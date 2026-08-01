दोपहर 2 बजे तक 'स्पाइडर मैन' 130 करोड़ के पार, जानें-'जना नायकन' से 'द ओडिसी' तक का हाल

शनिवार को फिर से बॉक्स ऑफिस पर सिनेमाघरों में मौजूद नई रिलीज स्पाइडर मैन का डंका बजता दिख रहा है. वहीं र जना नायकन से लेकर द ओडिसी और धमाल 4 भी कमाई के लिए दौड़ती नजर आ रही हैं. चलिए यहां जानते हैं सैटरडे को ये सभी फिल्में कितना कलेक्शन कर रही हैं साथ ही इनकी ऑक्यूपेंसी भी जानेंगे.

स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे का शनिवार का कलेक्शन (Spider Man Third Day BO Live Updates)

टॉम हॉलैंड की स्पाइडर मैन का जादू इंड़ियन ऑडिंयंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसने रिलीज के दो दिन में ही 109.35 करोड़ की कमाई कर डाली है. वहीं रिलीज के तीसरे दिन यानी फ्राइडे को भी ये बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो

सैकनिल्क के मुताबिक स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे ने रिलीज के तीसरे दिन यानी शनिवार को दोपहर 2 बजे तक 20.70 करोड़ कमा लिए हैं.

इसकी ऑक्यूपेंसी 71.9% दर्ज की जा रही है.

फिलहाल इसका कुल कलेक्शन 130.65 करोड़ रुपये हो गया है.

स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे 3 20.70 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक का कलेक्शन) 71.9% कुल कलेक्शन 130.65 करोड़

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जना नायकन के दूसरे शनिवार का कलेक्शन (Jana Nayagan BO Day 10 Live Updates)

थलपति विजय की फिल्म जना नायकन की कमाई में तीसरे फ्राइडे को मंदी देखी गई थी. इसने 9वें दिन 3.55 करोड़ कमाए थे. वहीं अब 10वें दिन यानी दूसरे शनिवार की कमाई की बात करें तो



सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे तक 1.72 करोड़ कमा लिए हैं.

इसकी ऑक्यूपेंसी 24.4% दर्ज की जा रही है.

फिलहाल जना नायकन के 10 दिनों की कुल कमाई अब 158.82 करोड़ रुपये हो गई है.

जना नायकन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे 10 1.72 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक का कलेक्शन) 24.4% कुल कलेक्शन 158.82 करोड़

द ओडिसी का तीसरे शनिवार का कलेक्शन (The Odyssey BO Day 16 Live Updates)

क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडिसी तीसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी है. इसने रिलीज के तीसरे फ्राइडे यानी 15वें दिन 3.15 करोड़ कमाए थे. वहीं 16वें दिन यानी तीसरे शनिवार की बात करें तो

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने तीसर शनिवार को दोपहर 2 बजे तक 1.30 करोड़ कमा लिए हैं.

इसकी ऑक्यूपेंसी 64.0% दर्ज की जा रही है.

फिलहाल द ओडिसी के 16 दिनों की कुल कमाई अब 139.70 करोड़ रुपये हो गई है.

द ओडिसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे 16 1.30 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक का कलेक्शन) 64.0% कुल कलेक्शन 139.70 करोड़

धमाल 4 का चौथे शनिवार कलेक्शन ( Friday BO Collection Day 22 Live Updates)

धमाल 4 ने चौथे हफ्ते में एंट्री कर चुकी है. फिल्म के चौथे शनिवार के कलेक्शन की बात करें तो

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने चौथे शनिवार को दोपहर 2 बजे तक 1.15 करोड़ कमा लिए हैं.

इसकी ऑक्यूपेंसी 15.0% दर्ज की जा रही है.

फिलहाल धमाल 4 के 22 दिनों की कुल कमाई अब 157.05 करोड़ रुपये हो गई है.

धमाल 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे 22 1.15 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक का कलेक्शन) 15.0% कुल कलेक्शन 157.05करोड़

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