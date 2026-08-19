Google से Meta तक अचानक AI पर बढ़ी सख्ती, गुरु के अश्लेषा गोचर का क्या है कनेक्शन?

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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रो18 अगस्त को बुध अस्त हुआ और दुनिया में AI पर मच गई हलचल

18 अगस्त को बुध अस्त हुआ और दुनिया में AI पर मच गई हलचल

18 अगस्त को बुध अस्त और आज 19 अगस्त को गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर. इसी बीच Google, Meta और AI को लेकर कई देशों में बड़े फैसले हो गए. जानें ज्योतिषीय कनेक्शन इसका क्या है ?

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 19 Aug 2026 01:38 PM (IST)
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जरा तारीखों पर गौर कीजिए. 18 अगस्त 2026 को बुध अस्त हुआ. उसी रात Google ने नया Spam Update शुरू कर दिया. अमेरिका में Meta के उस डिजाइन पर सवाल उठने लगे, जो बच्चों को Instagram और Facebook पर लंबे समय तक रोके रखने के लिए बनाया गया बताया जा रहा है. OpenAI किशोरों के लिए सुरक्षित ChatGPT लेकर आया और वियतनाम में ASEAN देशों के प्रतिनिधि इस बात पर चर्चा करने जुटे कि कानून बनाने में AI को कितनी छूट दी जाए.

बात केवल इतनी नहीं है. जर्मनी AI के जरिए निगरानी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. फ्रांस cyberattack के बाद विदेशी AI पर भरोसा करने से हिचक रहा है. ब्रिटेन को चिंता है कि कहीं उसे भविष्य में अमेरिका के शक्तिशाली AI models मिलना बंद न हो जाएं. भारत में ऐसी technology पर काम हो रहा है, जो धुंधली तस्वीरों में खो चुके चेहरे और यादें फिर से बना सकती है.

दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लगभग एक ही समय पर AI, data, बच्चों की सुरक्षा और कानून की चर्चा क्यों तेज हो गई? इसका जवाब खोजने के लिए 19 अगस्त 2026 की सुबह आसमान में हुए एक खास बदलाव को समझना होगा.

यह भी पढ़ें- मोदी सरकार के लिए कैसा रहेगा 2027? भारत की कुंडली में Gen-Z आंदोलन को लेकर बड़ा संकेत

आज 19 अगस्त की सुबह आखिर बदला क्या?

18 अगस्त 2026 को बुध अस्त हुआ और अगले ही दिन, आज बुधवार 19 अगस्त को तड़के लगभग 3 बजकर 37 मिनट पर गुरु अश्लेषा नक्षत्र में पहुंच गया. उस समय गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर कर रहा था और बुध भी कर्क राशि में मौजूद था.

यहीं से इस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां आपस में जुड़ने लगती हैं.

ज्योतिष में बुध को केवल बोलने और सोचने का ग्रह नहीं माना गया है. AI, मोबाइल, इंटरनेट, मीडिया, Documents, Accounts, व्यापार, Computer, Coding और Algorithm ये सभी बुध के विषय हैं. वही गुरु यानी बृहस्पति ग्रह का संबंध शिक्षा, बच्चों, कानून, नैतिकता, न्याय और बड़ी संस्थाओं से माना जाता है.

अब अश्लेषा नक्षत्र को समझिए. यह बुध का नक्षत्र है और इसका प्रतीक नाग है. नाग सामने से जितना दिखाई देता है, उसकी चाल उससे कहीं अधिक गहरी होती है. इसलिए अश्लेषा को छिपी हुई जानकारी, जटिल Network, मन पर प्रभाव डालने की कला, गोपनीय Data, Research और किसी व्यवस्था के भीतर मौजूद कमजोरी से जोड़ा जाता है.

यहां ये भी जानना चाहिए कि बुध ग्रहों का राजकुमार कहा गया है, और युवा और टीनएज (Teenage) भी इस ग्रह के अंतर्गत आते हैं. ऐसे में उच्च का गुरु जब अश्लेषा नक्षत्र में आया तो दुनिया के सामने वही सवाल खड़े होने लगे Algorithm के भीतर चल क्या रहा है? बच्चों के मन को कौन प्रभावित कर रहा है? हमारा Data किसके पास है? AI जो बता रहा है, वह सच है या बहुत सफाई से तैयार किया गया भ्रम?

Google की सफाई और Meta की मुश्किल

18 अगस्त की रात करीब 9 बजकर 57 मिनट पर Google ने August 2026 Spam Update शुरू किया. यह update पूरी दुनिया और सभी भाषाओं पर लागू है.

Google की नजर उन websites और pages पर हो सकती है, जो पाठक की मदद करने के बजाय केवल search ranking पाने के लिए बनाए गए हैं. एक ही जानकारी को घुमा-फिराकर लिखना, बिना जांच के AI content प्रकाशित करना, भ्रामक headline लगाना या बड़ी संख्या में कमजोर pages तैयार करना मुश्किल बढ़ा सकता है.

अब इसे बुध की स्थिति से जोड़कर देखिए. बुध शब्द और जानकारी का ग्रह है, लेकिन वह इस समय अस्त है. इसका सीधा संकेत यह हो सकता है कि असली और नकली जानकारी के बीच फर्क करना आसान नहीं रहेगा. वहीं उच्च का गुरु पूछेगा, इस content से लोगों को सच में फायदा क्या मिल रहा है?

इसलिए अच्छे publishers के लिए यह समय डरने का नहीं है. अगर article मौलिक है, उसमें सही स्रोत हैं और वह पाठक के सवाल का ईमानदार जवाब देता है तो घबराने की जरूरत नहीं. लेकिन सिर्फ traffic के लिए बनाए गए कमजोर content पर दबाव बढ़ सकता है.

इसी समय अमेरिका में Meta की मुश्किलें बढ़ीं. 29 अमेरिकी राज्यों ने आरोप लगाया है कि Instagram और Facebook के कुछ features बच्चों को platform पर अधिक समय तक रोके रखने के लिए बनाए गए. Infinite scroll, लगातार notifications और likes का आकर्षण बच्चों के मन पर क्या असर डालता है, अब यह सवाल अदालत में है.

ठीक इसी माहौल में OpenAI ने किशोरों के लिए अधिक सुरक्षा वाला ChatGPT अनुभव पेश किया. इसमें parental controls, quiet hours और संवेदनशील बातचीत के लिए अतिरिक्त सावधानी जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं.

एक तरफ बच्चों को screen पर बांधकर रखने का आरोप है, दूसरी तरफ AI कंपनियां बच्चों के लिए सुरक्षा की दीवार बना रही हैं. यही अश्लेषा की कहानी है. मन को प्रभावित करने वाली अदृश्य शक्ति और उस शक्ति को काबू में रखने की कोशिश.

वियतनाम में उसी दिन उठा सबसे बड़ा सवाल

18 अगस्त को वियतनाम की राजधानी हनोई में ASEAN Law Forum शुरू हुआ. विषय था कि कानून बनाने और लागू करने में AI का इस्तेमाल कैसे किया जाए.

सोचिए, AI अभी तक हमारे सवालों के जवाब देता था. अब बात यहां तक पहुंच गई है कि क्या वह कानून का मसौदा तैयार करेगा, पुरानी धाराओं की जांच करेगा और सरकार को नई policy की सलाह देगा?

वियतनाम ने यहां तीन बहुत सीधी बातें कहीं. पहली, AI के पास जाने वाला data सही और साफ होना चाहिए. दूसरी, AI केवल मदद करेगा, अंतिम फैसला इंसान ही लेगा. तीसरी और सबसे जरूरी बात अगर AI को गलत या पक्षपातपूर्ण data दिया गया तो वह पूरी सरकारी policy को गलत दिशा में मोड़ सकता है.

यह चेतावनी आम आदमी के लिए भी उतनी ही जरूरी है. AI बहुत भरोसे से जवाब दे सकता है, लेकिन उसका आत्मविश्वास इस बात की गारंटी नहीं है कि उत्तर सही ही होगा.

वियतनाम में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के social-media इस्तेमाल पर भी नए नियम प्रस्तावित हैं. बच्चों के account माता-पिता की जानकारी से register करने, age verification और online gaming का समय सीमित करने पर विचार हो रहा है. ये अभी प्रस्ताव हैं, लागू हो चुका अंतिम कानून नहीं.

जर्मनी में AI बनेगा सुरक्षा का हथियार

जर्मनी की कहानी थोड़ी अलग और अधिक गंभीर है. 12 अगस्त को वहां की कैबिनेट ने intelligence agencies की शक्तियां बढ़ाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी. संसद से स्वीकृति मिलने पर सुरक्षा एजेंसियां AI से बड़े data की जांच कर सकेंगी, cyber threats पहचान सकेंगी और कुछ हालात में विदेशी computer systems के खिलाफ सक्रिय कार्रवाई भी कर सकेंगी.

सरकार का कहना है कि cyberattack, जासूसी और विदेशी खतरों से निपटने के लिए यह जरूरी है. लेकिन सवाल यह है कि सुरक्षा के नाम पर निगरानी कितनी दूर तक जाएगी? अगर AI ने किसी निर्दोष व्यक्ति की गतिविधि को खतरा मान लिया तो जिम्मेदारी कौन लेगा?

जर्मनी में 2 अगस्त से AI-generated और बदली गई सामग्री की पहचान से जुड़े यूरोपीय नियम भी प्रभावी हो चुके हैं. Deepfake, AI image, video और कुछ सार्वजनिक महत्व वाले AI text पर साफ जानकारी देनी पड़ सकती है कि इन्हें मशीन ने बनाया या बदला है.

एक तरफ जर्मनी AI से छिपे खतरे खोजने जा रहा है, दूसरी तरफ वह AI से बनी चीजों पर पहचान का निशान भी चाहता है. यानी technology का इस्तेमाल भी होगा और उसकी निगरानी भी.

फ्रांस और ब्रिटेन को किस बात का डर है?

फ्रांस की tax agency पर cyberattack हुआ, जिसमें करीब सात लाख taxpayers प्रभावित बताए गए. इसके बाद सरकार ने अपनी digital services की कमजोरियां खोजने के लिए AI का इस्तेमाल करने और घरेलू company Mistral जैसे providers को प्राथमिकता देने की बात कही.

फ्रांस नहीं चाहता कि बेहद संवेदनशील सरकारी data के लिए वह पूरी तरह विदेशी AI companies पर निर्भर रहे.

ब्रिटेन की चिंता भी कुछ ऐसी ही है. वहां सरकार यह समझने की कोशिश कर रही है कि अगर भविष्य में अमेरिकी कंपनियों के सबसे शक्तिशाली AI models तक उसकी पहुंच रोक दी गई तो अर्थव्यवस्था और cyber security पर क्या असर होगा.

अभी तक देश तेल, हथियार और computer chips में आत्मनिर्भरता की बात करते थे. अब AI भी राष्ट्रीय ताकत का हिस्सा बन रहा है. आने वाले समय में जिसका AI, उसका प्रभाव जैसी स्थिति बन सकती है.

भारत में AI लौटाएगा खोई हुई यादें

18 अगस्त को भारत में IIT गांधीनगर, IIT-BHU और Adobe Research से जुड़े AI research की जानकारी सामने आई. एक technology पुरानी, धुंधली और खराब हो चुकी तस्वीरों को बेहतर बना सकती है. दूसरी technology लिखे हुए विवरण से ऐसा video बनाने की कोशिश करती है, जिसमें पात्र और वस्तुएं बार-बार अपना रूप न बदलें.

सुनने में यह किसी फिल्म जैसा लगता है. पुरानी तस्वीर में दादी का धुंधला चेहरा दोबारा साफ दिखाई दे सकता है. किसी भूली हुई घटना को शब्दों के सहारे video में बदला जा सकता है.

लेकिन यहां एक बारीक अंतर समझना जरूरी है. AI हमेशा खोई हुई असली detail वापस नहीं लाता. कई बार वह अपने training data और अनुमान के आधार पर नई detail बना देता है. तस्वीर सुंदर हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह इतिहास का सटीक प्रमाण भी हो.

यही अस्त बुध की सावधानी है, जो चीज बहुत साफ दिखाई दे रही है, वह पूरी तरह सच हो, यह जरूरी नहीं.

कब तक रहेगा यह संवेदनशील समय?

19 से 22 अगस्त के बीच बुध और गुरु कर्क राशि तथा अश्लेषा क्षेत्र में एक साथ रहेंगे. इसलिए AI, data, media, education और online safety से जुड़ी खबरें तेजी से सामने आ सकती हैं.

22 अगस्त के बाद बुध का गोचर सिंह राशि में होगा, लेकिन लगभग 18 सितंबर तक अस्त रहेगा. तब तक जरूरी emails, कानूनी documents, सरकारी घोषणाओं और AI से मिली जानकारी की दोबारा जांच करना बेहतर होगा.

गुरु लगभग 31 अक्टूबर 2026 तक अश्लेषा नक्षत्र में रहेगा. इस दौरान बच्चों की online safety, hidden algorithm, cyberattack, deepfake, AI surveillance और कंपनियों के गुप्त research से जुड़े मुद्दे बार-बार उठ सकते हैं.

इस पूरे घटनाक्रम का अर्थ यह नहीं कि AI दुनिया पर कब्जा करने वाला है. असली बदलाव यह है कि दुनिया अब AI की चमक से आगे बढ़कर उसके भीतर झांकना चाहती है.

अब सवाल यह नहीं है कि AI क्या-क्या कर सकता है. असली सवाल यह है कि AI हमारे लिए काम कर रहा है या धीरे-धीरे हमारे फैसलों, हमारी आदतों और हमारी सोच को अपने हिसाब से चला रहा है?

यह भी पढ़ें- भारत की नई कुंडली में 'राहु' का दबदबा, गठबंधन से Gen-Z तक बढ़ेगी हलचल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 19 Aug 2026 01:18 PM (IST)
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