स्पेन में जमीन और समुद्र के रास्ते घुसपैठ, 50 हजार में से कितने लौटे मोरक्को?

मोरक्को से स्पेन के सेउटा इलाके में घुसने की कोशिश कर रही प्रवासियों की भीड़ में 57 लोगों की मौत हो गई है. इस हफ्ते लगभग 50,000 लोगों ने सीमा पार करने की कोशिश की, हालांकि स्पेन के अधिकारियों का कहना है कि ज्यादातर लोग शुक्रवार शाम तक मोरक्को लौट गए. हजारों प्रवासियों के अचानक आ जाने के कारण स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को मौके पर जाना पड़ा.

इटली ने स्पेन से आने-जाने पर कुछ समय के लिए बॉर्डर कंट्रोल लागू कर दिए हैं और फ्रांस ने स्पेन के साथ अपनी सीमा पर अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी है. सेउटा के अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को जब जमीन और समुद्र के रास्ते बड़ी संख्या में लोग बॉर्डर पार कर रहे थे और सीमा सुरक्षा बल उन्हें रोक नहीं पा रहे थे, तब कई लोगों की डूबने से मौत हो गई.

स्पेन के अधिकारियों ने कहा कि वे गैर-कानूनी तरीके से आए लोगों को जल्द से जल्द वापस भेजने की कोशिश करेंगे, भले ही स्पेन के सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला यह कहता है कि समुद्र के रास्ते आने वाले प्रवासियों को मोरक्को वापस नहीं भेजा जा सकता. हालांकि शुक्रवार तक कई लोग अपनी मर्ज़ी से चले गए.

'लगभग 50,000 लोगों ने बॉर्डर पार किया'

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सैंकड़ों लोग बॉर्डर पोस्ट और बाड़ में बने छेदों से होते हुए मोरक्को लौटते दिखे. कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें सेउटा में न तो खाना मिला और न ही रहने की जगह. स्पेन के गृह मंत्रालय ने बताया कि गुरुवार सुबह से अब तक लगभग 50,000 लोगों ने बॉर्डर पार किया है, जबकि सेउटा की क्षेत्रीय सरकार के अनुसार यह संख्या 60,000 है.

'स्पेन की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन'

स्पेन के पीएम सांचेज ने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों का सीमा पार करना स्पेन की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मानव तस्करों द्वारा फैलाई गई गलत जानकारी को इस भीड़ के लिए जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि कल जो भी हुआ वो उसकी कड़ी निंदा करते हैं.

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