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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHaridwar Kanwar Yatra 2026: हरिद्वार पुलिस का फोकस, सुरक्षित और सुगम कांवड़ यात्रा

Haridwar Kanwar Yatra 2026: हरिद्वार पुलिस का फोकस, सुरक्षित और सुगम कांवड़ यात्रा

Haridwar Kanwar Yatra 2026: हरिद्वार पुलिस ने बहादराबाद टोल के पास बड़े वाहन हटाकर यातायात सुचारु किया. शिवभक्तों से सड़क किनारे सुरक्षित विश्राम और पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Aug 2026 02:10 PM (IST)
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Haridwar Kanwar Yatra 2026: हरिद्वार में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर पहुंच चुकी है. देश के अलग-अलग राज्यों से आए लाखों शिवभक्त हरिद्वार, ऋषिकेश और अन्य गंगाघाटों से पवित्र गंगाजल लेकर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए अपने-अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं. श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए हरिद्वार पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है. पुलिस का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कांवड़ यात्रा 2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ-साथ यातायात भी सुचारु बना रहे.

इसी दिशा में हरिद्वार पुलिस ने बहादराबाद टोल प्लाजा के आसपास विशेष अभियान चलाकर ऐसी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया, जिनसे यात्रा प्रभावित हो सकती थी. पुलिस की यह सक्रियता कांवड़ मेले को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने की व्यापक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है.

बहादराबाद टोल प्लाजा पर सड़क किनारे खड़े बड़े वाहनों को हटवाया:

कांवड़ यात्रा के दौरान कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों का दबाव सामान्य दिनों की तुलना में काफी अधिक रहता है. ऐसे में बहादराबाद टोल प्लाजा के पास सड़क किनारे खड़े बड़े वाहन यातायात बाधित होने का कारण बन सकते थे. स्थिति का जायजा लेने के बाद हरिद्वार पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वहां खड़े सभी भारी वाहनों को वहां से हटवाया और उन्हें आगे रवाना कराया.

पुलिस अधिकारियों का मानना है कि यदि ऐसे वाहन लंबे समय तक सड़क किनारे खड़े रहते, तो कांवड़ यात्रियों और अन्य वाहनों दोनों के लिए जाम की स्थिति बन सकती थी. समय रहते की गई इस कार्रवाई से यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में मदद मिली.

सड़क पर कांवड़ रखकर विश्राम कर रहे श्रद्धालुओं को समझाया:

कांवड़ यात्रा के दौरान कई श्रद्धालु लंबी दूरी तय करने के कारण बीच-बीच में विश्राम भी करते हैं. निरीक्षण के दौरान पुलिस ने देखा कि कुछ कांवड़ यात्री सड़क पर ही अपनी कांवड़ रखकर आराम कर रहे थे. इससे सड़क का एक हिस्सा प्रभावित हो रहा था और दुर्घटना या यातायात बाधित होने की आशंका भी बढ़ रही थी.

हरिद्वार पुलिस ने इस स्थिति को संवेदनशीलता के साथ संभाला. पुलिस कर्मियों ने श्रद्धालुओं से शांतिपूर्वक संवाद किया और उन्हें सड़क के किनारे सुरक्षित स्थान पर कांवड़ रखकर विश्राम करने की सलाह दी. पुलिस का उद्देश्य श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना था.

वाहन चालकों को भी दिए गए साफ निर्देश:

केवल श्रद्धालुओं ही नहीं, बल्कि वाहन चालकों को भी पुलिस की ओर से आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. पुलिस ने सभी चालकों से अपील की कि वे अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करें और सड़क किनारे अनधिकृत पार्किंग से बचें.

यातायात विशेषज्ञों का मानना है कि कांवड़ यात्रा जैसे विशाल धार्मिक आयोजनों में छोटी-सी लापरवाही भी लंबा जाम और सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती है. ऐसे में पार्किंग नियमों का पालन करना सभी के लिए जरूरी है.

सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर लगातार निगरानी:

हरिद्वार पुलिस के अनुसार कांवड़ मेला 2026 के दौरान पूरे मेला क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है. पुलिस टीमें संवेदनशील स्थानों, प्रमुख मार्गों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगातार गश्त कर रही हैं ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा या अव्यवस्था को समय रहते दूर किया जा सके.

यात्रा मार्गों पर पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं की सहायता के साथ-साथ यातायात संचालन पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं. आवश्यकता पड़ने पर मौके पर ही त्वरित कार्रवाई की जा रही है ताकि यात्रा निर्बाध रूप से जारी रहे.

एसपी सिटी अभय सिंह ने क्या कहा?

इस पूरे अभियान को लेकर एसपी सिटी अभय सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारु यातायात बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसी उद्देश्य से पूरे मेला क्षेत्र में लगातार निगरानी की जा रही है और जहां भी यातायात प्रभावित होने की संभावना दिखाई देती है, वहां तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जाती है.

उन्होंने श्रद्धालुओं और वाहन चालकों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सभी लोग पुलिस द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. इससे न केवल यात्रा सुरक्षित रहेगी बल्कि लाखों श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के अपने गंतव्य तक पहुंचने में भी सुविधा मिलेगी.

श्रद्धालुओं के सहयोग से ही सफल होगी कांवड़ यात्रा:

कांवड़ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु यात्रा करते हैं. इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के बीच प्रशासन की तैयारियों के साथ-साथ श्रद्धालुओं और आम नागरिकों का सहयोग भी बेहद महत्वपूर्ण होता है.

यदि श्रद्धालु सड़क पर अनावश्यक रुकने से बचें, निर्धारित स्थानों पर ही विश्राम करें और वाहन चालक पार्किंग नियमों का पालन करें, तो कांवड़ यात्रा 2026 और भी सुरक्षित, व्यवस्थित तथा सुगम तरीके से संपन्न हो सकती है. हरिद्वार पुलिस की लगातार सक्रियता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखी जा रही है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 01 Aug 2026 02:10 PM (IST)
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