आमलकी एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ ही आंवले वृक्ष की भी पूजा का महत्व होता है. आंवले के सेवन या पूजन के बिना यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है. साथ ही आमलकी या रंगभरी एकदशी के दिन से ही काशी विश्वनाथ में होली पर्व की शुरुआत होती है.