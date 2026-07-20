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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 20 July 2026: अष्टम भाव का चंद्रमा, पारिवारिक मामलों में बढ़ेगी सावधानी, करियर में धैर्य से मिलेगा लाभ

Aaj ka Kumbh Rashifal 20 July 2026: अष्टम भाव का चंद्रमा, पारिवारिक मामलों में बढ़ेगी सावधानी, करियर में धैर्य से मिलेगा लाभ

Aquarius Horoscope: क्या 20 जुलाई 2026 को कुंभ राशि वालों को बिजनेस और पारिवारिक मामलों में सतर्क रहना होगा? नौकरी, व्यापार, धन और परिवार से जुड़े संकेत जानें आज का संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 20 Jul 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 20 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. हस्त नक्षत्र शाम 7:10 बजे तक रहेगा, इसके बाद चित्रा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शिव योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

कुंभ राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन धैर्य और अनुशासन के साथ काम करने का संकेत दे रहा है. अष्टम भाव में चंद्रमा होने से कुछ महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे करने में बाधाएं आ सकती हैं. टैक्स रिटर्न, दस्तावेज़ी प्रक्रिया और अन्य कानूनी औपचारिकताओं में देरी चिंता का कारण बन सकती है, इसलिए इन्हें प्राथमिकता दें. कारोबार के साथ-साथ सामाजिक और व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने पर भी ध्यान दें, क्योंकि भविष्य में यही संपर्क नए अवसर दिला सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज अपने काम पर पूरा फोकस रखने की आवश्यकता है. समय पर लक्ष्य पूरा करने के लिए एकाग्र होकर काम करें और अनावश्यक बातों से दूरी बनाए रखें. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, क्योंकि छोटी-सी बहस भी कार्यस्थल पर आपकी छवि को प्रभावित कर सकती है. वहीं, नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए आज सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज सावधानी बरतने की जरूरत है. लंबित वित्तीय कार्यों और टैक्स संबंधी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें. फिलहाल बड़े निवेश या जल्दबाजी में लिए गए आर्थिक फैसलों से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में पैतृक संपत्ति या फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर मतभेद की स्थिति बन सकती है. ऐसे मामलों में धैर्य और समझदारी से बातचीत करें. भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेने से बचें और परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह को महत्व दें.

हेल्थ राशिफल

मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए खुद को शांत रखने का प्रयास करें. योग, ध्यान और पर्याप्त आराम आपकी एकाग्रता बढ़ाने में मदद करेंगे. संतुलित दिनचर्या अपनाने से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को आज अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता है. एकाग्र होकर पढ़ाई करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे. समय का सही प्रबंधन भविष्य की सफलता का मजबूत आधार बनेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ऑफ व्हाइट (Off White)
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 7

उपाय

आज भगवान शनिदेव की पूजा करें और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या उड़द की दाल का दान करें. इससे कार्यों में आने वाली बाधाएं कम होंगी, पारिवारिक विवाद शांत होंगे और करियर में स्थिरता प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Jul 2026 03:50 AM (IST)
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