ा निवेश या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन मिलेजुले प्रभाव वाला रहेगा. अष्टम चंद्रमा मन में थोड़ा संशय या भावनात्मक उतार-चढ़ाव ला सकता है. जीवनसाथी या परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और पुरानी बातों को तूल न दें. शाम के समय शिव योग के प्रभाव से आपसी गलतफहमियां दूर होंगी और घर का माहौल शांत होगा.

Gen Z

कुंभ राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन आत्ममंथन करने, मिस्ट्रीज़ या साइकोलॉजी जैसी चीजों को पढ़ने और अपनी इनर-ग्रोथ पर फोकस करने का है. चन्द्रमा का गोचर आपको थोड़ा इंट्रोवर्ट बना सकता है, जिससे आप सोशल मीडिया पर कम एक्टिव रहना पसंद करेंगे. दुष्टमुहूर्त के समय ऑनलाइन किसी भी विवाद या गॉसिप से दूरी बनाए रखें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा ध्यान देने का है. अष्टम चंद्रमा के कारण पेट से जुड़ी समस्या या मानसिक तनाव परेशान कर सकता है. हस्त नक्षत्र के प्रभाव से स्वभाव में थोड़ी चिड़चिड़ाहट आ सकती है. वर्षा ऋतु के इस मौसम में पर्याप्त आराम लें, हल्का और सुपाच्य भोजन करें तथा भीगने से बचें ताकि मौसमी बीमारियाँ न घेरें.

लकी नंबर: 8, 5

लकी कलर: नीला, आसमानी

उपाय

सोमवार के दिन राहुकाल और दुष्टमुहूर्त के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें और काले तिल चढ़ाएं. इसके साथ ही भगवान शिव के समक्ष बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी रहेगा.

मीन राशिफल, 20 जुलाई 2026 (Meen Rashifal Today)

सोमवार, 20 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि अगले दिन तड़के 28:04:58 (यानी 21 जुलाई सुबह 04:04:58) तक रहेगी. आज हस्त नक्षत्र का प्रभाव शाम 19:10:23 तक बना रहेगा.

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी सक्रिय रहने वाला है क्योंकि चन्द्रमा आज पूरे दिन कन्या राशि यानी आपकी राशि से सप्तम (वैवाहिक और साझेदारी) भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपका चंद्रबल पूर्णतः मजबूत रहेगा. इसके साथ ही आज शिव योग शाम 18:37:04 तक रहेगा, जो आपके संबंधों में स्थिरता लाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से सप्तम भाव का चन्द्रमा आज टीम वर्क और सहकर्मियों के साथ तालमेल को बेहतर बनाएगा. साझेदारी में चल रहे प्रोजेक्ट्स में अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी.

आज सुबह 07:18:21 से 09:01:19 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा कार्य या ऑफिशियल कमिटमेंट करने से बचें. यदि कोई महत्वपूर्ण आधिकारिक मीटिंग या बड़ा फैसला लेना हो, तो दोपहर 11:59:49 से 12:54:44 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम रहेगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज का दिन नए कमर्शियल एग्रीमेंट और बिजनेस पार्टनर्स के सहयोग से लाभ कमाने का है. दोपहर 15:43:02 तक गर करण रहेगा, जो नए सौदों के लिए अनुकूल माना जाता है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए पूर्व दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपके तीसरे भाव में मंगल और यूरेनस की युति आपको निवेश के मामलों में आक्रामक बना सकती है, इसलिए आज आपको बहुत ही फूंक-फूंक कर कदम रखना होगा. आज दोपहर 12:54:44 से 13:49:39 और दोपहर बाद 15:39:30 से 16:34:25 तक दुष्टमुहूर्त का साया रहेगा. इस अशुभ समय और राहुकाल के दौरान शेयर बाजार में किसी भी तरह का नया बड़ा निवेश या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद रहेगा. सप्तम भाव का चन्द्रमा जीवनसाथी के साथ आपके संबंधों में प्रगाढ़ता और आपसी समझ बढ़ाएगा. यदि विवाह की बात चल रही है, तो आज उसमें सकारात्मक प्रगति हो सकती है. शाम के समय शिव योग के प्रभाव से घर का माहौल और भी सुखद व शांतिपूर्ण रहेगा.

Gen Z

मीन राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपने क्लोज फ्रेंड्स या पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने, नए लोगों से नेटवर्क बनाने और सोशल मीडिया पर कोलैबोरेशन करने के लिए बेहतरीन है. चन्द्रमा का गोचर आपकी सोशल स्किल्स को बूस्ट करेगा. हालांकि, दुष्टमुहूर्त के समय किसी भी ऑनलाइन गॉसिप या दूसरों के विवादों में पड़ने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. हस्त नक्षत्र के प्रभाव से आपके भीतर मानसिक सकारात्मकता बनी रहेगी. फिर भी, वर्षा ऋतु के मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने खानपान को संतुलित रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और पैरों में हल्की थकान होने पर उचित आराम लें.

लकी नंबर: 3, 7

लकी कलर: पीला, हल्का केसरिया

उपाय

सोमवार के दिन भद्रा और राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें और चंदन लगाएं. ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी रहेगा.

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

1. 20 जुलाई 2026 को कौन सा नक्षत्र और योग रहेगा?

20 जुलाई 2026, सोमवार को शाम 07:10:23 बजे तक हस्त नक्षत्र रहेगा. इसके साथ ही आज शाम 06:37:04 बजे तक बेहद शुभ शिव योग का प्रभाव रहेगा, जो धार्मिक और मानसिक कार्यों के लिए उत्तम है.

2. आज (20 जुलाई) राहुकाल का समय क्या है और इसमें क्या सावधानी रखें?

आज सोमवार को राहुकाल सुबह 07:18:21 से 09:01:19 बजे तक रहेगा. गूगल सर्च ट्रेंड्स के अनुसार इस समय अवधि में किसी भी नए व्यापार की शुरुआत, बड़े वित्तीय निवेश या नौकरी से जुड़ा कोई भी नया ऑफिशियल एग्रीमेंट करने से बचना चाहिए.

3. 20 जुलाई 2026 को कोई भी शुभ कार्य करने का सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है?

आज का सबसे शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है, जो दोपहर 11:59:49 से 12:54:44 बजे तक रहेगा. इस 55 मिनट की अवधि में आप अपने सभी महत्वपूर्ण और मांगलिक कार्य बिना किसी बाधा के शुरू कर सकते हैं.

4. आज किस दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए (दिशा शूल)?

20 जुलाई 2026 को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहेगा. इसलिए आज के दिन व्यावसायिक या व्यक्तिगत कारणों से पूर्व दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

5. आज चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहे हैं और किन राशियों को लाभ होगा?

आज चंद्रमा पूरे दिन कन्या राशि में संचार करेंगे. चंद्रबल मजबूत होने के कारण मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातकों को करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में विशेष लाभ होने के योग हैं.

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