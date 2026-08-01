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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Card Rashifal 2 August 2026: कर्क राशि को कार्यक्षेत्र में सफलता, मकर को व्यापार में लाभ

Tarot Card Rashifal 2 August 2026: कर्क राशि को कार्यक्षेत्र में सफलता, मकर को व्यापार में लाभ

Tarot Card Rashifal 2 August 2026: टैरो राशिफल में नीतिका शर्मा से जानें आज का भविष्य. कर्क राशि को कार्यक्षेत्र में सफलता, मकर को व्यापार में लाभ और मेष को आर्थिक फायदा मिलेगा.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Aug 2026 05:00 PM (IST)
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Tarot Card Rashifal 2 August 2026: अगस्त महीने का दूसरा दिन सभी 12 राशियों के लिए करियर, आर्थिक स्थिति, निवेश और रिश्तों के लिहाज से महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. आज टैरो कार्ड्स कई राशियों को नई शुरुआत, कार्यक्षेत्र में सफलता और आर्थिक लाभ के योग बता रहे हैं, वहीं कुछ राशियों को धैर्य और संयम बनाए रखने की सलाह दी गई है. इन सभी संकेतों के बारे में हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज कर्क राशि के लोगों को कार्यक्षेत्र में सफलता और प्रशंसा मिलने के योग हैं, मकर राशि के व्यापारियों को लाभ के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जबकि मेष राशि के लोगों के लिए आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा. वहीं वृश्चिक राशि के जातकों को रिश्तों और स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के लोगों को आज अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करना चाहिए. क्रोध पर नियंत्रण रखने से गलतफहमियों से बचेंगे. आर्थिक दृष्टि से दिन लाभकारी रहेगा और मेहनत का पूरा फल मिलेगा. संयम और समझदारी से लिए गए फैसले आपको सफलता की ओर ले जाएंगे.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ उलझनों भरा रह सकता है. निर्णय लेने में कठिनाई महसूस होगी, इसलिए जल्दबाजी से बचें. विदेश से जुड़े कारोबार में लाभ के अवसर बनेंगे. नौकरीपेशा लोगों के नए प्रयास उनकी छवि और आत्मविश्वास को मजबूत करेंगे.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार मिथुन राशि के लोगों पर आज कार्यभार अधिक रह सकता है. सहकर्मियों का दबाव और कार्यस्थल की परिस्थितियां परेशानी बढ़ा सकती हैं. योजनाओं के अनुसार काम पूरे न होने से तनाव रहेगा. सभी को साथ लेकर चलने और धैर्य बनाए रखने से परिस्थितियां आपके पक्ष में हो सकती हैं.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहेगा. आपकी योजनाएं सफल होंगी और कार्यक्षेत्र में टीमवर्क का पूरा लाभ मिलेगा. आपके काम और व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे तथा प्रशंसा भी मिलेगी. आर्थिक मामलों में भी दिन अनुकूल रहेगा.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार सिंह राशि के लोगों को आज कुछ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. नया काम शुरू करने से पहले पूरी योजना बना लें. मेहनत का उचित फल मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. धैर्य और समझदारी से लिए गए फैसले लाभ देंगे.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के लोगों के कामकाज में कुछ रुकावटें आ सकती हैं. अचानक आई परिस्थितियां चिंता बढ़ा सकती हैं, लेकिन धैर्य और शांत मन से समाधान निकालने पर सफलता मिलेगी. पुराने निवेश से लाभ मिलने के भी अच्छे योग बन रहे हैं.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार तुला राशि के जातक आज अपने काम को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करेंगे. मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा. निवेश से जुड़ी योजनाओं को गोपनीय रखें और अनावश्यक खर्च से बचें. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और मानसिक राहत मिलेगी.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों को आज रिश्तों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. व्यापारिक साझेदारों के साथ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए जल्द प्रतिक्रिया देने से बचें. मौसम बदलने से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. लंबी यात्रा पर खर्च बढ़ने की संभावना है.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार धनु राशि के लोग आज अपने आत्मविश्वास और साहस से विरोधियों पर बढ़त बनाएंगे. कार्यक्षेत्र में उत्साह बना रहेगा. बैंक से लोन लेने की कोशिश कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है. हालांकि खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए धन का प्रबंधन सोच-समझकर करें.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों की योजनाएं समय पर पूरी होंगी. व्यापारियों को लाभ के नए अवसर मिलेंगे और कार्यस्थल का माहौल अनुकूल रहेगा. प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच कर लें ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार कुंभ राशि के लोगों को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के योग हैं. तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें, अन्यथा ऑफिस का माहौल प्रभावित हो सकता है. आय अच्छी रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार मीन राशि के लोग आज अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास के दम पर कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. अधिकारी और सहकर्मी आपके काम की सराहना करेंगे. आर्थिक मामलों में दिन लाभकारी रहेगा और आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 01 Aug 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Card Reading Tarot Horoscope Rashifal Tarot Rashifal 2 August 2026
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