एक्सप्लोरर
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर शनि को नाराज कर सकता है इन 4 चीजों का दान
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर दान फलदायी होता है लेकिन इस दिन कुछ चीजें भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार इससे शनि नाराज हो सकते हैं, व्यक्ति पुण्य की जगह पाप का भागी बनता है.
मकर संक्रांति 2026
1/6
2/6
Published at : 10 Jan 2026 07:30 AM (IST)
ऐस्ट्रो
6 Photos
साल का पहला सूर्य ग्रहण किन राशियों की किस्मत चमकाएगा, किसकी खुशियों पर लगेगा ग्रहण
ऐस्ट्रो
12 Photos
Tarot Horoscope 10 January 2026: जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का टैरो भविष्यफल
ऐस्ट्रो
5 Photos
करियर में ग्रोथ और नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए मकर संक्रांति पर ये 3 उपाय जरूर करें! मिलेगा लाभ
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बिहार
10 जनवरी को भी ठंड और घने कोहरे का कहर, कई जिलों में विजिबिलिटी रहेगी कम
विश्व
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया PAK
इंडिया
दिल्ली नहीं ये है देश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम किस नंबर पर?
साउथ सिनेमा
'टॉक्सिक' के लिए यश ने अकेले वसूली 5 एक्ट्रेसेस के बराबर फीस, जानें बाकियों को कितना मिला
Advertisement
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion