हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUAE से लेकर इजरायल तक..., ईरानी मिसाइलों और ड्रोन से इन 9 देशों में मचाई तबाही, देखें पूरी लिस्ट

US-Israel Iran War : अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद, ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमलों की शुरुआत कर दी है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 02 Mar 2026 11:40 AM (IST)
Preferred Sources

US-Israel Iran War: अमेरिका और इजरायल ने शनिवार को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामनेई को निशाना बनाया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी. इसके बाद से ईरान ने कई खाड़ी देशों को निशाना बनाया है. इन हमलों में कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया. तो आइये जानते हैं कि ईरान लगातार किन देशों को निशाना बना रहा है:

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में हमला

रविवार को X पर यूएई रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अब तक ईरान से 165 बैलिस्टिक और दो क्रूज मिसाइलें तथा 541 ड्रोन लॉन्च किए गए. अधिकांश प्रक्षेपास्त्र वायु रक्षा द्वारा रोक दिए गए, लेकिन गिरते हुए मलबे से कई अमीरात में नागरिक इलाकों को नुकसान हुआ. मंत्रालय ने कहा कि तीन लोग मारे गए. अब्दाबी में इंटरसेप्ट किए गए ड्रोन के मलबे से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक व्यक्ति की मौत हुई और सात लोग घायल हुए. डाउन किए गए ड्रोन के मलबे से एतिहाद टावर्स परिसर को भी नुकसान पहुंचा, जिसमें  इजरायल का दूतावास है, और एक महिला व उसके बच्चे को हल्की चोटें आईं. दुबई में दो लोग घायल हुए जब ईरानी ड्रोन के मलबे ने दो घरों को नुकसान पहुंचाया. ड्रोन के मलबे से लक्ज़री होटल बुर्ज अल अरब में आग लगी और दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चार लोग घायल हुए.

ओमान में हमला

रविवार को एक ड्रोन ओमान के दुक़म बंदरगाह को हिट किया, जिसमें एक विदेशी कार्यकर्ता घायल हुआ. यह बंदरगाह अमेरिकी नौसेना द्वारा लॉजिस्टिक हब के रूप में इस्तेमाल होता है. स्ट्रेट ऑफ होरमज के आसपास तीन वाणिज्यिक जहाजों पर हमला हुआ. यूके मेरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स सेंटर के अनुसार एक जहाज आग पकड़ गया और एक तेल टैंकर पर चार नाविक घायल हुए.

कतर में हमला

कतर के आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि कम से कम 16 लोग घायल हुए. कतर की रक्षा मंत्रालय ने बताया कि देश में फैले अमेरिकी एयर बेस को निशाना बनाते हुए 18 बैलिस्टिक मिसाइलें इंटरसेप्ट की गईं.

बहरीन में हमला

बहरीन ने कहा कि एक मिसाइल अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट के मुख्यालय को निशाना बना रही थी, जिससे मना मा और मुहर्रक शहर में तीन इमारतों को नुकसान हुआ. मंत्रालय ने कहा कि 45 मिसाइल और 9 ड्रोन को रोक दिया गया. क्राउन प्लाजा होटल को भी नुकसान हुआ, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ.

कुवैत में हमला

कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ईरान ने 97 बैलिस्टिक मिसाइलें और 283 ड्रोन फायर किए. एक व्यक्ति की मौत हुई और 30 से अधिक लोग घायल हुए. इंटरसेप्शन के दौरान शेराफल गिरने से कुछ इलाकों में सीमित नुकसान हुआ. ड्रोन ने मुख्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी हिट किया, जिसमें नौ कर्मचारियों को चोटें आईं.

सऊदी अरब में हमला

सऊदी विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि रियाद और पूर्वी क्षेत्र में ईरानी हमलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया गया. मिसाइलें रियाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और प्रिंस सुलतान एयर बेस की ओर लक्षित थीं.

जॉर्डन और इराक में हमला

जॉर्डन ने कहा कि उसने 49 ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक लिया. इराक में ईरानी ड्रोन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को हिट किया, जिसमें अमेरिकी सैन्य बेस भी है. डियाला प्रांत में ईरान समर्थित मिलिशिया के चार सदस्य मारे गए.

 इजरायल में हमला

बीट शेमेश शहर में ईरानी हमले के बाद इमारतें गिरने से कम से कम नौ लोग मारे गए और 28 घायल हुए.  इजरायल की आपातकालीन सेवाएं अभी भी मलबे में फंसे लोगों को तलाश रही हैं.

सीरिया में हमला

दक्षिणी सीरिया के अस स्वेदा शहर में ईरानी मिसाइल हमले में चार लोग मारे गए और अन्य घायल हुए. इस पूरे हमले और प्रतिहमले की श्रृंखला ने खाड़ी क्षेत्र और मध्यपूर्व के कई देशों में नागरिकों और सैन्य ठिकानों पर गंभीर असर डाला है, जिससे सुरक्षा और राजनीतिक तनाव बढ़ गया है.

Published at : 02 Mar 2026 11:40 AM (IST)
