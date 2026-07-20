Aaj Ka Kumbh Rashifal 20 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. हस्त नक्षत्र शाम 7:10 बजे तक रहेगा, इसके बाद चित्रा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शिव योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

कुंभ राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन धैर्य और अनुशासन के साथ काम करने का संकेत दे रहा है. अष्टम भाव में चंद्रमा होने से कुछ महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे करने में बाधाएं आ सकती हैं. टैक्स रिटर्न, दस्तावेज़ी प्रक्रिया और अन्य कानूनी औपचारिकताओं में देरी चिंता का कारण बन सकती है, इसलिए इन्हें प्राथमिकता दें. कारोबार के साथ-साथ सामाजिक और व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने पर भी ध्यान दें, क्योंकि भविष्य में यही संपर्क नए अवसर दिला सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज अपने काम पर पूरा फोकस रखने की आवश्यकता है. समय पर लक्ष्य पूरा करने के लिए एकाग्र होकर काम करें और अनावश्यक बातों से दूरी बनाए रखें. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, क्योंकि छोटी-सी बहस भी कार्यस्थल पर आपकी छवि को प्रभावित कर सकती है. वहीं, नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए आज सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज सावधानी बरतने की जरूरत है. लंबित वित्तीय कार्यों और टैक्स संबंधी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें. फिलहाल बड़े निवेश या जल्दबाजी में लिए गए आर्थिक फैसलों से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में पैतृक संपत्ति या फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर मतभेद की स्थिति बन सकती है. ऐसे मामलों में धैर्य और समझदारी से बातचीत करें. भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेने से बचें और परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह को महत्व दें.

हेल्थ राशिफल

मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए खुद को शांत रखने का प्रयास करें. योग, ध्यान और पर्याप्त आराम आपकी एकाग्रता बढ़ाने में मदद करेंगे. संतुलित दिनचर्या अपनाने से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को आज अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता है. एकाग्र होकर पढ़ाई करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे. समय का सही प्रबंधन भविष्य की सफलता का मजबूत आधार बनेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ऑफ व्हाइट (Off White)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 7

उपाय

आज भगवान शनिदेव की पूजा करें और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या उड़द की दाल का दान करें. इससे कार्यों में आने वाली बाधाएं कम होंगी, पारिवारिक विवाद शांत होंगे और करियर में स्थिरता प्राप्त होगी.

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