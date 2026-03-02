हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यहां है UPSC एग्जाम की तैयारी का स्मार्ट तरीका, जानें कैसे बना सकते हैं बेहतर स्ट्रेटजी

यहां है UPSC एग्जाम की तैयारी का स्मार्ट तरीका, जानें कैसे बना सकते हैं बेहतर स्ट्रेटजी

अगर आप UPSC की तैयारी शुरू करना चाहते हैं और समझ नहीं पा रहे कि सही तरीका क्या है, तो यहां जानिए में पूरी रणनीति के साथ सफलता पाने के जरूरी टिप्स.

02 Mar 2026 12:07 PM (IST)
UPSC की तैयारी का नाम सुनते ही कई छात्रों को लगता है कि यह बहुत कठिन और लंबा सफर है. सच यह है कि यह परीक्षा आसान नहीं है, लेकिन सही दिशा और मजबूत इरादे के साथ इसे पास किया जा सकता है. अक्सर कैंडिडेट्स सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वे शुरुआत में ही ज्यादा उलझ जाते हैं कौन सी किताब लें, कोचिंग जॉइन करें या नहीं, कितने घंटे पढ़ें, ऑप्शनल क्या रखें. अगर आप भी ऐसी ही दुविधा में हैं, तो घबराइए नहीं. नियमित मेहनत और सकारात्मक सोच आपको सफलता तक जरूर पहुंचा सकती है.

सबसे पहले खुद से पक्का वादा करें

UPSC की तैयारी में सबसे जरूरी चीज है अनुशासन. अगर आपने तय किया है कि रोज अखबार पढ़ना है या 6-8 घंटे पढ़ाई करनी है, तो उसमें समझौता मत कीजिए. कई बार मन नहीं करता, थकान होती है, लेकिन यही वह समय होता है जब आपको खुद को मजबूत बनाना होता है. लगातार मेहनत ही इस परीक्षा की असली कुंजी है.

खाली समय का सही इस्तेमाल करें

दिनभर में हमें कई छोटे-छोटे खाली पल मिलते हैं  जैसे बस या मेट्रो में सफर करते समय, किसी का इंतजार करते हुए या ब्रेक के दौरान. इन पलों को यूं ही बर्बाद न करें.आप छोटे नोट्स पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं या कोई छोटा टॉपिक देख सकते हैं. यही छोटी-छोटी कोशिशें लंबे समय में बड़ा फायदा देती हैं.

कोचिंग जरूरी है या नहीं?

बहुत से छात्र मानते हैं कि बिना कोचिंग UPSC पास नहीं हो सकती. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. कोचिंग एक सहारा हो सकती है, मंजिल नहीं. अगर कोई क्लास समझ नहीं आ रही, तो घर पर बैठकर खुद पढ़ना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. याद रखिए, आपने फीस ज्ञान के लिए दी है, सिर्फ क्लास अटेंड करने के लिए नहीं. अपनी समझ विकसित करें और खुद सोचने की आदत डालें.

ऑप्शनल विषय सोच-समझकर चुनें

ऑप्शनल चुनते समय अफवाहों पर भरोसा न करें. वही विषय चुनें जिसमें आपकी रुचि हो और जिसे आप लंबे समय तक पढ़ सकें. सिर्फ इसलिए कोई विषय न लें क्योंकि वह “स्कोरिंग” बताया जाता है. आपकी रुचि और समझ ही असली ताकत है.

अपनी परिस्थितियों को ताकत बनाएं

हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं. किसी के पास संसाधन ज्यादा होते हैं, तो किसी के पास कम. लेकिन परिस्थितियों को बहाना न बनाएं.उन्हें स्वीकार करें और उनसे लड़ने का हौसला रखें. अनुशासन, ईमानदारी और निरंतर मेहनत आपको मंजिल तक पहुंचा सकती है.

रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
02 Mar 2026 12:07 PM (IST)
Education Civil Services Exam UPSC Preparation Tips
Embed widget