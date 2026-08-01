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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSaturday Box Office: दोपहर 2 बजे तक 'स्पाइडर मैन' 130 करोड़ के पार, जानें-'जना नायकन' से 'द ओडिसी' तक का हाल

Saturday Box Office: दोपहर 2 बजे तक 'स्पाइडर मैन' 130 करोड़ के पार, जानें-'जना नायकन' से 'द ओडिसी' तक का हाल

Saturday Box Office Live Updates 1 August: सिनेमाघरों में मौजूद स्पाइडर मैन से जना नायकन तक तमाम फिल्में कमाई के लिए मुकाबला कर रही हैं.यहां इन सबके अपडेटेड आंकड़े जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 01 Aug 2026 02:32 PM (IST)
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शनिवार को फिर से बॉक्स ऑफिस पर सिनेमाघरों में मौजूद नई रिलीज स्पाइडर मैन का डंका बजता दिख रहा है. वहीं र जना नायकन से लेकर द ओडिसी और धमाल 4 भी कमाई के लिए दौड़ती नजर आ रही हैं. चलिए यहां जानते हैं सैटरडे को ये सभी फिल्में कितना कलेक्शन कर रही हैं साथ ही इनकी ऑक्यूपेंसी भी जानेंगे.

स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे का शनिवार का कलेक्शन (Spider Man Third Day BO Live Updates)
टॉम हॉलैंड की स्पाइडर मैन का जादू इंड़ियन ऑडिंयंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसने रिलीज के दो दिन में ही 109.35 करोड़ की कमाई कर डाली है. वहीं रिलीज के तीसरे दिन यानी फ्राइडे को भी ये बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो

  • सैकनिल्क के मुताबिक स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे ने रिलीज के तीसरे दिन यानी शनिवार को दोपहर 2 बजे तक 20.70 करोड़ कमा लिए हैं.
  • इसकी ऑक्यूपेंसी 71.9% दर्ज की जा रही है.
  • फिलहाल इसका कुल कलेक्शन 130.65 करोड़ रुपये हो गया है.
स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 3 20.70 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक का कलेक्शन) 71.9%
कुल कलेक्शन 130.65 करोड़  

ये भी पढ़ें:-Box Office: 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने मचाई तबाही, दो दिन के कलेक्शन से 'धुरंधर' और 'डंकी' का तोड़ दिया रिकॉर्ड

जना नायकन के दूसरे शनिवार का कलेक्शन (Jana Nayagan BO Day 10 Live Updates)
थलपति विजय की फिल्म जना नायकन की कमाई में तीसरे फ्राइडे को मंदी देखी गई थी. इसने 9वें दिन 3.55 करोड़ कमाए थे. वहीं अब 10वें दिन यानी दूसरे शनिवार की कमाई की बात करें तो

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे तक 1.72 करोड़ कमा लिए हैं.
  • इसकी ऑक्यूपेंसी 24.4% दर्ज की जा रही है.
  • फिलहाल जना नायकन के 10 दिनों की कुल कमाई अब 158.82 करोड़ रुपये हो गई है.
जना नायकन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 10 1.72 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक का कलेक्शन) 24.4%
कुल कलेक्शन 158.82 करोड़  

द ओडिसी का तीसरे शनिवार का कलेक्शन (The Odyssey BO Day 16 Live Updates)
क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडिसी तीसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी है. इसने रिलीज के तीसरे फ्राइडे यानी 15वें दिन 3.15 करोड़ कमाए थे. वहीं 16वें दिन यानी तीसरे शनिवार की बात करें तो

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने तीसर शनिवार को दोपहर 2 बजे तक 1.30 करोड़ कमा लिए हैं.
  • इसकी ऑक्यूपेंसी 64.0% दर्ज की जा रही है.
  • फिलहाल द ओडिसी के 16 दिनों की कुल कमाई अब 139.70 करोड़ रुपये हो गई है.
द ओडिसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 16 1.30 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक का कलेक्शन) 64.0%
कुल कलेक्शन 139.70 करोड़  

धमाल 4 का चौथे शनिवार  कलेक्शन ( Friday BO Collection Day 22 Live Updates) 
धमाल 4 ने चौथे हफ्ते में एंट्री कर चुकी है. फिल्म के चौथे शनिवार के कलेक्शन की बात करें तो

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने चौथे शनिवार को दोपहर 2 बजे तक 1.15 करोड़ कमा लिए हैं.
  • इसकी ऑक्यूपेंसी 15.0% दर्ज की जा रही है.
  • फिलहाल धमाल 4 के 22 दिनों की कुल कमाई अब 157.05 करोड़ रुपये हो गई है.
धमाल 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 22 1.15 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक का कलेक्शन) 15.0%
कुल कलेक्शन 157.05करोड़  

ये भी पढ़ें:-'स्पाइडर-मैन' की एंट्री से 'द ओडिसी' को लगा झटका, गुरुवार को घटी कमाई, जानें कलेक्शन

Published at : 01 Aug 2026 02:21 PM (IST)
Tags :
Jana Nayagan Dhamaal 4 Saturday Box Office The Odyssey Spider Man Brand New Day
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