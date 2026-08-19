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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोGuru Mahayog: प्रमोशन और अटका हुआ धन पाने का मौका! गुरु महायोग के 4 दिनों में करें ये 2 मिनट का उपाय

Guru Mahayog: प्रमोशन और अटका हुआ धन पाने का मौका! गुरु महायोग के 4 दिनों में करें ये 2 मिनट का उपाय

Devguru Brihaspati: अगर आपकी नौकरी में प्रमोशन अटका है, व्यापार में घाटा हो रहा है या शादी की बात बार-बार बनते-बनते टूट रही है, तो अगले 4 दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 19 Aug 2026 12:15 PM (IST)
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Guru Mahayog: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, देवताओं के गुरु ‘बृहस्पति’ की शुभ चाल से आकाश मंडल में एक अत्यंत शक्तिशाली और सकारात्मक योग बन रहा है. ज्योतिष विशेषज्ञों का मानना है कि यह शुभ संयोग अगले 4 दिनों तक बना रहेगा. इस दौरान यदि पूरी श्रद्धा से छोटे-छोटे उपाय और पूजा-पाठ किए जाएं, तो जीवन की बड़ी से बड़ी अड़चनें आसानी से दूर हो सकती हैं.

क्यों इतना चमत्कारी माना जा रहा है यह समय?

वैदिक ज्योतिष में गुरु ग्रह को ज्ञान, धन, तरक्की और सुखी वैवाहिक जीवन का कारक माना गया है. जब गुरु ग्रह शुभ स्थिति में होते हैं, तो व्यक्ति के भाग्य के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं.

ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि इन 4 दिनों के दौरान वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा (पॉजिटिव एनर्जी) बहुत ज्यादा रहेगी. इसलिए इस समय की गई प्रार्थना, साधना और उपाय खाली नहीं जाते और उनका फल सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना तेजी से मिलता है.

अपनी जरूरत के हिसाब से करें ये सरल उपाय

आपको घंटों पूजा करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी दिनचर्या में इन छोटी बातों का ध्यान रखें:

1. करियर और व्यापार में तरक्की के लिए

क्या करें: सुबह स्नान के बाद माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं.

फायदा: इससे कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ता है और अटके हुए काम पूरे होने लगते हैं.

2. आर्थिक तंगी और कर्ज से मुक्ति के लिए

क्या करें: इन 4 दिनों में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल (जैसे केले), चने की दाल या बेसन की मिठाई दान करें.

फायदा: दान करने से घर में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है, जिससे पैसों की कमी दूर होती है.

3. शादी में देरी और रिश्तों में कड़वाहट के लिए

क्या करें: घर के मंदिर में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की तस्वीर के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 11 या 21 बार जप करें.

फायदा: इससे दांपत्य जीवन में मधुरता आती है और विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं.

इन 4 दिनों में किन बातों का रखें खास ख्याल?

सात्विक आहार लें: इन दिनों घर में तामसिक भोजन (मांसाहार, शराब या अत्यधिक लहसुन-प्याज) से परहेज करें.

अपमान न करें: अपने माता-पिता, गुरु और बड़ों का अनादर बिल्कुल न करें. गुरु के आशीर्वाद से ही भाग्य चमकता है.

घर में रखें सफाई: सुबह-शाम घर के मुख्य द्वार पर हल्का पानी छिड़कें और शाम के समय एक दीपक जरूर जलाएं.

इन राशियों के लिए समय सबसे शुभ

यह समय विशेष रूप से धनु, मीन, कर्क, मेष और सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है. इन्हें नई नौकरी का ऑफर, फंसा हुआ पैसा या कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 19 Aug 2026 12:15 PM (IST)
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