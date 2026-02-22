हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर करें पीले चंदन, तुलसी और शंख का उपाय, चमकेगा भाग्य

Amalaki Ekadashi 2026 Upay: आमलकी एकादशी 27 फरवरी को है. इस दिन भगवान विष्णु और आंवले वृक्ष की पूजा की जाती है. इस एकादशी पर पीला चंदन, तुलसी और शंख से जुड़े उपाय करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 22 Feb 2026 12:35 PM (IST)
आमलकी एकादशी 2026 उपाय

फाल्गुन शुक्ल में पड़ने वाली एकादशी को आमलकी एकादशी कहा जाता है. इसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं. यह हिंदू कैलेंडर की अंतिम एकादशी भी होती है. इस साल आमलकी एकादशी का व्रत शुक्रवार 27 फरवरी 2026 को पड़ रहा है.
आमलकी एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ ही आंवले वृक्ष की भी पूजा का महत्व होता है. आंवले के सेवन या पूजन के बिना यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है. साथ ही आमलकी या रंगभरी एकदशी के दिन से ही काशी विश्वनाथ में होली पर्व की शुरुआत होती है.
Published at : 22 Feb 2026 12:35 PM (IST)
