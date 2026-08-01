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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारप्रधानमंत्री के वीडियो पर रोहिणी आचार्य, 'जरूर मोदी जी…'

प्रधानमंत्री के वीडियो पर रोहिणी आचार्य, 'जरूर मोदी जी…'

Rohini Acharya on PM Modi Video: रोहिणी आचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री माफी की बेतुकी बात कर जबरन खुद का चेहरा चमकाने में लगे हैं. बच्चे उनसे माफी मांग नहीं रहे.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 01 Aug 2026 05:59 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो जारी करते हुए कहा है कि उन्होंने गाली देने वाले बच्चों को माफ कर दिया है. हाल के दिनों में पीएम मोदी कई बार वीडियो जारी कर अपनी बात रख चुके हैं. इस बीच उनके माफी वाले वीडियो पर रोहिणी आचार्य ने तंज कसा है.

शनिवार (01 अगस्त) को रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर लिखा, "मोदी जी का घिसा-पिटा राग… घड़ियाली आंसू और विक्टिम कार्ड…. जरूर मोदी जी पहले किसी नाटक-ड्रामा मंडली में काम करते थे!" 

'हास्यास्पद पटकथा खुद लिखते हैं...'

प्रधानमंत्री पर चुटकी लेते हुए रोहिणी ने कहा कि पहले खुद कभी माफ नहीं किए जाने वाले गुनाह करते हैं और फिर अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हुए, 'विक्टिम कार्ड' खेलते हुए खुद को पीड़ित के तौर पर देश के सामने पेश करते हैं. मोदी जी पहले एक हास्यास्पद पटकथा खुद लिखते हैं, फिर सोशल मीडिया पर पीड़ित की भूमिका निभाने आ जाते हैं. लगता है अब मोदी जी के पास भावनात्मक अभिनय करने के सिवा कहने-करने को कुछ बचा नहीं है!!"

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'बच्चे माफी मांग नहीं रहे, फिर भी…'

रोहिणी आचार्य ने अपने एक दूसरे एक्स पोस्ट में भी प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए हमला बोला है. उन्होंने कहा, "बच्चे मोदी जी से माफी मांग नहीं रहे, फिर भी मोदी जी खुद को बड़े दिल वाला साबित करने की जुगत में जुटे हैं. माफी की बेतुकी बात कर जबरन खुद का चेहरा चमकाने में लगे हैं!!"

प्रोटेस्ट का जिक्र करते हुए रोहिणी ने कहा, "मोदी जी… मांफी तो आपको मांगनी चाहिए बच्चों से, आपने अपने हक की लड़ाई लड़ रहे बच्चों पर पैलेट गन से हमला करवाया, आपने  बच्चों पर एके-47 से गोलियां बरसवाईं, आपने बच्चों पर निर्ममता से लाठियां चलवाईं, आपने बच्चों पर वॉटर कैनन चलवाए, आपने बच्चों को जेल भिजवाया, आपने बच्चों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए, आपने अपने लोगों से बच्चों को देशद्रोही-आतंकवादी तक कहलवाया."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 01 Aug 2026 05:52 PM (IST)
Tags :
Rohini Acharya PM Modi BIHAR NEWS
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