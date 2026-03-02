हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवेस्टइंडीज के खिलाफ मैच जीतने के बाद संजू सैमसन ने किसे लगाया पहला वीडियो कॉल, अब सबको पता चल गया

वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच जीतने के बाद संजू सैमसन ने किसे लगाया पहला वीडियो कॉल, अब सबको पता चल गया

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर-8 के निर्णायक मैच में जीत दिलाने के बाद संजू सैमसन ने पत्नी चारुलता को वीडियो कॉल किया. उन्होंने अपने जीत की खुशी उनके साथ साझा की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 02 Mar 2026 11:36 AM (IST)
Preferred Sources

Who did Sanju Samson Video Call: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले फॉर्म तलाश रहे संजू सैमसन ने अपने बल्ले का जोर वेस्टइंडीज के खिलाफ करो या मरो मुकाबला में दिखाया. कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए इस निर्णायक मैच में टीम इंडिया का पूरा बैटिंग ऑर्डर बिखर गया, लेकिन एक छोर पर अकेले खड़े रहकर इस खिलाड़ी ने मैच का पासा पलट दिया. वेस्टइंडीज के द्वारा दिए गए 196 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 19.2 ओवर में 5 विकेट से जीत हासिल की. इस दौरान नाबाद 97 रन की यादगार पारी संजू सैमसन ने खेली. उन्होंने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए भारतीय टीम का सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर दिया. मैच खत्म होने के बाद उन्होंने किसे वीडियो कॉल लगाया था ये सब जानना चाहते हैं, तो इसका जवाब है कि उन्होंने वीडियो कॉल अपनी पत्नी को किया था.

वेस्टइंडीज के खिलाफ संजू सैमसन ने दिलाई आसान जीत

वेस्टइंडीज के खिलाफ करो या मरो के मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था. कैरेबियाई टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 195 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा किया. ये स्कोर इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया के सामने अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य था. इससे पहले टीम इंडिया ने इतना बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया था, लेकिन संजू सैमसन की नाबाद 97 रन की धमाकेदार पारी ने इसे आसान कर दिया. भारतीय पारी के दौरान एक तरफ से विकेट गिरते गए और कोई भी दूसरा बल्लेबाज 30 रन तक नहीं पहुंच पाया, जबकि 50 गेंद पर 12 चौके और 4 छक्के के दम पर संजू सैमसन ने भारत की जीत पर मुहर लगाया.

संजू सैमसन ने किसे लगाया था वीडियो कॉल

टीम इंडिया को ईडन गार्डन्स के ऐतिहासिक मैदान पर यादगार जीत दिलाने के बाद संजू सैमसन ने अपनी बीवी चारुलता को वीडियो कॉल किया था. मैच के बाद जब उनको पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में अवार्ड दिया जा रहा था, तब वीडियो कॉल पर कोई और नहीं, बल्कि उनके बचपन का प्यार और जीवनसाथी चारुलता थीं.

Published at : 02 Mar 2026 11:36 AM (IST)
Tags :
Cricket News SANJU SAMSON SURYAKUMAR YADAV IND VS NZ T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच जीतने के बाद संजू सैमसन ने किसे लगाया पहला वीडियो कॉल, अब सबको पता चल गया
वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच जीतने के बाद संजू सैमसन ने किसे लगाया पहला वीडियो कॉल, अब सबको पता चल गया
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप के बीच बड़ा संकट, इजरायल-ईरान युद्ध की वजह से फंसे इस टीम के खिलाड़ी
T20 वर्ल्ड कप के बीच बड़ा संकट, इजरायल-ईरान युद्ध की वजह से फंसे इस टीम के खिलाड़ी
क्रिकेट
T20 World Cup Semifinal: टीम इंडिया सहित ये चार टीमें हुईं पक्की, जानिए सेमीफाइनल मैचों का पूरा शेड्यूल और वेन्यू
टीम इंडिया सहित ये चार टीमें हुईं पक्की, जानिए सेमीफाइनल मैचों का पूरा शेड्यूल और वेन्यू
क्रिकेट
सेमीफाइनल में पहुंचा भारत तो शशि थरूर ने दे दिया बड़ा बयान, संजू सैमसन को लेकर पोस्ट वायरल
सेमीफाइनल में पहुंचा भारत तो शशि थरूर ने दे दिया बड़ा बयान, संजू सैमसन को लेकर पोस्ट वायरल
Advertisement

वीडियोज

Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Khamnei Death: Trump को खुली धमकी..खामेनेई की मौत से गुस्से में ईरान | Iran Israel War | Khamenei
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'रद्द करो पाकिस्तानियों के ग्रीन कार्ड और वीजा', इजरायल-ईरान जंग के बीच मार्को रुबियो से अमेरिकी की मांग, भारत का नाम लेकर पाकिस्तान की लगाई क्लास
'रद्द करो पाकिस्तानियों के ग्रीन कार्ड और वीजा', इजरायल-ईरान जंग के बीच मार्को रुबियो से अमेरिकी की मांग, भारत का नाम लेकर पाकिस्तान की लगाई क्लास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Israel Iran War: ईरान, इराक से यूपी लौटे लोगों को अपने बारे में देनी होगी ये जानकारियां, जारी किए गए 2 फोन नंबर
ईरान, इराक से यूपी लौटे लोगों को अपने बारे में देनी होगी ये जानकारियां, जारी किए गए 2 फोन नंबर
इंडिया
PM Modi CCS Meeting: ईरान-अमेरिका बरसा रहे एक-दूसरे पर बम, अलर्ट हुआ भारत, PM मोदी ने देर रात बुलाई मीटिंग, जानें क्या हुई बात
ईरान-अमेरिका बरसा रहे एक-दूसरे पर बम, अलर्ट हुआ भारत, PM मोदी ने देर रात बुलाई मीटिंग, जानें क्या हुई बात
स्पोर्ट्स
सेमीफाइनल में पहुंचा भारत तो शशि थरूर ने दे दिया बड़ा बयान, संजू सैमसन को लेकर पोस्ट वायरल
सेमीफाइनल में पहुंचा भारत तो शशि थरूर ने दे दिया बड़ा बयान, संजू सैमसन को लेकर पोस्ट वायरल
बॉलीवुड
‘मैं सेफ हूं’, US-ईरान टेंशन के बीच दुबई में फंसी सोनल चौहान ने दिया अपडेट, बोलीं- ‘पैनिक न फैलाएं’
‘मैं सेफ हूं’, यूएस-ईरान टेंशन के बीच दुबई में फंसी सोनल चौहान ने दिया अपडेट
विश्व
Israel Attack on Iran: फिर दिखा पाकिस्तान का दोगलापन, पहले अमेरिकी हमलों की आलोचना फिर ईरान की कार्रवाई को भी कोसा, कहा- हम इसकी कड़ी...
फिर दिखा पाकिस्तान का दोगलापन, पहले अमेरिकी हमलों की आलोचना फिर ईरान की कार्रवाई को भी कोसा, कहा- हम इसकी कड़ी...
शिक्षा
क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में करियर कैसे बनाएं, ऐसे बनें क्रिकेट कैमरामैन!
क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में करियर कैसे बनाएं, ऐसे बनें क्रिकेट कैमरामैन!
हेल्थ
Zinc Deficiency In Women: बालों का झड़ना और पीरियड्स की समस्या? कहीं आप भी तो नहीं हैं इस जरूरी मिनरल की कमी का शिकार?
बालों का झड़ना और पीरियड्स की समस्या? कहीं आप भी तो नहीं हैं इस जरूरी मिनरल की कमी का शिकार?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget