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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरखेत पड़ा है खाली, शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस

खेत पड़ा है खाली, शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस

Farming Business Tips: खेत खाली हो तो औषधीय पौधे, पॉलीहाउस सब्जी, पोल्ट्री फार्म या नर्सरी जैसे शानदार बिजनेस शुरू करके तगड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है. जान लीजिए पूरी खबर.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 01 Aug 2026 12:59 PM (IST)
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  • खाली पड़ी जमीन पर औषधीय खेती कर मुनाफा कमाएं।
  • मुर्गी पालन और पॉलीहाउस खेती से बेहतर कमाई संभव।
  • कमर्शियल नर्सरी व फूलों की बागवानी भी लाभदायक विकल्प।

Farming Business Tips: अगर आपके पास गांव या कस्बे में कोई खेत खाली पड़ा है और आप सोच रहे हैं कि उसका क्या किया जाए तो अब परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आजकल खेती का तरीका पूरी तरह बदल चुका है आप इसे एक बिजनेस की तरह देख सकते हैं. चाहे आपकी जमीन उपजाऊ हो या फिर बंजर और वीरान पड़ी हो. 

हर तरह की जमीन के लिए आज के समय में बेहतरीन बिजनेस आइडिया मौजूद हैं. थोड़ी सी प्लानिंग और सही जानकारी के जरिए आप इस खाली जमीन से अपने लिए अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं. चलिए आपको हैं कि आप अपनी खाली पड़ी जमीन पर कौन-कौन से शानदार और मुनाफा देने वाले बिजनेस शुरू कर सकते हैं.

औषधीय पौधों की खेती और हर्बल बिजनेस

आजकल के दौर में एलोवेरा, अश्वगंधा, और स्टीविया जैसे औषधीय पौधों की डिमांड बाजार में बहुत तेजी से बढ़ रही है. अगर आपका खेत खाली पड़ा है तो आप इन जड़ी-बूटियों की खेती करके अपनी किस्मत बदल सकते हैं. इन पौधों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इन्हें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है.

आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने वाली कंपनियां सीधे किसानों से संपर्क करती हैं और बकायदा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए माल खरीदती हैं. इसमें आपको मार्केट में ग्राहक ढूंढने की भी कोई सिरदर्द नहीं उठानी पड़ती है. एक बार फसल तैयार हो जाने के बाद कंपनियों को सीधे सप्लाई करके आप कम लागत में बंपर कमाई हासिल कर सकते हैं. 


खेत पड़ा है खाली, शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस

खाली जमीन पर मुर्गी पालन का बिजनेस

अगर आपकी जमीन ऐसी है जहां आप कोई पारंपरिक फसल नहीं उगा पा रहे हैं या फिर आप किसी ऐसी चीज़ की तलाश में हैं जिससे जल्दी और लगातार मुनाफा मिले तो पोल्ट्री फार्मिंग आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है. इसे आज के समय का एक बहुत ही प्रॉफिटेबल रूरल बिजनेस माना जाता है. क्योंकि मार्केट में अंडे और चिकन की डिमांड कभी कम नहीं होती. बांस की खेती की तरह इसमें आपको 3 से 5 साल लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता.

बल्कि कुछ ही हफ्तों में आपकी कमाई शुरू हो जाती है. एक बार आप खेत में मजबूत शेड बनाकर चूजे ले आते हैं. तो ब्रोइलर मुर्गी पालन में तो महज 40 से 45 दिनों के अंदर ही माल बिकने के लिए तैयार हो जाता है. सरकार भी पशुपालन और पोल्ट्री बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए तगड़ी सब्सिडी और आसान लोन सुविधा मुहैया कराती है. खाली पड़ी जमीन पर पोल्ट्री फार्म खोलकर आप बिना किसी मौसम की मार के अपनी परमानेंट और शानदार इनकम का रास्ता खोल सकते हैं.


खेत पड़ा है खाली, शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस

पॉलीहाउस या नेट हाउस में सब्जियों की खेती

मौसम की मार और बेमौसम बरसात से अक्सर किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं. लेकिन अगर आपके पास खाली खेत है तो आप पॉलीहाउस या नेट हाउस तकनीक अपना सकते हैं. इसके जरिए आप मौसम के हिसाब से नहीं बल्कि बाजार की मांग के हिसाब से प्रीमियम सब्जियां और विदेशी फल उगा सकते हैं. शिमला मिर्च, चेरी टमाटर, ब्रोकोली या फिर रंग-बिरंगे फूलों की खेती पॉलीहाउस के अंदर बहुत शानदार तरीके से होती है. 

इसमें तापमान और नमी कंट्रोल में रहती है जिससे फसलों को कीड़ों और बीमारियों से भी बचाया जा सकता है. हालांकि इसमें शुरुआती खर्च थोड़ा ज्यादा आता है. लेकिन सरकार की तरफ से इस पर भारी सब्सिडी मिल जाती है. बाजार में इन फसलों के दाम आम फसलों से काफी ज्यादा मिलते हैं. जिससे कुछ ही महीनों में आपकी लागत वसूल हो जाती है और मोटा मुनाफा हाथ लगता है.

यह भी पढ़ें: किसानों के लिए कौन-सी खाद फायदेमंद? यहां जानें

कमर्शियल नर्सरी और फूलों की बागवानी

अगर आपका खेत किसी मुख्य सड़क के पास या शहर के आसपास खाली पड़ा है, तो वहां कमर्शियल नर्सरी या फूलों की बागवानी का बिजनेस शुरू करना सोने पर सुहागा साबित हो सकता है. इसमें आप फलदार पौधों के पौधे, सजावटी पौधे, और गेंदा या गुलाब जैसे फूलों की बहार ला सकते हैं. 

नर्सरी से पौधे खरीदने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं और इसमें मार्जिन बहुत तगड़ा मिलता है. इसके अलावा शादियों, पार्टियों और त्योहारों के सीजन में फूलों की सप्लाई करके आप महीने के हजारों-लाखों रुपए आसानी से कमा सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: बांस की खेती से कितनी कमाई होती है? जानें 1 एकड़ का हिसाब

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 01 Aug 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Business Farming Tips Farming News

Frequently Asked Questions

खाली पड़ी जमीन पर औषधीय पौधों की खेती के क्या फायदे हैं?

एलोवेरा, अश्वगंधा जैसे औषधीय पौधों की बाजार में बहुत मांग है। इन्हें कम पानी और उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है, और कंपनियां सीधे किसानों से अनुबंध पर खरीदती हैं, जिससे अच्छी कमाई होती है।

खाली जमीन पर मुर्गी पालन का व्यवसाय कैसे फायदेमंद है?

मुर्गी पालन से अंडे और चिकन की निरंतर मांग के कारण जल्दी और लगातार मुनाफा मिलता है। ब्रॉयलर मुर्गियां 40-45 दिनों में तैयार हो जाती हैं, और सरकार सब्सिडी व आसान लोन देती है।

पॉलीहाउस या नेट हाउस में खेती क्यों करनी चाहिए?

पॉलीहाउस में मौसम से बचकर प्रीमियम सब्जियां व विदेशी फल उगा सकते हैं। इससे तापमान नियंत्रित रहता है, बीमारियों से बचाव होता है। सरकारी सब्सिडी मिलती है और बाजार में अधिक दाम से अच्छा मुनाफा होता है।

कमर्शियल नर्सरी और फूलों की बागवानी से कैसे लाभ कमाया जा सकता है?

शहरों में पौधों और फूलों की बढ़ती मांग के कारण नर्सरी से फलदार व सजावटी पौधे तथा गेंदा-गुलाब जैसे फूल बेचकर अच्छा मार्जिन कमाया जा सकता है। शादियों और त्योहारों में फूलों की सप्लाई करके भी अच्छी आय होती है।

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