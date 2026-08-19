Kal Ka Rashifal, 20 August 2026 (कल का राशिफल): गुरुवार का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष लाभकारी साबित होने वाला है. कल श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि 09:19 बजे तक रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि का आरंभ होगा. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 09:08 बजे तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात अनुराधा नक्षत्र प्रभावी होगा.

गुरुवार के दिन बनने वाले ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के महासंयोग से मकर, तुला, मिथुन और कर्क राशि के जातकों को आय में भारी वृद्धि, सरकारी कार्यों में सफलता और व्यापार में बड़े अनुबंध मिलने के योग बन रहे हैं.

आइए जानते हैं विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 20 अगस्त का पंचांग और दैनिक राशिफल.

पंचांग (20 अगस्त 2026, गुरुवार)

तिथि: श्रावण शुक्ल पक्ष अष्टमी (रात्रि 09:19 बजे तक), तत्पश्चात नवमी

श्रावण शुक्ल पक्ष अष्टमी (रात्रि 09:19 बजे तक), तत्पश्चात नवमी नक्षत्र: विशाखा नक्षत्र (सुबह 09:08 बजे तक), तत्पश्चात अनुराधा

विशाखा नक्षत्र (सुबह 09:08 बजे तक), तत्पश्चात अनुराधा चन्द्र राशि: वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि शुभ योग: ऐन्द्र योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, वाशि योग, आनन्दादि योग एवं सुनफा योग

ऐन्द्र योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, वाशि योग, आनन्दादि योग एवं सुनफा योग शुभ समय (चौघड़िया):

सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक

दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक दिशाशूल: दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ फलदायी रहेगी.

करियर व बिजनेस: बिजनेस स्ट्रेटजी में बदलाव की जरूरत है; गलत जानकारियों से भ्रमित होने से बचें. कार्यक्षेत्र में विरोधियों की सक्रियता के कारण शांति और एकाग्रता बनाए रखनी होगी.

स्वास्थ्य व परिवार: सेहत में गिरावट के चलते ऑफिस में प्रोजेक्ट की कमान किसी और को मिल सकती है. ससुराल पक्ष में अनबन से बचें और पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करें.

शुभ रंग: गोल्डन | शुभ अंक: 3 | अनलकी अंक: 4

वृष राशि (Taurus)

बिजनेस व यात्रा: ऐन्द्र व सर्वार्थ सिद्धि योग से आमदनी बढ़ेगी और खर्च घटेंगे. पैतृक व्यवसाय में बड़ों की सलाह लें; बिजनेस टूर से नए बड़े ऑर्डर्स हाथ लगेंगे.

ऑफिस व दांपत्य: कार्यक्षेत्र में अचानक सकारात्मक बदलाव आएंगे. जीवनसाथी के साथ रिश्ते प्रगाढ़ होंगे, हालांकि परिवार के किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा.

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 9 | अनलकी अंक: 1

मिथुन राशि (Gemini)

व्यापार व प्रतिस्पर्धा: सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से कम मेहनत में बड़ा मुनाफा होगा. नए कारोबारी मार्केट में अपनी धाक जमाएंगे और प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ेंगे.

नौकरी व परिवार: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों की सलाह कारगर रहेगी. जीवनसाथी का भरपूर प्यार मिलेगा और किसी रिश्तेदार के सहयोग से छात्र अपने लक्ष्य हासिल करेंगे.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 6 | अनलकी अंक: 4

कर्क राशि (Cancer)

करियर व निवेश: दिन की शुरुआत शानदार रहेगी; मार्केट में आपके मधुर व्यवहार से नई डील्स फाइनल होंगी. धन को सही जगह निवेश करने की योजना बनेगी.

प्रेम व शिक्षा: लव लाइफ में मधुरता रहेगी और पार्टनर के साथ आउटिंग के योग हैं. विद्यार्थियों की पढ़ाई में निखार आएगा और करियर निर्माण में नई आशा जगेगी.

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 9 | अनलकी अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

सावधानी व वित्त: मार्केट में उधारी के लेनदेन से भारी नुकसान हो सकता है, पुराने विवादों को कुशलता से सुलझाएं. पदोन्नति की आस लगाए लोगों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा.

पारिवारिक तालमेल: परिजनों को लेकर मन में गलतफहमी न पालें. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई में ढिलाई बरतने से बचें.

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 5 | अनलकी अंक: 9

कन्या राशि (Virgo)

बिजनेस व मीटिंग: सर्वार्थ सिद्धि योग से बड़ा धन लाभ होगा. कॉरपोरेट मीटिंग में आपकी कार्यशैली से प्रभावित होकर नए कारोबारी आपसे टिप्स लेंगे.

कार्यक्षेत्र व रिश्ते: ऑफिस में पेंडिंग काम समय सीमा में पूरे करें. लव लाइफ में पार्टनर के सहयोग से रिश्ते में मजबूती और प्रगति देखने को मिलेगी.

शुभ रंग: वाइट | शुभ अंक: 2 | अनलकी अंक: 7

सरकारी लाभ व पद: सरकारी क्षेत्र से जुड़े अटके काम पूरे होंगे और शासन से पूरा सहयोग मिलेगा. ऑफिस में कोई नई व बड़ी जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग हैं.

वित्तीय मजबूती: आय में वृद्धि और खर्चों में कमी से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. लव लाइफ दोबारा पटरी पर लौट आएगी.

शुभ रंग: स्काई ब्लू | शुभ अंक: 4 | अनलकी अंक: 3

वृश्चिक राशि (Scorpio)

बिजनेस अपडेट: होलसेल व रिटेल कारोबारियों को बड़ी सफलता मिलेगी. नए काम या बिजनेस अपडेट के लिए सुबह 07 से 08 बजे या शाम 05 से 06 बजे का समय श्रेष्ठ रहेगा.

पारिवारिक सुख: जीवनसाथी और परिवार के साथ शॉपिंग करने से रिश्तों में मिठास आएगी. मार्केटिंग से जुड़े लोग अत्यधिक भागदौड़ से थकान महसूस कर सकते हैं.

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 4 | अनलकी अंक: 8

धनु राशि (Sagittarius)

निवेश में सतर्कता: ग्रह गोचर अनुकूल न होने से नया निवेश या शेयर बाजार में जोखिम लेने से बचें. बिजनेस को दोबारा रफ्तार देने के लिए नई रणनीतियों पर मंथन करें.

मानसिक शांति व संतान: मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन करें. संतान की किसी गतिविधि को लेकर चिंता रह सकती है, जिसे समझदारी से सुलझाना होगा.

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 2 | अनलकी अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

बड़ी कंपनी से टाई-अप: ऐन्द्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से किसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ने का सुनहरा मौका मिलेगा. पुरानी कारोबारी पार्टियों से संबंध सुधरेंगे और बड़े ऑर्डर मिलेंगे.

ऑफिस व परिवार: कार्यक्षेत्र में आपकी अतिरिक्त मेहनत रंग लाएगी और सीनियर्स से प्रशंसा मिलेगी. पारिवारिक जीवन शांत और सुखद बना रहेगा.

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 1 | अनलकी अंक: 3

कुंभ राशि (Aquarius)

उपलब्धि व सतर्कता: बिजनेस में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हाथ लगेगी, हालांकि विरोधियों के षड्यंत्र से सतर्क रहें. नया काम शुरू करने के लिए शुभ चौघड़िया का उपयोग करें.

करियर ग्रोथ: मार्केटिंग से जुड़े जातकों के करियर ग्राफ में शानदार उछाल आएगा. विद्यार्थियों को मनचाही सफलता के लिए कड़ी मेहनत जारी रखनी होगी.

शुभ रंग: व्हाइट | शुभ अंक: 8 | अनलकी अंक: 6

मीन राशि (Pisces)

नए ऑर्डर्स व प्रभाव: अनुभवी व राजनीतिक व्यक्तियों की सलाह से व्यापार को नई दिशा मिलेगी और बड़े ऑर्डर मिलेंगे. ऑफिस के किसी बड़े विवाद को सुलझाने में आपकी अहम भूमिका रहेगी.

सावधानी व संबंध: सरकारी दफ्तरों में चल रही राजनीति से खुद को दूर रखें. घर में माहौल खुशनुमा रहेगा, लेकिन लव पार्टनर की नाराजगी दूर करने का प्रयास करें.

शुभ रंग: रेड | शुभ अंक: 2 | अनलकी अंक: 1

FAQs

1. 20 अगस्त 2026 गुरुवार को किन राशियों को सर्वार्थ सिद्धि योग से सबसे बड़ा धन लाभ होगा?

वृष, मिथुन, कन्या और मकर राशि के जातकों को सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से बिजनेस में बड़ा मुनाफा, नए अनुबंध और आर्थिक मजबूती प्राप्त होगी.

2. कल किन राशि वालों को उधारी और नए निवेश से बचने की सलाह है?

सिंह और धनु राशि के जातकों को ग्रह गोचर विपरीत होने के कारण शेयर बाजार में जोखिम, नया निवेश और मार्केट में उधारी के लेनदेन से सख्त परहेज करना चाहिए.

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