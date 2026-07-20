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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलहार नहीं पचा पाए अर्जेंटीना के स्टार, फाइनल के बाद इस खिलाड़ी को मारी लात, गला पकड़ा, मैदान पर मचा बवाल

हार नहीं पचा पाए अर्जेंटीना के स्टार, फाइनल के बाद इस खिलाड़ी को मारी लात, गला पकड़ा, मैदान पर मचा बवाल

फिफा वर्ल्ड कप में अर्जेन्टीना की 0-1 से हार हो गई थी. हार के बाद अर्जेंटीना के मिडफील्डर लिएंड्रो परेडेस अपना आपा खो बैठे मैदान पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच मामला हाथापाई तक पहुंच गया.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 20 Jul 2026 07:43 AM (IST)
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फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन से मिली हार के बाद अर्जेंटीना के मिडफील्डर लिएंड्रो परेडेस अपना आपा खो बैठे. मुकाबला खत्म होते ही मैदान पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच तनाव बढ़ गया और देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया. परेडेस ने पहले स्पेन के डिफेंडर एरिक गार्सिया से भिड़ंत की और फिर मिडफील्डर गावी के साथ भी धक्का-मुक्की कर दी. इस पूरी घटना के बाद रेफरी ने उन्हें रेड कार्ड दिखा दिया.

फाइनल के बाद मैदान पर मचा बवाल

स्पेन के विश्व चैंपियन बनने की पुष्टि होते ही खिलाड़ी जश्न मनाने लगे. इसी दौरान लिएंड्रो परेडेस और एरिक गार्सिया के बीच कहासुनी शुरू हो गई. कुछ ही पलों में विवाद इतना बढ़ गया कि परेडेस ने गार्सिया को लात मार दी, जिससे वह मैदान पर गिर पड़े. गार्सिया के उठते ही परेडेस ने उनका गला भी पकड़ लिया. इसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी और स्टाफ बीच-बचाव के लिए मैदान पर पहुंच गए.

गावी के साथ भी की हाथापाई

मामला शांत कराने पहुंचे स्पेन के युवा मिडफील्डर गावी भी परेडेस के गुस्से का शिकार बन गए. रिपोर्ट के मुताबिक परेडेस ने गावी को भी धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया. इसके बाद मैदान पर खिलाड़ियों की भीड़ मामला शांत करने के लिए जमा हो गई. कुछ देर तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा.

रेड कार्ड के साथ बढ़ सकती है मुश्किल

मैच अधिकारियों ने इस घटना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए लिएंड्रो परेडेस को रेड कार्ड दिखा दिया. इसके चलते वह अगले मुकाबले से बाहर रहेंगे. वहीं फीफा की अनुशासन समिति अब पूरे मामले की जांच करेगी करेगी. अगर इस जांच में परेडेस दोषी पाए जाते हैं तो उन पर अतिरिक्त मैचों के लिए प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है.

फेरान टोरेस ने दिलाई स्पेन को जीत

फाइनल मुकाबले में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम किया. निर्धारित 90 मिनट तक दोनों टीमें गोल नहीं कर सकीं. इसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में सब्स्टीट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में निर्णायक गोल दागा.

यह भी पढ़ें- FIFA World Cup 2026 Prize Money: फाइनल हारने वाली अर्जेंटीना को मिले 318 करोड़, चैंपियन स्पेन की प्राइज मनी उड़ा देंगे आपके होश

निको विलियम्स के हेडर से मिली गेंद को शानदार तरीके से कंट्रोल करने के बाद टोरेस ने बाएं पैर से दमदार शॉट लगाया, जिसे अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज नहीं रोक सके. इसी गोल की बदौलत स्पेन ने 2010 के बाद दूसरी बार विश्व कप ट्रॉफी जीत ली.

यह भी पढ़ें- Who is Ferran Torres: 106वें मिनट में तोड़ा मेसी का सपना, कौन हैं फेरान टोरेस, जिन्होंने स्पेन को बनाया वर्ल्ड चैंपियन?

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 20 Jul 2026 07:43 AM (IST)
Tags :
FIFA World Cup 2026 Spain Vs Argentina Leandro Paredes
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