Aaj ka Meen Rashifal 20 July 2026: शिव योग से बढ़ेगी आय, करियर में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी

Aaj Ka Meen Rashifal 20 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. हस्त नक्षत्र शाम 7:10 बजे तक रहेगा, इसके बाद चित्रा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शिव योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

मीन राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन सकारात्मक संकेत लेकर आया है. शिव योग के प्रभाव से व्यापार की गति बेहतर रहेगी और आय में वृद्धि के योग बनेंगे. हालांकि बिजनेस पार्टनर के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है, इसलिए बातचीत में धैर्य और कूटनीति अपनाएं. समस्याओं का समाधान समझदारी से निकालेंगे तो लाभ मिलेगा. पैतृक व्यवसाय से जुड़े लोगों को पुराने कार्य करने के तरीकों में नई तकनीक और स्मार्टवर्क जोड़ने की जरूरत है. यही बदलाव भविष्य में अधिक मुनाफा दिलाने का आधार बनेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन बदलाव और नए अवसर लेकर आ सकता है. कार्यक्षेत्र में शुभ समाचार मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं. नए कर्मचारियों को फिलहाल अपने करियर पर पूरा ध्यान देना चाहिए और ऑफिस में किसी भी तरह के प्रेम संबंध से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी और पूरी सतर्कता के साथ अपने लक्ष्य पूरे करने होंगे.

फाइनेंस राशिफल

आज आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहने के संकेत हैं. व्यापार में बढ़ती आय से वित्तीय संतुलन मजबूत होगा. यदि किसी नए निवेश या विस्तार की योजना बना रहे हैं तो सोच-समझकर कदम उठाएं. अनुभव और रणनीति के साथ लिया गया निर्णय भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

घर-परिवार का माहौल सुखद रहेगा और अपनों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. हालांकि बाहर घूमने की योजना किसी कारण से टल सकती है. दूर रह रहे परिवार के किसी सदस्य से वीडियो कॉल या ऑनलाइन बातचीत मन को सुकून देगी. पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें ताकि छोटी-छोटी गलतफहमियां विवाद का रूप न लें.

हेल्थ राशिफल

आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या अपनाएं. कार्य के साथ-साथ स्वयं के लिए भी समय निकालें. योग और ध्यान मानसिक शांति बनाए रखने में सहायक होंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उम्मीद जगाने वाला रहेगा. करियर निर्माण की दिशा में नए अवसर मिल सकते हैं और मेहनत का सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगेगा. कलाकारों और खिलाड़ियों को भी नियमित अभ्यास जारी रखना चाहिए, क्योंकि यही भविष्य में सफलता और सम्मान दिलाएगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: गोल्डन (Golden)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 1

उपाय

आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल या चने की दाल का दान करें. इससे व्यापार में स्थिरता आएगी, करियर में सफलता मिलेगी और पारिवारिक सुख-शांति बनी रहेगी.

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