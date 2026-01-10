मकर संक्रांति के दिन तेल का दान नहीं करना चाहिए. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन तेल का दान करने पर शनि के अशुभ प्रभाव का सामना करना पड़ता है. सेहत संबंधी समस्याएं होने लगती है. रिश्तों में खटास आ सकती है. सुख-शांति भंग हो सकती है.