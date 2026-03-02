Aaj Ka Rashifal: 2 मार्च 2026, सोमवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण और ऊर्जावान रहने वाला है. आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जो आध्यात्मिक और मानसिक शांति के लिए विशेष मानी जाती है.

चंद्रमा आज अपनी स्वराशि कर्क में गोचर कर रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव हमारी भावनाओं और पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा. साथ ही, आश्लेषा नक्षत्र की उपस्थिति आज के दिन को तीक्ष्णता और रणनीतिक सोच प्रदान कर रही है.

ग्रहों की स्थिति पर नजर डालें तो राशि चक्र के स्वामी मंगल मकर राशि में उच्च के होकर साहस का संचार कर रहे हैं, वहीं सूर्य, बुध और शनि की कुंभ राशि में युति कुछ राशियों के लिए अनुशासन तो कुछ के लिए चुनौती लेकर आ रही है.

कर्क राशि के चंद्रमा का प्रभाव सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग परिणाम लाएगा, जहां जल तत्व की राशियों (कर्क, वृश्चिक, मीन) के लिए यह समय भावनात्मक गहराई का है, वहीं अग्नि तत्व की राशियों (मेष, सिंह, धनु) को अपने क्रोध और खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा.

आइए, विस्तार से जानते हैं कि सितारों की यह बदलती चाल (आज का राशिफल) आपके करियर, वित्त, प्रेम और स्वास्थ्य के लिए क्या संकेत दे रही है.

मेष (Aries) - 2 मार्च 2026

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला और सक्रिय रहने वाला है. चंद्रमा आज आपके चतुर्थ भाव (कर्क राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो पारिवारिक सुख और मानसिक शांति पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत दे रहे हैं. आज फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तिथि है और आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आपकी राशि के स्वामी मंगल आज दशम भाव (मकर) में उच्च के होकर स्थित हैं, जो करियर में अधिकार और शक्ति का संचार करेंगे, लेकिन अतिगंड योग के कारण वाणी में थोड़ी कटुता आ सकती है.

Career (करियर)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी स्थिति अत्यंत मजबूत रहेगी. मंगल की दशम भाव में उपस्थिति आपको साहसी निर्णय लेने में मदद करेगी. नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, हालांकि आश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव से सहकर्मियों के साथ गुप्त प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. व्यापार में आज 'वणिज' करण के कारण लाभ के अवसर बनेंगे. किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक मीटिंग या नई शुरुआत के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10 PM से 12:56 PM) का समय सर्वश्रेष्ठ है.

Finance (वित्त)

आर्थिक रूप से आज का दिन मध्यम है. चतुर्थ भाव का चंद्रमा भूमि, भवन या वाहन से संबंधित खर्चों की ओर इशारा कर रहा है. निवेश के लिए समय अनुकूल है, लेकिन दोपहर 12:18 तक 'अतिगंड' योग होने के कारण बड़े वित्तीय समझौतों में सावधानी बरतें. विशेष रूप से राहुकाल (08:12:51 AM से 09:39:47 AM) के दौरान धन का लेन-देन या निवेश करने से बचें.

Love (प्रेम)

पारिवारिक जीवन में आज सामंजस्य बना रहेगा. सोमवार और कर्क राशि के चंद्रमा के कारण माता के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ घर की सुख-सुविधाओं को लेकर चर्चा हो सकती है. प्रेम संबंधों में आज थोड़ी संवेदनशीलता बनी रहेगी; पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना आपके रिश्ते को मजबूती देगा. शाम के समय परिवार के साथ अच्छा वक्त बीतेगा.

Health (स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज सावधानी बरतने की आवश्यकता है. आश्लेषा नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति के कारण पेट संबंधी विकार या इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है. साथ ही, मानसिक बेचैनी और अनिद्रा महसूस हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचें. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो दर्पण देखकर घर से निकलें.

Lucky Color: केसरिया (Saffron)

Lucky Number: 9

विशेष उपाय: सोमवार का दिन है, इसलिए शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर अक्षत (साबुत चावल) और कच्चा दूध अर्पित करें. साथ ही 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

वृषभ (Taurus) - 2 मार्च 2026

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन पराक्रम और संचार कौशल में वृद्धि का है. चंद्रमा आज आपके तृतीय भाव (कर्क राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. आज फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तिथि है और आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आपकी राशि का स्वामी शुक्र आज कुंभ राशि (दशम भाव) में शनि के साथ स्थित है, जो करियर में नई जिम्मेदारियों और कुछ कड़े अनुशासन की ओर संकेत कर रहा है.

Career (करियर)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. तृतीय भाव का चंद्रमा आपको छोटे भाई-बहनों और मित्रों का सहयोग दिलाएगा. मीडिया, लेखन, मार्केटिंग या यात्रा से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन विशेष फलदायी है. आश्लेषा नक्षत्र के कारण ऑफिस की राजनीति से थोड़ा बचकर रहना बेहतर होगा. व्यापारिक दृष्टिकोण से नए संपर्कों का विस्तार होगा. महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10 PM से 12:56 PM) का लाभ उठाएं.

Finance (वित्त)

आर्थिक रूप से आज का दिन संतोषजनक रहेगा. आपकी राशि का स्वामी शुक्र करियर भाव में होने से कार्य के माध्यम से आय के स्रोत खुलेंगे. हालांकि, आज राहुकाल (08:12:51 AM से 09:39:47 AM) के दौरान किसी भी प्रकार का निवेश या बड़ा आर्थिक समझौता करने से बचें. दोपहर 12:18 तक 'अतिगंड' योग के कारण शेयर बाजार या सट्टेबाजी में जोखिम न लें.

Love (प्रेम)

पारिवारिक जीवन में सुखद स्थिति बनी रहेगी. परिवार के साथ छोटी दूरी की यात्रा या पिकनिक की योजना बन सकती है. पार्टनर के साथ संचार अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान रहे कि आप अपनी बातों को उन पर थोपें नहीं. शाम के समय किसी पुराने मित्र से मुलाकात पुरानी यादें ताजा कर सकती है. अविवाहितों के लिए आज का दिन बातचीत शुरू करने के लिए अच्छा है.

Health (स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य है. तृतीय भाव में चंद्रमा होने से गले या कंधों में हल्की परेशानी हो सकती है. 'आश्लेषा' नक्षत्र मानसिक तनाव भी दे सकता है, इसलिए योग और ध्यान का सहारा लें. आज पूर्व दिशा में दिशाशूल है, अतः इस दिशा में यात्रा करते समय सावधानी बरतें और संभव हो तो दर्पण देखकर ही प्रस्थान करें.

Lucky Color: सफेद (White)

Lucky Number: 6

विशेष उपाय: सोमवार के दिन भगवान शिव को सफेद पुष्प (मदार या चमेली) अर्पित करें और शिव चालीसा का पाठ करें. इससे मानसिक शांति और कार्य सिद्धि प्राप्त होगी.

मिथुन (Gemini) - 2 मार्च 2026

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन वाणी की मधुरता और धन संचय पर ध्यान केंद्रित करने का है. चंद्रमा आज आपके द्वितीय भाव (कर्क राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो कुटुंब और धन भाव का स्वामी है. आज फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तिथि है और आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आपकी राशि का स्वामी बुध आज कुंभ राशि (नवम भाव) में सूर्य के साथ स्थित है, जो भाग्य में वृद्धि और धार्मिक कार्यों की ओर झुकाव का संकेत दे रहा है.

Career (करियर)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी बौद्धिक क्षमता और संवाद शैली की प्रशंसा होगी. नवम भाव का बुध आपको लंबी दूरी की यात्रा या किसी विदेशी प्रोजेक्ट से लाभ दिला सकता है. हालांकि, आश्लेषा नक्षत्र के कारण ऑफिस में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें; अपनी योजनाओं को साझा करने में जल्दबाजी न करें. व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए उत्तम है. महत्वपूर्ण व्यावसायिक चर्चा के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10 PM से 12:56 PM) का उपयोग करें.

Finance (वित्त)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन शुभ है. द्वितीय भाव का चंद्रमा बैंक बैलेंस में वृद्धि के योग बना रहा है. पुश्तैनी संपत्ति या पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. दोपहर 12:18 तक 'अतिगंड' योग होने के कारण बड़े निवेश के कागजातों को ध्यान से पढ़ें. विशेष रूप से राहुकाल (08:12:51 AM से 09:39:47 AM) के दौरान किसी को उधार देने या बड़ा सौदा फाइनल करने से बचें.

Love (प्रेम)

पारिवारिक जीवन में आज खुशहाली रहेगी. परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है. चंद्रमा के कर्क राशि में होने से आप थोड़े भावुक रहेंगे, जिससे पार्टनर के प्रति आपका प्रेम और बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. शाम का समय प्रियजनों के साथ किसी अच्छे भोजन का आनंद लेने में व्यतीत होगा.

Health (स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन मध्यम है. द्वितीय भाव में चंद्रमा और आश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव से मुख, दांत या आंखों में हल्की समस्या हो सकती है. खान-पान में लापरवाही न बरतें और ठंडी चीजों के सेवन से बचें. आज पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा की यात्रा को टालना ही बेहतर होगा.

Lucky Color: हल्का हरा (Light Green)

Lucky Number: 5

विशेष उपाय: सोमवार का दिन है, इसलिए शिव मंदिर में जाकर पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद, शक्कर) से अभिषेक करें. इससे बुध और चंद्रमा दोनों के शुभ फल प्राप्त होंगे.

कर्क (Cancer) - 2 मार्च 2026

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है. चंद्रमा आज आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके व्यक्तित्व और मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालेंगे. आज फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तिथि है और आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा आज अपनी स्वराशि (कर्क) में है, जो आपको मानसिक रूप से सक्रिय और भावुक बनाएगा.

Career (करियर)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी रचनात्मकता चरम पर रहेगी. लग्न में चंद्रमा होने से आप दूसरों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे. हालांकि, आश्लेषा नक्षत्र के कारण मन में थोड़ा भ्रम या असुरक्षा का भाव आ सकता है, इसलिए सहकर्मियों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. व्यापार में नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय या मीटिंग के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10 PM से 12:56 PM) का समय चुनें, यह आपके लिए सफलता के द्वार खोलेगा.

Finance (वित्त)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन संतुलित रहेगा. अपनी सुख-सुविधाओं और स्वयं के रख-रखाव पर धन खर्च होने के योग हैं. 'वणिज' करण व्यापारिक लाभ के संकेत दे रहा है. निवेश के लिए समय अनुकूल है, लेकिन दोपहर 12:18 तक 'अतिगंड' योग होने के कारण जल्दबाजी में कोई वित्तीय समझौता न करें. विशेष रूप से राहुकाल (08:12:51 AM से 09:39:47 AM) के दौरान बड़े निवेश से परहेज करें.

Love (प्रेम)

पारिवारिक और प्रेम जीवन में आज आप बहुत संवेदनशील रहेंगे. पार्टनर के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा, लेकिन आपकी अत्यधिक भावुकता कभी-कभी उन्हें असहज कर सकती है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी और वे आपकी मानसिक स्थिति को समझेंगे. शाम के समय परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक सुकून देगा. अविवाहितों के लिए आज का दिन किसी नए रिश्ते की सुगबुगाहट लेकर आ सकता है.

Health (स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन थोड़ा नाजुक हो सकता है. चंद्रमा का आपकी ही राशि में होना और आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव सर्दी-जुकाम या छाती में भारीपन की समस्या दे सकता है. मानसिक शांति के लिए ध्यान (Meditation) का सहारा लें. आज पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचें. यदि जाना जरूरी हो, तो दर्पण देखकर प्रस्थान करें.

Lucky Color: दूधिया सफेद या सिल्वर (Silver)

Lucky Number: 2

विशेष उपाय: चूंकि आज सोमवार है और चंद्रमा आपकी ही राशि में है, इसलिए शिवलिंग पर 'चंद्रशेखर अष्टकम' का पाठ करते हुए जल चढ़ाएं. इससे आपका मानसिक बल बढ़ेगा और स्वास्थ्य में सुधार होगा.

सिंह (Leo) - 2 मार्च 2026

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने और आत्म-निरीक्षण करने का है. चंद्रमा आज आपके द्वादश भाव (कर्क राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो खर्चों और मानसिक चिंताओं में वृद्धि का संकेत दे रहे हैं. आज फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तिथि है और आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आपकी राशि का स्वामी सूर्य आज कुंभ राशि (सप्तम भाव) में बुध और शनि के साथ स्थित है, जो साझेदारी और वैवाहिक जीवन में कुछ वैचारिक मतभेद दे सकता है.

Career (करियर)

कार्यक्षेत्र में आज काम की अधिकता के कारण आप स्वयं को थका हुआ महसूस कर सकते हैं. द्वादश भाव का चंद्रमा और आश्लेषा नक्षत्र गुप्त विरोधियों की सक्रियता बढ़ा सकता है, इसलिए अपनी गुप्त योजनाओं को किसी के साथ साझा न करें. यदि आप विदेश से जुड़े व्यापार या मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं, तो आज का दिन लाभकारी सिद्ध होगा. किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय या अनुबंध के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10 PM से 12:56 PM) का उपयोग करें.

Finance (वित्त)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन थोड़ा खर्चीला रह सकता है. सुख-सुविधाओं या अचानक आए किसी खर्च के कारण बजट बिगड़ सकता है. 'अतिगंड' योग दोपहर 12:18 तक रहने से धन के बड़े लेन-देन में धोखा होने की संभावना है. विशेष रूप से राहुकाल (08:12:51 AM से 09:39:47 AM) के दौरान किसी भी प्रकार का निवेश करने या ऋण लेने से बचें. शाम के बाद 'विष्टि' करण के प्रभाव से अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें.

Love (प्रेम)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों में आज थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है. सप्तम भाव में सूर्य-शनि की युति पार्टनर के साथ अहंकार का टकराव पैदा कर सकती है. अपनी वाणी और व्यवहार में कोमलता बनाए रखें. द्वादश भाव का चंद्रमा आपको थोड़ा अंतर्मुखी बनाएगा, जिससे पार्टनर को लगेगा कि आप उनसे कुछ छिपा रहे हैं. शाम के समय एकांत में बिताया गया समय आपको मानसिक स्पष्टता देगा.

Health (स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन मध्यम है. द्वादश भाव में चंद्रमा होने से आंखों में जलन, नींद की कमी या पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है. अत्यधिक तनाव लेने से बचें और खान-पान का विशेष ध्यान रखें. आज पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से परहेज करें. यदि यात्रा आवश्यक हो, तो घर से दही खाकर निकलें.

Lucky Color: सुनहरा (Golden) या नारंगी (Orange)

Lucky Number: 1

विशेष उपाय: सोमवार का दिन है, इसलिए शिव मंदिर जाकर महादेव को जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें. 'महामृत्युंजय मंत्र' का 11 बार जाप करने से मानसिक शांति मिलेगी और बाधाएं दूर होंगी.

कन्या (Virgo) - 2 मार्च 2026

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों और लाभ का रहने वाला है. चंद्रमा आज आपके एकादश भाव (कर्क राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो आय और मनोकामना पूर्ति का भाव है. आज फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तिथि है और आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आपकी राशि का स्वामी बुध आज कुंभ राशि (छठे भाव) में सूर्य के साथ स्थित है, जो शत्रुओं पर विजय और प्रतियोगिता में सफलता का संकेत दे रहा है.

Career (करियर)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत का मीठा फल मिलने का समय है. एकादश भाव का चंद्रमा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंधों को बेहतर बनाएगा. यदि आप नौकरी में बदलाव या पदोन्नति की उम्मीद कर रहे हैं, तो आज का दिन सकारात्मक समाचार ला सकता है. हालांकि, आश्लेषा नक्षत्र के कारण ऑफिस की गॉसिप से दूर रहें और अपने काम पर ध्यान दें. महत्वपूर्ण व्यावसायिक सौदों के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10 PM से 12:56 PM) का समय अत्यंत शुभ है.

Finance (वित्त)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन काफी लाभकारी रहने वाला है. आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराना रुका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. व्यापारिक निवेश के लिए दिन अच्छा है, लेकिन दोपहर 12:18 तक 'अतिगंड' योग होने के कारण कागजी कार्रवाई में सावधानी बरतें. विशेष रूप से राहुकाल (08:12:51 AM से 09:39:47 AM) के दौरान कोई भी बड़ा आर्थिक जोखिम न लें.

Love (प्रेम)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. बड़े भाई-बहनों का सहयोग आपको मानसिक शांति देगा. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन यादगार हो सकता है; आप पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं. शादीशुदा जातकों के लिए जीवनसाथी का सहयोग उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. शाम के समय किसी सामाजिक समारोह या मित्रों के साथ मिलने का अवसर मिल सकता है.

Health (स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन अच्छा है. पुराने रोगों से राहत मिलेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, छठे भाव में बुध-शनि की स्थिति के कारण पाचन तंत्र का थोड़ा ध्यान रखें और बाहर के खाने से परहेज करें. आज पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करने से बचें. यदि यात्रा जरूरी हो, तो दर्पण देखकर ही घर से निकलें.

Lucky Color: गहरा हरा (Dark Green)

Lucky Number: 5

विशेष उपाय: सोमवार का दिन है, इसलिए शिव मंदिर में जाकर 'शिव रक्षा स्तोत्र' का पाठ करें और बेलपत्र पर चंदन से 'ॐ' लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें. इससे कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

तुला (Libra) - 2 मार्च 2026

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर में उन्नति और मान-सम्मान में वृद्धि का है. चंद्रमा आज आपके दशम भाव (कर्क राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो कर्म और प्रतिष्ठा का भाव है. आज फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तिथि है और आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आपकी राशि का स्वामी शुक्र आज कुंभ राशि (पंचम भाव) में शनि के साथ स्थित है, जो रचनात्मक कार्यों और प्रेम संबंधों में गंभीरता लाने का संकेत दे रहा है.

Career (करियर)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी धाक जमेगी. दशम भाव का चंद्रमा स्वराशि में होने से नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग हैं. सरकारी क्षेत्र से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी. हालांकि, आश्लेषा नक्षत्र के कारण ऑफिस की राजनीति से थोड़ा सावधान रहें और किसी पर अत्यधिक भरोसा न करें. व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन विस्तार के लिए अच्छा है. महत्वपूर्ण मीटिंग्स के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10 PM से 12:56 PM) का लाभ उठाएं.

Finance (वित्त)

आर्थिक रूप से आज का दिन सुदृढ़ रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी कुशलता के कारण अतिरिक्त आय के स्रोत बन सकते हैं. संपत्ति में निवेश की योजना बना रहे हैं तो दिन अनुकूल है. लेकिन दोपहर 12:18 तक 'अतिगंड' योग होने के कारण निवेश के दस्तावेजों को सावधानी से जांचें. विशेष रूप से राहुकाल (08:12:51 AM से 09:39:47 AM) के दौरान किसी बड़े धन का लेन-देन करने से बचें.

Love (प्रेम)

पारिवारिक जीवन में आज संतुलन बना रहेगा. पिता या घर के बड़ों के मार्गदर्शन से आपकी कोई बड़ी समस्या हल हो सकती है. प्रेम संबंधों में शुक्र-शनि की युति के कारण रोमांस के साथ-साथ परिपक्वता भी आएगी. आप पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर कोई गंभीर फैसला ले सकते हैं. वैवाहिक जीवन में सुखद वातावरण रहेगा. शाम का समय परिवार के साथ किसी धार्मिक या सामाजिक चर्चा में बीत सकता है.

Health (स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन मिला-जुला है. काम के दबाव के कारण घुटनों या जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है. मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें और समय पर भोजन करें. आश्लेषा नक्षत्र के कारण सीने में जलन या कफ की समस्या हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा की यात्रा को टालना ही बेहतर होगा.

Lucky Color: क्रीम या सफेद (Cream or White)

Lucky Number: 7

विशेष उपाय: चूंकि आज सोमवार है, इसलिए शिव मंदिर जाकर महादेव को सफेद चंदन का तिलक लगाएं और शहद चढ़ाएं. इससे आपके करियर की बाधाएं दूर होंगी और भाग्य का साथ मिलेगा.

वृश्चिक (Scorpio) - 2 मार्च 2026

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य में वृद्धि और धार्मिक कार्यों में रुचि लेने का है. चंद्रमा आज आपके नवम भाव (कर्क राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं का संकेत दे रहे हैं. आज फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तिथि है और आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आपकी राशि का स्वामी मंगल आज मकर राशि (तीसरे भाव) में उच्च के होकर स्थित हैं, जो आपके साहस और पराक्रम को शिखर पर ले जाएंगे.

Career (करियर)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत और साहस की सराहना होगी. तृतीय भाव में उच्च का मंगल आपको विरोधियों पर हावी रखेगा और कठिन कार्यों को पूरा करने की शक्ति देगा. नवम भाव का चंद्रमा भाग्य का साथ दिलाएगा, जिससे अटके हुए सरकारी कार्य पूरे हो सकते हैं. व्यापार में विस्तार के लिए आज का दिन अनुकूल है, विशेषकर विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ होगा. महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10 PM से 12:56 PM) का लाभ उठाएं.

Finance (वित्त)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन शुभ है. भाग्य का साथ मिलने से अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं. यदि आपने पूर्व में कोई निवेश किया था, तो उसका अच्छा रिटर्न मिल सकता है. हालांकि, दोपहर 12:18 तक 'अतिगंड' योग होने के कारण किसी को बड़ा कर्ज देने से बचें. विशेष रूप से राहुकाल (08:12:51 AM से 09:39:47 AM) के दौरान किसी नए निवेश की शुरुआत न करें.

Love (प्रेम)

पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. पिता या गुरु समान किसी व्यक्ति का आशीर्वाद आपको मानसिक शांति देगा. प्रेम संबंधों में आज का दिन रोमांचक हो सकता है; आप पार्टनर के साथ किसी लंबी यात्रा या धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बना सकते हैं. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और वे आपके हर निर्णय में साथ देंगे. शाम का समय परिवार के साथ आध्यात्मिक चर्चा में व्यतीत होगा.

Health (स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन अच्छा है, लेकिन 'आश्लेषा' नक्षत्र के कारण पैरों में थकान या जोड़ों में दर्द की हल्की समस्या हो सकती है. मंगल की स्थिति आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी, बस खान-पान में अनुशासन बनाए रखें. आज पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करने से परहेज करें. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो गुड़ खाकर घर से निकलें.

Lucky Color: गहरा लाल (Deep Red)

Lucky Number: 9

विशेष उपाय: चूंकि आज सोमवार है, इसलिए शिव मंदिर जाकर महादेव का दूध और गंगाजल से अभिषेक करें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' मंत्र का जाप करने से साहस और सुख में वृद्धि होगी.

धनु (Sagittarius) - 2 मार्च 2026

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सावधानी और धैर्य बरतने का है. चंद्रमा आज आपके अष्टम भाव (कर्क राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो अचानक आने वाली बाधाओं और शोध कार्यों की ओर संकेत कर रहे हैं. आज फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तिथि है और आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आपकी राशि का स्वामी गुरु आज मिथुन राशि (सप्तम भाव) में वक्री अवस्था में स्थित है, जो साझेदारी और रिश्तों में पुरानी बातों को फिर से सामने ला सकता है.

Career (करियर)

कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी गुप्त योजनाओं और दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है. अष्टम भाव का चंद्रमा और आश्लेषा नक्षत्र ऑफिस की राजनीति या किसी छिपे हुए षड्यंत्र का संकेत दे रहे हैं. काम में मन थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखें. रिसर्च या इंश्योरेंस क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय बेहतर है. किसी भी बड़े व्यावसायिक निर्णय के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10 PM से 12:56 PM) का ही चुनाव करें, ताकि जोखिम कम हो सके.

Finance (वित्त)

आर्थिक रूप से आज का दिन मध्यम है. अचानक किसी पुराने कर्ज या टैक्स संबंधी मामले के कारण धन खर्च हो सकता है. निवेश के लिए आज का दिन जोखिम भरा है, इसलिए शेयर बाजार या सट्टेबाजी से दूर रहें. दोपहर 12:18 तक 'अतिगंड' योग के कारण धन हानि की संभावना बनी रहेगी. विशेष रूप से राहुकाल (08:12:51 AM से 09:39:47 AM) के दौरान किसी को भी उधार देने से बचें.

Love (प्रेम)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों में आज थोड़ी संवेदनशीलता बनी रहेगी. अष्टम चंद्रमा के कारण जीवनसाथी के साथ संवाद की कमी या किसी बात को लेकर संशय पैदा हो सकता है. ससुराल पक्ष से कोई समाचार मिल सकता है. अपनी वाणी में कड़वाहट न आने दें, वरना रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. शाम का समय शांति से घर पर बिताना बेहतर होगा ताकि मानसिक तनाव कम हो सके.

Health (स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. चंद्रमा की स्थिति पेट विकार, संक्रमण या पानी से होने वाली बीमारियों के प्रति सचेत कर रही है. मानसिक रूप से भी आप थोड़ा अशांत महसूस कर सकते हैं. आज पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करना कष्टकारी हो सकता है. यदि यात्रा टालना संभव न हो, तो दर्पण देखकर ही घर से निकलें.

Lucky Color: पीला (Yellow)

Lucky Number: 3

विशेष उपाय: सोमवार का दिन है और चंद्रमा अष्टम में है, इसलिए आज भगवान शिव का 'महिम्न स्तोत्र' का पाठ करें या 'ॐ नमः शिवाय' का मानसिक जाप करें. शिवलिंग पर काले तिल और जल अर्पित करने से बाधाएं शांत होंगी.

मकर (Capricorn) - 2 मार्च 2026

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन साझेदारी और लोक-प्रसिद्धि का है. चंद्रमा आज आपके सप्तम भाव (कर्क राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो जीवनसाथी और व्यावसायिक भागीदारों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने का संकेत दे रहे हैं. आज फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तिथि है और आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आपकी राशि का स्वामी शनि आज कुंभ राशि (द्वितीय भाव) में सूर्य और बुध के साथ स्थित है, जो संचित धन और वाणी में गंभीरता लाने का संकेत दे रहा है.

Career (करियर)

कार्यक्षेत्र में आज आपको टीम वर्क से बड़ी सफलता मिल सकती है. सप्तम भाव का चंद्रमा स्वराशि में होने से व्यापारिक साझेदारों के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा. यदि आप पब्लिक डीलिंग या कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, तो आज ग्राहकों का भरोसा जीतने में सफल रहेंगे. हालांकि, आश्लेषा नक्षत्र के कारण किसी भी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले बारीकियों को ध्यान से समझें. महत्वपूर्ण व्यावसायिक मीटिंग के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10 PM से 12:56 PM) का उपयोग करना लाभकारी रहेगा.

Finance (वित्त)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन सुदृढ़ है. द्वितीय भाव में शनि-सूर्य की युति पुराने निवेशों से धीरे-धीरे लाभ दिलाएगी. साझेदारी के व्यवसाय में आज अच्छा मुनाफा होने के योग हैं. दोपहर 12:18 तक 'अतिगंड' योग होने के कारण सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से दूर रहें. विशेष रूप से राहुकाल (08:12:51 AM से 09:39:47 AM) के दौरान किसी भी प्रकार का नया वित्तीय लेनदेन करने से बचें.

Love (प्रेम)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन बहुत ही सुखद रहने वाला है. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे और आप एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे. यदि विवाह की बात चल रही है, तो आज कोई सकारात्मक मोड़ आ सकता है. प्रेम संबंधों में भी आज संवेदनशीलता और गहराई देखने को मिलेगी. शाम का समय जीवनसाथी के साथ किसी शांत स्थान पर बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

Health (स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन 'आश्लेषा' नक्षत्र के प्रभाव से भावनात्मक तनाव के कारण पाचन क्रिया थोड़ी प्रभावित हो सकती है. अत्यधिक ठंडी चीजों के सेवन से बचें क्योंकि कफ संबंधी समस्या हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करने से परहेज करें. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो दर्पण देखकर ही प्रस्थान करें.

Lucky Color: नीला (Blue) या आसमानी

Lucky Number: 8

विशेष उपाय: सोमवार का दिन है और चंद्रमा सप्तम में है, इसलिए शिव मंदिर जाकर अर्धनारीश्वर स्वरूप का ध्यान करें और शिवलिंग पर सफेद चंदन व इत्र अर्पित करें. इससे पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी.

कुंभ (Aquarius) - 2 मार्च 2026

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन विजय और अनुशासन का है. चंद्रमा आज आपके छठे भाव (कर्क राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो शत्रुओं पर विजय और ऋण संबंधी मामलों को सुलझाने का संकेत दे रहे हैं. आज फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तिथि है और आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आपकी राशि का स्वामी शनि आज आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में सूर्य और बुध के साथ स्थित है, जो आपको मानसिक रूप से गंभीर लेकिन थोड़ा दबाव महसूस करा सकता है.

Career (करियर)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत और तर्कशक्ति विरोधियों को शांत करेगी. छठे भाव का चंद्रमा नौकरीपेशा जातकों को कार्यकुशलता में सुधार लाने में मदद करेगा. हालांकि, आश्लेषा नक्षत्र के कारण कार्यस्थल पर किसी गुप्त ईर्ष्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन सकारात्मक है. महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10 PM से 12:56 PM) का चयन करें.

Finance (वित्त)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन सतर्क रहने का है. बैंक लोन या पुराने कर्ज से मुक्ति की दिशा में कोई ठोस कदम उठा सकते हैं. व्यापारिक निवेश के लिए दिन मध्यम है, क्योंकि दोपहर 12:18 तक 'अतिगंड' योग होने के कारण निवेश में जोखिम हो सकता है. विशेष रूप से राहुकाल (08:12:51 AM से 09:39:47 AM) के दौरान किसी को भी धन उधार न दें, अन्यथा वह पैसा फंस सकता है.

Love (प्रेम)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों में आज थोड़ी दूरी या उदासीनता महसूस हो सकती है. आपकी अपनी राशि में सूर्य और शनि की युति आपको थोड़ा सख्त या अंतर्मुखी बना सकती है, जिससे पार्टनर को लगेगा कि आप उन्हें समय नहीं दे रहे हैं. परिवार में मामा पक्ष या ननिहाल से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. शाम के समय पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करना गलतफहमियों को दूर करेगा.

Health (स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. छठे भाव का चंद्रमा पाचन तंत्र या मौसमी बीमारियों (जैसे कफ-कोल्ड) के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा सकता है. साथ ही, शनि की प्रथम भाव में स्थिति आलस्य और थकान दे सकती है. संतुलित आहार लें और योग को दिनचर्या में शामिल करें. आज पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा की यात्रा से बचें. यदि जाना ही पड़े, तो दर्पण देखकर निकलें.

Lucky Color: नीला (Blue) या बैंगनी

Lucky Number: 8

विशेष उपाय: चूंकि आज सोमवार है, इसलिए शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें और 'नीलकंठ स्तोत्र' का पाठ करें. इससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और मानसिक तनाव दूर होगा.

मीन (Pisces) - 2 मार्च 2026

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन रचनात्मकता और संतान पक्ष से सुख प्राप्त करने का है. चंद्रमा आज आपके पंचम भाव (कर्क राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो बुद्धि, विद्या और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता का संकेत दे रहे हैं. आज फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तिथि है और आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आपकी राशि का स्वामी गुरु आज मिथुन राशि (चतुर्थ भाव) में वक्री स्थिति में है, जो घरेलू सुख-सुविधाओं पर पुनर्विचार करने का संकेत दे रहा है.

Career (करियर)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी कल्पनाशक्ति और नई सोच आपको दूसरों से आगे रखेगी. पंचम भाव का चंद्रमा स्वराशि में होने से शिक्षा, कला, और डिजाइनिंग से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन विशेष फलदायी है. हालांकि, आश्लेषा नक्षत्र के कारण ऑफिस में किसी के साथ अपनी महत्वपूर्ण रणनीतियों को साझा करने में सावधानी बरतें. व्यापार में आज 'वणिज' करण लाभ के अवसर लाएगा. महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णयों के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:10 PM से 12:56 PM) का लाभ उठाएं.

Finance (वित्त)

आर्थिक रूप से आज का दिन सकारात्मक रहेगा. शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप या प्रतियोगिता के माध्यम से आर्थिक सहायता मिलने के योग हैं. दोपहर 12:18 तक 'अतिगंड' योग के कारण बड़े धन के निवेश में जल्दबाजी न करें. विशेष रूप से राहुकाल (08:12:51 AM से 09:39:47 AM) के दौरान किसी को भी पैसा उधार न दें.

Love (प्रेम)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत ही भावनात्मक रहेगा. पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और आप उनके साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे. संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा. अविवाहित जातकों के लिए आज कोई नया प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है. शाम का समय परिवार के साथ किसी मनोरंजक गतिविधि में बीतेगा.

Health (स्वास्थ्य)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन अच्छा है, लेकिन 'आश्लेषा' नक्षत्र के कारण पेट की संवेदनशीलता या एसिडिटी की समस्या हो सकती है. चंद्रमा के प्रभाव से मन थोड़ा चंचल रह सकता है, इसलिए एकाग्रता बढ़ाने के लिए प्राणायाम करें. आज पूर्व दिशा में दिशाशूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचें. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो दर्पण देखकर घर से प्रस्थान करें.

Lucky Color: पीला (Yellow) या सुनहरा

Lucky Number: 3

विशेष उपाय: सोमवार का दिन है और चंद्रमा पंचम भाव में है, इसलिए शिव मंदिर जाकर भगवान शिव को शहद और चंदन अर्पित करें. 'शिव पंचाक्षर स्तोत्र' का पाठ करने से मानसिक स्पष्टता और सुख प्राप्त होगा.

यह भी पढ़ें- March Festival 2026: मार्च में चैत्र नवरात्रि, राम नवमी कब ? पूरे महीने व्रत-त्योहार की लिस्ट देखें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.