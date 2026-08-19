Guru Mahayog: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, देवताओं के गुरु ‘बृहस्पति’ की शुभ चाल से आकाश मंडल में एक अत्यंत शक्तिशाली और सकारात्मक योग बन रहा है. ज्योतिष विशेषज्ञों का मानना है कि यह शुभ संयोग अगले 4 दिनों तक बना रहेगा. इस दौरान यदि पूरी श्रद्धा से छोटे-छोटे उपाय और पूजा-पाठ किए जाएं, तो जीवन की बड़ी से बड़ी अड़चनें आसानी से दूर हो सकती हैं.

क्यों इतना चमत्कारी माना जा रहा है यह समय?

वैदिक ज्योतिष में गुरु ग्रह को ज्ञान, धन, तरक्की और सुखी वैवाहिक जीवन का कारक माना गया है. जब गुरु ग्रह शुभ स्थिति में होते हैं, तो व्यक्ति के भाग्य के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं.

ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि इन 4 दिनों के दौरान वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा (पॉजिटिव एनर्जी) बहुत ज्यादा रहेगी. इसलिए इस समय की गई प्रार्थना, साधना और उपाय खाली नहीं जाते और उनका फल सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना तेजी से मिलता है.

अपनी जरूरत के हिसाब से करें ये सरल उपाय

आपको घंटों पूजा करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी दिनचर्या में इन छोटी बातों का ध्यान रखें:

1. करियर और व्यापार में तरक्की के लिए

क्या करें: सुबह स्नान के बाद माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं.

फायदा: इससे कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ता है और अटके हुए काम पूरे होने लगते हैं.

2. आर्थिक तंगी और कर्ज से मुक्ति के लिए

क्या करें: इन 4 दिनों में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल (जैसे केले), चने की दाल या बेसन की मिठाई दान करें.

फायदा: दान करने से घर में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है, जिससे पैसों की कमी दूर होती है.

3. शादी में देरी और रिश्तों में कड़वाहट के लिए

क्या करें: घर के मंदिर में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की तस्वीर के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 11 या 21 बार जप करें.

फायदा: इससे दांपत्य जीवन में मधुरता आती है और विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं.

इन 4 दिनों में किन बातों का रखें खास ख्याल?

सात्विक आहार लें: इन दिनों घर में तामसिक भोजन (मांसाहार, शराब या अत्यधिक लहसुन-प्याज) से परहेज करें.

अपमान न करें: अपने माता-पिता, गुरु और बड़ों का अनादर बिल्कुल न करें. गुरु के आशीर्वाद से ही भाग्य चमकता है.

घर में रखें सफाई: सुबह-शाम घर के मुख्य द्वार पर हल्का पानी छिड़कें और शाम के समय एक दीपक जरूर जलाएं.

इन राशियों के लिए समय सबसे शुभ

यह समय विशेष रूप से धनु, मीन, कर्क, मेष और सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है. इन्हें नई नौकरी का ऑफर, फंसा हुआ पैसा या कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

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