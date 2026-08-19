धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 20 August 2026: गुरुवार को सर्वार्थ सिद्धि योग से इन 5 राशियों की खुलेगी किस्मत, करियर और बिजनेस में होगी जबरदस्त तरक्की!

Kal Ka Rashifal 20 August 2026: गुरुवार को सर्वार्थ सिद्धि योग से इन 5 राशियों की खुलेगी किस्मत, करियर और बिजनेस में होगी जबरदस्त तरक्की!

Kal Ka Rashifal 20 August 2026: गुरुवार को अष्टमी तिथि और ऐन्द्र योग का महासंयोग! जानिए मेष से मीन राशि का शुभ अंक, लकी रंग और करियर-बिजनेस का सटीक भविष्यफल. पढ़ें कल का राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 19 Aug 2026 01:00 PM (IST)
Preferred Sources

Kal Ka Rashifal, 20 August 2026 (कल का राशिफल): गुरुवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष लाभकारी साबित होने वाला है. कल श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि 09:19 बजे तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि का आरंभ होगा. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 09:08 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात अनुराधा नक्षत्र प्रभावी होगा.

गुरुवार के दिन बनने वाले ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के महासंयोग से मकर, तुला, मिथुन और कर्क राशि के जातकों को आय में भारी वृद्धि, सरकारी कार्यों में सफलता और व्यापार में बड़े अनुबंध मिलने के योग बन रहे हैं.

आइए जानते हैं विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 20 अगस्त का पंचांग और दैनिक राशिफल.

पंचांग (20 अगस्त 2026, गुरुवार)

  • तिथि: श्रावण शुक्ल पक्ष अष्टमी (रात्रि 09:19 बजे तक), तत्पश्चात नवमी
  • नक्षत्र: विशाखा नक्षत्र (सुबह 09:08 बजे तक), तत्पश्चात अनुराधा
  • चन्द्र राशि: वृश्चिक राशि
  • शुभ योग: ऐन्द्र योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, वाशि योग, आनन्दादि योग एवं सुनफा योग
  • शुभ समय (चौघड़िया):
  • सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक
  • दिशाशूल: दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ फलदायी रहेगी.

मेष राशि (Aries)

करियर व बिजनेस: बिजनेस स्ट्रेटजी में बदलाव की जरूरत है; गलत जानकारियों से भ्रमित होने से बचें. कार्यक्षेत्र में विरोधियों की सक्रियता के कारण शांति और एकाग्रता बनाए रखनी होगी.

स्वास्थ्य व परिवार: सेहत में गिरावट के चलते ऑफिस में प्रोजेक्ट की कमान किसी और को मिल सकती है. ससुराल पक्ष में अनबन से बचें और पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करें.

शुभ रंग: गोल्डन | शुभ अंक: 3 | अनलकी अंक: 4

वृष राशि (Taurus)

बिजनेस व यात्रा: ऐन्द्र व सर्वार्थ सिद्धि योग से आमदनी बढ़ेगी और खर्च घटेंगे. पैतृक व्यवसाय में बड़ों की सलाह लें; बिजनेस टूर से नए बड़े ऑर्डर्स हाथ लगेंगे.

ऑफिस व दांपत्य: कार्यक्षेत्र में अचानक सकारात्मक बदलाव आएंगे. जीवनसाथी के साथ रिश्ते प्रगाढ़ होंगे, हालांकि परिवार के किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा.

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 9 | अनलकी अंक: 1

मिथुन राशि (Gemini)

व्यापार व प्रतिस्पर्धा: सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से कम मेहनत में बड़ा मुनाफा होगा. नए कारोबारी मार्केट में अपनी धाक जमाएंगे और प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ेंगे.

नौकरी व परिवार: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों की सलाह कारगर रहेगी. जीवनसाथी का भरपूर प्यार मिलेगा और किसी रिश्तेदार के सहयोग से छात्र अपने लक्ष्य हासिल करेंगे.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 6 | अनलकी अंक: 4

कर्क राशि (Cancer)

करियर व निवेश: दिन की शुरुआत शानदार रहेगी; मार्केट में आपके मधुर व्यवहार से नई डील्स फाइनल होंगी. धन को सही जगह निवेश करने की योजना बनेगी.

प्रेम व शिक्षा: लव लाइफ में मधुरता रहेगी और पार्टनर के साथ आउटिंग के योग हैं. विद्यार्थियों की पढ़ाई में निखार आएगा और करियर निर्माण में नई आशा जगेगी.

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 9 | अनलकी अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

सावधानी व वित्त: मार्केट में उधारी के लेनदेन से भारी नुकसान हो सकता है, पुराने विवादों को कुशलता से सुलझाएं. पदोन्नति की आस लगाए लोगों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा.

पारिवारिक तालमेल: परिजनों को लेकर मन में गलतफहमी न पालें. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई में ढिलाई बरतने से बचें.

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 5 | अनलकी अंक: 9

कन्या राशि (Virgo)

बिजनेस व मीटिंग: सर्वार्थ सिद्धि योग से बड़ा धन लाभ होगा. कॉरपोरेट मीटिंग में आपकी कार्यशैली से प्रभावित होकर नए कारोबारी आपसे टिप्स लेंगे.

कार्यक्षेत्र व रिश्ते: ऑफिस में पेंडिंग काम समय सीमा में पूरे करें. लव लाइफ में पार्टनर के सहयोग से रिश्ते में मजबूती और प्रगति देखने को मिलेगी.

शुभ रंग: वाइट | शुभ अंक: 2 | अनलकी अंक: 7

तुला राशि (Libra)

सरकारी लाभ व पद: सरकारी क्षेत्र से जुड़े अटके काम पूरे होंगे और शासन से पूरा सहयोग मिलेगा. ऑफिस में कोई नई व बड़ी जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग हैं.

वित्तीय मजबूती: आय में वृद्धि और खर्चों में कमी से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. लव लाइफ दोबारा पटरी पर लौट आएगी.

शुभ रंग: स्काई ब्लू | शुभ अंक: 4 | अनलकी अंक: 3

वृश्चिक राशि (Scorpio)

बिजनेस अपडेट: होलसेल व रिटेल कारोबारियों को बड़ी सफलता मिलेगी. नए काम या बिजनेस अपडेट के लिए सुबह 07 से 08 बजे या शाम 05 से 06 बजे का समय श्रेष्ठ रहेगा.

पारिवारिक सुख: जीवनसाथी और परिवार के साथ शॉपिंग करने से रिश्तों में मिठास आएगी. मार्केटिंग से जुड़े लोग अत्यधिक भागदौड़ से थकान महसूस कर सकते हैं.

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 4 | अनलकी अंक: 8

धनु राशि (Sagittarius)

निवेश में सतर्कता: ग्रह गोचर अनुकूल न होने से नया निवेश या शेयर बाजार में जोखिम लेने से बचें. बिजनेस को दोबारा रफ्तार देने के लिए नई रणनीतियों पर मंथन करें.

मानसिक शांति व संतान: मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन करें. संतान की किसी गतिविधि को लेकर चिंता रह सकती है, जिसे समझदारी से सुलझाना होगा.

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 2 | अनलकी अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

बड़ी कंपनी से टाई-अप: ऐन्द्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से किसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ने का सुनहरा मौका मिलेगा. पुरानी कारोबारी पार्टियों से संबंध सुधरेंगे और बड़े ऑर्डर मिलेंगे.

ऑफिस व परिवार: कार्यक्षेत्र में आपकी अतिरिक्त मेहनत रंग लाएगी और सीनियर्स से प्रशंसा मिलेगी. पारिवारिक जीवन शांत और सुखद बना रहेगा.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 1 | अनलकी अंक: 3

कुंभ राशि (Aquarius)

उपलब्धि व सतर्कता: बिजनेस में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हाथ लगेगी, हालांकि विरोधियों के षड्यंत्र से सतर्क रहें. नया काम शुरू करने के लिए शुभ चौघड़िया का उपयोग करें.

करियर ग्रोथ: मार्केटिंग से जुड़े जातकों के करियर ग्राफ में शानदार उछाल आएगा. विद्यार्थियों को मनचाही सफलता के लिए कड़ी मेहनत जारी रखनी होगी.

शुभ रंग: व्हाइट | शुभ अंक: 8 | अनलकी अंक: 6

मीन राशि (Pisces)

नए ऑर्डर्स व प्रभाव: अनुभवी व राजनीतिक व्यक्तियों की सलाह से व्यापार को नई दिशा मिलेगी और बड़े ऑर्डर मिलेंगे. ऑफिस के किसी बड़े विवाद को सुलझाने में आपकी अहम भूमिका रहेगी.

सावधानी व संबंध: सरकारी दफ्तरों में चल रही राजनीति से खुद को दूर रखें. घर में माहौल खुशनुमा रहेगा, लेकिन लव पार्टनर की नाराजगी दूर करने का प्रयास करें.

शुभ रंग: रेड | शुभ अंक: 2 | अनलकी अंक: 1

FAQs

1. 20 अगस्त 2026 गुरुवार को किन राशियों को सर्वार्थ सिद्धि योग से सबसे बड़ा धन लाभ होगा?

वृष, मिथुन, कन्या और मकर राशि के जातकों को सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से बिजनेस में बड़ा मुनाफा, नए अनुबंध और आर्थिक मजबूती प्राप्त होगी.

2. कल किन राशि वालों को उधारी और नए निवेश से बचने की सलाह है?

सिंह और धनु राशि के जातकों को ग्रह गोचर विपरीत होने के कारण शेयर बाजार में जोखिम, नया निवेश और मार्केट में उधारी के लेनदेन से सख्त परहेज करना चाहिए.

यह भी पढ़े- Kundeshwar Dham: सावन में जानिए इस अनोखे धाम का सच, ओखली से निकले थे भोलेनाथ, हर साल चावल बराबर बढ़ जाता है कद!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 19 Aug 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026 Kal Ka Rashifal 20 August 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Kal Ka Rashifal 20 August 2026: गुरुवार को सर्वार्थ सिद्धि योग से इन 5 राशियों की खुलेगी किस्मत, करियर और बिजनेस में होगी जबरदस्त तरक्की!
Kal Ka Rashifal 20 August 2026: गुरुवार को सर्वार्थ सिद्धि योग से इन 5 राशियों की खुलेगी किस्मत, करियर और बिजनेस में होगी जबरदस्त तरक्की!
राशिफल
Kal Ka Rashifal 19 August 2026: बुधवार को गुरु का नक्षत्र गोचर ला रहा 6 राशियों के लिए बड़ा बदलाव, सफलता के योग
बुधवार को गुरु का नक्षत्र गोचर ला रहा 6 राशियों के लिए बड़ा बदलाव, सफलता के योग
राशिफल
Tarot Card Rashifal 19 August 2026: इन 3 राशियों के हाथ लगेगी कामयाबी, मेष से मीन तक जानें भविष्यफल
Tarot Card Rashifal 19 August 2026: इन 3 राशियों के हाथ लगेगी कामयाबी, मेष से मीन तक जानें भविष्यफल
राशिफल
Meen Rashifal 18 August 2026: 8वें चंद्रमा से मीन राशि वाले जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें, खर्चों पर लगाएं लगाम
Meen Rashifal 18 August 2026: 8वें चंद्रमा से मीन राशि वाले जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें, खर्चों पर लगाएं लगाम
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: अपराध और हिंसा के बीच गुड्डू और स्वीटी का अनोखा रोमांस बना हाइलाइट (18.08.26)
Mahadev & Sons: 😱Rajji-Mogra में खूनी जंग! ऐन वक्त पर हीरो स्टाइल में पहुंचे Dheeraj #sbs
Pakistan News: नकलची पाकिस्तान का फ्लॉप शो देखिए! ABPLIVE
Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM विजय ने स्वास्थ्य बीमा 5 गुना बढ़ाया, विधायकों को भी दिया बड़ा तोहफा
कार, एक लाख का भत्ता...CM विजय ने विधायकों को दिया तोहफा
बिहार
Tejashwi Lokbhawan March Live: RJD का लोकभवन मार्च शुरू, 'AK-47' से किया गया प्रदर्शन
LIVE: RJD का लोकभवन मार्च शुरू, 'AK-47' से किया गया प्रदर्शन
क्रिकेट
इस अनचाहे रिकॉर्ड के साथ रिटायर हुए जडेजा, कभी हासिल नहीं कर पाए ये मुकाम
इस अनचाहे रिकॉर्ड के साथ रिटायर हुए जडेजा, कभी हासिल नहीं कर पाए ये मुकाम
बॉलीवुड
Eid 2027 पर सलमान खान से टकराएंगे प्रभास? क्या टल गई 'स्पिरिट' की रिलीज डेट, जानें-सच
ईद पर सलमान खान से टकराएंगे प्रभास? क्या टल गई 'स्पिरिट' की रिलीज डेट, जानें-सच
दिल्ली NCR
'प्लान नहीं था, अमित शाह के कहने पर अरेस्ट किया', सत्येंद्र जैन पर केजरीवाल का दावा
'प्लान नहीं था, अमित शाह के कहने पर अरेस्ट किया', सत्येंद्र जैन पर केजरीवाल का दावा
इंडिया
'पूरा सही भी नहीं, पूरा गलत...' Gen-Z पर क्या बोले बाबा बागेश्वर
'पूरा सही भी नहीं, पूरा गलत...' Gen-Z पर क्या बोले बाबा बागेश्वर
बिजनेस
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
ऑटो
आर्मी के रंग वाली नई Classic 350 की कितनी है कीमत? जानें डिटेल
आर्मी के रंग वाली नई Classic 350 की कितनी है कीमत? जानें डिटेल
ABP NEWS
हाथों में हथकड़ी, फिर भी मोबाइल के लिए अड़ा रहा आरोपी! मुंबई कोर्ट का वीडियो वायरल।
हाथों में हथकड़ी, फिर भी मोबाइल के लिए अड़ा रहा आरोपी! मुंबई कोर्ट का वीडियो वायरल।
ABP NEWS
"मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई हूँ"! पार्क में अपने प्रेमी के साथ बैठी एक युवती का वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
एक आदमी कुत्ते का रूप धरकर आया और उसके साथ ही 'स्कैम' का मामला भी सामने आया।
एक आदमी कुत्ते का रूप धरकर आया और उसके साथ ही 'स्कैम' का मामला भी सामने आया।
ABP NEWS
कुत्तों की नसबंदी के नाम पर क्या हो रहा है?
कुत्तों की नसबंदी के नाम पर क्या हो रहा है?
ABP NEWS
उन्हें ट्रेन से यात्रा करनी थी, लेकिन वे सज्जन जाकर छत पर बैठ गए।
उन्हें ट्रेन से यात्रा करनी थी, लेकिन वे सज्जन जाकर छत पर बैठ गए।
Embed widget