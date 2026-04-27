ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार बुद्ध का गोचर करियर और व्यापार गहरा असर डालता है तो वहीं मंगल के राशि परिवर्तन से पद-प्रतिष्ठा पर शुभ-अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है. शुक्र की बदलती चाल धन और वैवाहिक जीवन में गहरा संकट पैदा कर सकती है.