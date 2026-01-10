हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMakar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर शनि को नाराज कर सकता है इन 4 चीजों का दान

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर शनि को नाराज कर सकता है इन 4 चीजों का दान

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर दान फलदायी होता है लेकिन इस दिन कुछ चीजें भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार इससे शनि नाराज हो सकते हैं, व्यक्ति पुण्य की जगह पाप का भागी बनता है.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 10 Jan 2026 07:30 AM (IST)
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर दान फलदायी होता है लेकिन इस दिन कुछ चीजें भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार इससे शनि नाराज हो सकते हैं, व्यक्ति पुण्य की जगह पाप का भागी बनता है.

मकर संक्रांति 2026

1/6
मकर संक्रांति के दिन तेल का दान नहीं करना चाहिए. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन तेल का दान करने पर शनि के अशुभ प्रभाव का सामना करना पड़ता है. सेहत संबंधी समस्याएं होने लगती है. रिश्तों में खटास आ सकती है. सुख-शांति भंग हो सकती है.
मकर संक्रांति के दिन तेल का दान नहीं करना चाहिए. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन तेल का दान करने पर शनि के अशुभ प्रभाव का सामना करना पड़ता है. सेहत संबंधी समस्याएं होने लगती है. रिश्तों में खटास आ सकती है. सुख-शांति भंग हो सकती है.
2/6
मकर संक्रांति लोहे से बनी चीजों का दान नहीं करना चाहिए. मान्यता अनुसार इससे घर-परिवार में झगड़े होने की संभावना बढ़ जाती है.
मकर संक्रांति लोहे से बनी चीजों का दान नहीं करना चाहिए. मान्यता अनुसार इससे घर-परिवार में झगड़े होने की संभावना बढ़ जाती है.
Published at : 10 Jan 2026 07:30 AM (IST)
Tags :
Makar Sankranti 2026 Sankranti 2026

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar Weather: 10 जनवरी को भी ठंड और घने कोहरे का कहर, कई जिलों में विजिबिलिटी रहेगी कम
10 जनवरी को भी ठंड और घने कोहरे का कहर, कई जिलों में विजिबिलिटी रहेगी कम
विश्व
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, फिर दी गीदड़भभकी
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया PAK
इंडिया
दिल्ली नहीं ये है देश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम किस नंबर पर?
दिल्ली नहीं ये है देश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम किस नंबर पर?
साउथ सिनेमा
'टॉक्सिक' के लिए यश ने अकेले वसूली 5 एक्ट्रेसेस के बराबर फीस, जानें कियारा आडवाणी समेत बाकियों को कितना मिला
'टॉक्सिक' के लिए यश ने अकेले वसूली 5 एक्ट्रेसेस के बराबर फीस, जानें बाकियों को कितना मिला
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Turkman Gate: तुर्कमान गेट इलाके में चप्पे-चप्पे पर पहरा...नहीं बचेंगे पत्थरबाज.. | Delhi News
Bengal ED Raid Row: छापेमारी को लेकर सियासी बवाल..दिल्ली से बंगाल तक TMC का हल्लाबोल | TMC | Mamata
Sandeep Chaudhary Seedha Sawal: ट्रंप को नहीं किया कॉल...तो बढ़ गया बवाल! | PM Modi | Donald Trump
Bengal ED Raid Row: चुनावी बंगाल..ED की चौकस चाल! दिल्ली से बंगाल तक TMC का हल्लाबोल | TMC | Mamata
Janhit: I-PAC पर छापे से TMC टेंशन में? बंगाल में दीदी Vs ईडी | Mamata Banerjee | ED Raid

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. विनम्र सेन सिंह
डॉ. विनम्र सेन सिंह
प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए योगी सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Bihar Weather: 10 जनवरी को भी ठंड और घने कोहरे का कहर, कई जिलों में विजिबिलिटी रहेगी कम
10 जनवरी को भी ठंड और घने कोहरे का कहर, कई जिलों में विजिबिलिटी रहेगी कम
विश्व
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, फिर दी गीदड़भभकी
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया PAK
इंडिया
दिल्ली नहीं ये है देश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम किस नंबर पर?
दिल्ली नहीं ये है देश का सबसे प्रदूषित शहर, जानें नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम किस नंबर पर?
साउथ सिनेमा
'टॉक्सिक' के लिए यश ने अकेले वसूली 5 एक्ट्रेसेस के बराबर फीस, जानें कियारा आडवाणी समेत बाकियों को कितना मिला
'टॉक्सिक' के लिए यश ने अकेले वसूली 5 एक्ट्रेसेस के बराबर फीस, जानें बाकियों को कितना मिला
क्रिकेट
BCB डायरेक्टर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल को कहा 'भारतीय एजेंट', कई खिलाड़ी भड़के
BCB डायरेक्टर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल को कहा 'भारतीय एजेंट', कई खिलाड़ी भड़के
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: राष्ट्रकथा कार्यक्रम में मुंह के बल मंच से गिरे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, वीडियो वायरल
यूपी: राष्ट्रकथा कार्यक्रम में मुंह के बल मंच से गिरे पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, वीडियो वायरल
हेल्थ
Winter Sweet Cravings: ठंड में खाना खाने के बाद आपको भी होती है मीठे की क्रेविंग, ये चीजें करें ट्राई
ठंड में खाना खाने के बाद आपको भी होती है मीठे की क्रेविंग, ये चीजें करें ट्राई
जनरल नॉलेज
ITC Owner Religion: सिगरेट बनाने वाली कंपनी ITC के मालिक कौन, किस धर्म से रखते हैं इनका कनेक्शन?
सिगरेट बनाने वाली कंपनी ITC के मालिक कौन, किस धर्म से रखते हैं इनका कनेक्शन?
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
Embed widget