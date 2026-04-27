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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMay 2026 Transit: मई में 4 बड़े ग्रह एक लाइन में, इन 3 राशियों का शुरू होगा टर्निंग पॉइंट, क्या आपकी राशि भी शामिल?

May 2026 Transit: मई में 4 बड़े ग्रह एक लाइन में, इन 3 राशियों का शुरू होगा टर्निंग पॉइंट, क्या आपकी राशि भी शामिल?

Grah Gochar May 2026: मई में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल का गोचर होने वाला है, ग्रह अस्त और उदय भी होंगे. ऐसे में कुछ राशियों को अगले एक महीने बेहद सावधानी से रहना होगा. एक गलती पड़ सकती है भारी.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 27 Apr 2026 11:08 AM (IST)
Grah Gochar May 2026: मई में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल का गोचर होने वाला है, ग्रह अस्त और उदय भी होंगे. ऐसे में कुछ राशियों को अगले एक महीने बेहद सावधानी से रहना होगा. एक गलती पड़ सकती है भारी.

मई 2026 ग्रह गोचर

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मेष राशि में जाएंगे. 14 मई को मिथुन राशि में शुक्र की एंट्री होगी. वहीं 2 मई को मंगल उदय, 27 मई को बुध का उदय होने वाला है.
मेष राशि में जाएंगे. 14 मई को मिथुन राशि में शुक्र की एंट्री होगी. वहीं 2 मई को मंगल उदय, 27 मई को बुध का उदय होने वाला है.
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ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार बुद्ध का गोचर करियर और व्यापार गहरा असर डालता है तो वहीं मंगल के राशि परिवर्तन से पद-प्रतिष्ठा पर शुभ-अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है. शुक्र की बदलती चाल धन और वैवाहिक जीवन में गहरा संकट पैदा कर सकती है.
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार बुद्ध का गोचर करियर और व्यापार गहरा असर डालता है तो वहीं मंगल के राशि परिवर्तन से पद-प्रतिष्ठा पर शुभ-अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है. शुक्र की बदलती चाल धन और वैवाहिक जीवन में गहरा संकट पैदा कर सकती है.
Published at : 27 Apr 2026 10:39 AM (IST)
Tags :
Shukra Gochar Budh Gochar Surya Gochar May Grah Gochar 2026 Planet Transit 2026

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