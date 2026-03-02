हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मार्च 2026 राशिफल: 12 राशियों के लिए करियर, प्यार और सेहत में बड़े बदलाव! जानें अपनी किस्मत

मार्च 2026 राशिफल: 12 राशियों के लिए करियर, प्यार और सेहत में बड़े बदलाव! जानें अपनी किस्मत

March 2026 Monthly Horoscope: मार्च 2026 में कई राशियों के लिए करियर और धन में अच्छा संकेत दिखा रहा है. सेहत का विशेष ध्यान रखें. ज्योतिषीय सुझाव से जानें अपना मासिक राशिफल?

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 02 Mar 2026 09:05 AM (IST)
Preferred Sources

March 2026 Monthly Horoscope: मार्च 2026 का महीना आपके जीवन में बदलाव और नई संभावनाएं लेकर आया है. मौसम बदल रहा है और आपकी जीवनशैली और योजनाओं पर भी इसका असर दिखेगा.

यह महीना कई राशियों के लिए करियर और वित्त में लाभदायक रहेगा, तो कुछ राशियों के लिए रिश्तों और स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी होगा.

जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से सभी 12 राशियों का विस्तार से मासिक राशिफल, परिवार, करियर, धन, प्यार और सेहत के मामले में आपके लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना.

इंडोनेशिया से मॉरीशस तक 5 देश जहां हिंदू देवताओं की पूजा अलग तरीके से की जाती है! जानिए खासयित?

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए मार्च 2026 उत्साह और चुनौतियों से भरा रहेगा. परिवार में किसी पुराने विवाद का हल निकलेगा और आपसी समझ बढ़ेगी. माता-पिता या बड़े बुजुर्गों से सहयोग मिलेगा. करियर में नई जिम्मेदारी आपके सामने आएगी, जिससे आपको अपनी मेहनत साबित करने का मौका मिलेगा.

बिजनेस में नई डील या क्लाइंट के साथ समझौता फायदेमंद रहेगा. लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा, लेकिन पार्टनर की भावनाओं का सम्मान जरूरी होगा. शादीशुदा जीवन में पार्टनर के साथ घूमने या समय बिताने का अवसर मिलेगा. सेहत के मामले में सिरदर्द या ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, इसलिए नियमित खानपान और आराम जरूरी है.

यात्रा के लिए समय अनुकूल रहेगा, लेकिन अचानक योजना बनाने से बचें. पैसों की स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा, खर्च कंट्रोल में रखें. दोस्तों या सहकर्मियों से किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, लेकिन धैर्य और समझदारी से सब ठीक होगा. महीने के पहले हफ्ते में महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें.

छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा या नए विषय की पढ़ाई में सफलता मिलेगी. महीने के बीच में कोई अच्छी खबर या ऑफर मिल सकता है. निवेश सोच-समझकर करें, जल्दबाजी न करें. ध्यान रखें कि आपका आत्मविश्वास आपकी सफलता की कुंजी बनेगा.

शुभ नंबर 9, शुभ रंग लाल,

उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह महीना स्थिरता और संतुलन का होगा. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, किसी छोटे समारोह या आयोजन का मौका मिल सकता है. माता-पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा. करियर में धीरे-धीरे प्रगति होगी, लेकिन मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा.

बिजनेस करने वालों के लिए पुराने क्लाइंट से फायदा होगा और नए अवसर मिलेंगे. लव लाइफ में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और सिंगल लोगों के लिए नया रिश्ता संभव है. शादीशुदा जीवन में तालमेल और समझ बढ़ेगी. सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन सर्दी-जुकाम से बचें. निवेश के मामले में सोच-समझकर फैसले लें.

महीने के मध्य में कोई खुशखबरी मिल सकती है. छात्रों को पढ़ाई में फोकस बनाए रखना होगा, मेहनत रंग लाएगी. दोस्तों और रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा. पैसों का लेन-देन सोच-समझकर करें. घर में छोटे-मोटे खर्च बढ़ सकते हैं. मानसिक तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन या योग मदद करेगा.

यात्रा के लिए समय अच्छा है, लेकिन सावधानी रखें. नए कौशल सीखने का समय अनुकूल रहेगा.

शुभ नंबर 6, शुभ रंग सफेद,

उपाय: शुक्रवार को लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए मार्च थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. परिवार में किसी सदस्य की सेहत या किसी पुराने मामले की चिंता बनी रहेगी, लेकिन धैर्य रखने से समाधान मिलेगा. करियर में नई योजना पर काम शुरू होगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काम आएंगी.

ऑफिस में सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर काम करने से फायदा होगा. लव लाइफ में छोटी-छोटी गलतफहमियों से बचें, वरना रिश्ते में तनाव आ सकता है. शादीशुदा लोग अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करें. सेहत में नींद पूरी न होने से थकान बनी रहेगी.

महीने के अंत में धन लाभ के संकेत हैं. यात्रा का योग बन रहा है, लेकिन योजना पहले से बनाएं. छात्रों को नए विषय या अतिरिक्त कोर्स में रुचि बढ़ेगी. खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलें. मित्रों से मिलने और नए रिश्ते बनाने का समय अनुकूल रहेगा.

महीने के मध्य में किसी पुराने मुद्दे का हल मिलेगा. करियर में प्रमोशन या तारीफ मिलने की संभावना है. निवेश सोच-समझकर करें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा. परिवार में बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा.

शुभ नंबर 5, शुभ रंग हरा,

उपाय: बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए यह महीना भावनात्मक रूप से मजबूत बनने का है. परिवार में आपका महत्व बढ़ेगा और लोग आपसे सलाह लेंगे. माता-पिता के साथ संबंध मजबूत होंगे. करियर में प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की संभावना है. बिजनेस में लाभ होगा, विशेषकर रियल एस्टेट और निवेश से जुड़ी योजनाओं में.

लव लाइफ में रोमांटिक समय बिताने का अवसर मिलेगा. शादीशुदा जीवन में मधुरता और समझदारी बनी रहेगी. सेहत में पेट या अपच की समस्या हो सकती है, खानपान पर ध्यान दें. महीने के शुरुआती हफ्ते में मानसिक तनाव हो सकता है, ध्यान और योग लाभकारी रहेगा.

छात्रों के लिए समय अच्छा है, परीक्षा या प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है. पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी, निवेश सोच-समझकर करें. दोस्तों और रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा. घर के कामों में संतुलन बनाए रखें. यात्रा के लिए समय अच्छा है, लेकिन जल्दीबाजी न करें.

घर में नए सदस्य का आगमन या खुशखबरी मिल सकती है. महीने के अंतिम हफ्ते में कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना फायदेमंद रहेगा.

शुभ नंबर 2, शुभ रंग क्रीम

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए मार्च उपलब्धियों और चुनौतियों का महीना है. परिवार में आपकी बात को महत्व मिलेगा और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा. माता-पिता और बच्चों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. करियर में नई जिम्मेदारी और पहचान मिल सकती है.

ऑफिस में मेहनत और कड़ी मेहनत से आपकी छवि मजबूत होगी. बिजनेस में बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है. लव लाइफ में अहंकार से बचें, संयम और समझदारी जरूरी है. शादीशुदा जीवन में पार्टनर के साथ समय बिताना और भावनाओं को समझना लाभकारी रहेगा.

सेहत में कमर दर्द या थकान बनी रह सकती है. पैसों के मामले में खर्च बढ़ सकते हैं, बजट बनाए रखें. छात्रों के लिए प्रतियोगिता और परीक्षा का समय शुभ रहेगा. यात्रा के लिए समय अनुकूल है, लेकिन सुरक्षा का ध्यान रखें. दोस्तों और परिवार के साथ मेलजोल बढ़ेगा.

महीने के अंतिम हफ्ते में नए अवसर मिल सकते हैं. मानसिक तनाव कम करने के लिए ध्यान और योग करें. निवेश सोच-समझकर करें.

शुभ नंबर 1, शुभ रंग सुनहरा

उपाय: रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए मार्च 2026 मेहनत और परिणाम का महीना रहेगा. परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और घर के कामों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. माता-पिता और बुजुर्गों के साथ संबंध मधुर रहेंगे, उनकी सलाह आपके लिए लाभकारी साबित होगी.

भाई-बहन या अन्य परिवार के सदस्यों के साथ छोटे-मोटे झगड़े हो सकते हैं, लेकिन समझदारी से सब हल होगा. करियर में नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है या प्रमोशन के अवसर मिलेंगे, मेहनत का फल निश्चित रूप से मिलेगा. ऑफिस में सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखना फायदेमंद रहेगा.

बिजनेस करने वालों के लिए पार्टनरशिप सोच-समझकर करनी होगी, जल्दबाजी में निर्णय नुकसान दे सकता है. लव लाइफ में स्थिरता और समझ बढ़ेगी, पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें. शादीशुदा जीवन में तालमेल और भावनाओं की गहराई बनी रहेगी. सिंगल लोग नए रिश्तों की तरफ आकर्षित होंगे.

सेहत के मामले में पेट और स्किन से जुड़ी समस्या हो सकती है, खानपान पर विशेष ध्यान दें. पैसों के मामले में समय अच्छा है, निवेश सोच-समझकर करें. महीने के मध्य में कोई खुशखबरी मिलने की संभावना है. दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मेलजोल बढ़ेगा.

यात्रा का समय अनुकूल रहेगा, लेकिन जल्दीबाजी न करें. मानसिक तनाव कम करने के लिए ध्यान और योग लाभकारी रहेगा. महीने के अंत में कोई नई योजना या प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है. घर में बुजुर्गों की सलाह और आशीर्वाद लाभकारी रहेगी.

नए कौशल सीखने का समय अनुकूल है. निवेश के मामले में सतर्क रहें. बच्चों के पढ़ाई या खेल में सफलता मिलेगी. छोटे खर्चों पर नियंत्रण रखें. व्यक्तिगत संबंधों में संतुलन बनाए रखें.

शुभ नंबर 7, शुभ रंग हरा,

उपाय: बुधवार को गणेश जी की पूजा करें.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए मार्च 2026 संतुलन, समझदारी और नए अवसरों का महीना है. परिवार में छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन आप सब कुछ समझदारी से संभाल लेंगे. माता-पिता और बुजुर्गों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और उनकी सलाह लाभकारी होगी.

भाई-बहन और रिश्तेदारों के साथ मेलजोल बढ़ाने का समय है. करियर में नए अवसर और जिम्मेदारी मिलेंगे, आपकी मेहनत और ईमानदारी रंग लाएगी. ऑफिस में सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी है. बिजनेस में नए क्लाइंट और पार्टनरशिप के मौके मिल सकते हैं.

लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा, सिंगल लोग नए रिश्तों की तरफ आकर्षित होंगे. शादीशुदा जीवन में तालमेल अच्छा रहेगा. सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन आंखों और तनाव पर ध्यान दें. पैसों की स्थिति बेहतर रहेगी, निवेश सोच-समझकर करें.

छात्रों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. महीने के अंत में नई योजना या प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है. दोस्तों और रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा. यात्रा का समय अनुकूल रहेगा, लेकिन सुरक्षा का ध्यान रखें. घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा.

मानसिक तनाव कम करने के लिए ध्यान और योग लाभकारी रहेगा. निवेश और आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें. बच्चों या छात्रों के पढ़ाई के लिए समय अच्छा है. परिवार में नए सदस्य के आने की संभावना है. स्वास्थ्य और खानपान पर ध्यान दें.

पैसों की बचत पर ध्यान दें. घर और ऑफिस दोनों जगह संतुलन बनाए रखें.

शुभ नंबर 8, शुभ रंग नीला

उपाय: शुक्रवार को मां दुर्गा की आराधना करें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च 2026 गहराई, सोच और योजना का महीना है. परिवार में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी, आपकी सलाह और निर्णय का सम्मान किया जाएगा. माता-पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा.

भाई-बहन या रिश्तेदारों के साथ संबंध मजबूत होंगे. करियर में बदलाव और नई जिम्मेदारी मिल सकती है, नए प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकते हैं. ऑफिस में अपने काम पर फोकस बनाए रखें और सहयोगियों के साथ तालमेल रखें.

बिजनेस में निवेश और समझदारी से कदम बढ़ाएं. लव लाइफ में ईमानदारी और समझदारी आवश्यक है. शादीशुदा जीवन में मधुरता और साझेदारी बनी रहेगी. सेहत में ब्लड प्रेशर और तनाव पर ध्यान दें. धन लाभ के योग हैं, लेकिन खर्च सोच-समझकर करें.

छात्रों को प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी. यात्रा का समय अनुकूल रहेगा. महीने के मध्य में कोई पुराने मामले का समाधान मिलेगा. मित्रों और परिवार के साथ संबंध मजबूत होंगे. मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग करें. पैसों की बचत पर ध्यान दें.

घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा. नए कौशल सीखने का समय अनुकूल है. निवेश के मामले में सोच-समझकर निर्णय लें. स्वास्थ्य और खानपान का ध्यान रखें. परिवार में बुजुर्गों की सलाह लाभकारी रहेगी. महीने के अंत में कोई नया अवसर आपके सामने आएगा.

व्यक्तिगत संबंधों में संतुलन बनाए रखें.

शुभ नंबर 3, शुभ रंग मैरून

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए मार्च 2026 विस्तार, प्रगति और नई उपलब्धियों का महीना है. परिवार में खुशी और सहयोग बना रहेगा, माता-पिता और बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. भाई-बहन और रिश्तेदारों के साथ मेलजोल बढ़ेगा.

करियर में नई जिम्मेदारी और पहचान मिलेगी, आपकी मेहनत और समर्पण सराहा जाएगा. ऑफिस में अपने काम में ईमानदारी और फोकस बनाए रखें. बिजनेस में नए क्लाइंट और पार्टनरशिप के मौके मिल सकते हैं. लव लाइफ में खुलकर संवाद करें, पार्टनर के साथ भावनाओं का आदान-प्रदान जरूरी है.

शादीशुदा जीवन में सामंजस्य और सहयोग बना रहेगा. सेहत में घुटनों या जोड़ों का दर्द परेशानी दे सकता है, व्यायाम और संतुलित खानपान आवश्यक है. धन निवेश सोच-समझकर करें. छात्रों के लिए समय अनुकूल है, परीक्षा और प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी.

यात्रा के अवसर मिल सकते हैं. दोस्तों और परिवार के साथ मेलजोल बढ़ेगा. मानसिक तनाव कम करने के लिए ध्यान और योग लाभकारी रहेगा. पैसों की बचत पर ध्यान दें. घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा. नए अवसर मिलने की संभावना है. स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

व्यक्तिगत संबंधों में संतुलन बनाए रखें. महीने के अंत में कोई नई योजना या प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है. घर में बुजुर्गों की सलाह लाभकारी रहेगी. नए कौशल सीखने का समय अनुकूल है. निवेश में सतर्क रहें. बच्चों के पढ़ाई या खेल में सफलता मिलेगी.

शुभ नंबर 4, शुभ रंग पीला,

उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ में जल दें.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए मार्च 2026 मेहनत, धैर्य और स्थिरता का महीना है. परिवार में बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा. माता-पिता और बच्चों के साथ समय बिताना लाभकारी रहेगा. भाई-बहन या अन्य परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखें.

करियर में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. ऑफिस में मेहनत और ईमानदारी की सराहना होगी. बिजनेस में समझदारी से कदम बढ़ाएं. लव लाइफ में गंभीरता और समझदारी जरूरी है. शादीशुदा जीवन में तालमेल और मधुरता बनी रहेगी.

सेहत में हड्डियों और जोड़ों का ध्यान रखें. धन की स्थिति मजबूत रहेगी. छात्रों को सफलता मिलने की संभावना है. महीने के अंत में यात्रा का योग है. मित्रों और परिवार के साथ संबंध मजबूत होंगे. मानसिक तनाव कम करने के लिए ध्यान और योग करें.

निवेश और आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें. घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा. नए कौशल सीखने का समय अनुकूल है. पैसों की बचत पर ध्यान दें. व्यक्तिगत संबंधों में संतुलन बनाए रखें. स्वास्थ्य और खानपान का ध्यान रखें. महीने के मध्य में किसी पुराने मामले का समाधान हो सकता है.

महीने के अंत में कोई नया अवसर सामने आएगा. परिवार और दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ाएं.

शुभ नंबर 8, शुभ रंग ग्रे

उपाय: शनिवार को शनि देव को तेल चढ़ाएं.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए मार्च 2026 नए विचार, अवसर और संभावनाओं का महीना है. परिवार में सहयोग और समझ बनी रहेगी. माता-पिता और बुजुर्गों के साथ समय बिताना लाभकारी रहेगा. भाई-बहन और रिश्तेदारों के साथ मेलजोल बढ़ेगा. करियर में क्रिएटिव काम में सफलता मिलेगी.

ऑफिस में अपने आइडियाज साझा करने से फायदा होगा. बिजनेस में नए क्लाइंट और पार्टनरशिप के मौके मिल सकते हैं. लव लाइफ में सरप्राइज और रोमांस का समय रहेगा. शादीशुदा जीवन में खुशियाँ बनी रहेंगी. सेहत में एलर्जी या सांस से जुड़ी समस्या पर ध्यान दें.

धन लाभ के योग हैं, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें. छात्रों के लिए समय अनुकूल है, पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा. यात्रा के अवसर मिल सकते हैं. दोस्तों और परिवार के साथ संबंध मजबूत होंगे. मानसिक तनाव कम करने के लिए ध्यान और योग करें. पैसों की बचत पर ध्यान दें.

घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा. नए कौशल सीखने का समय अनुकूल है. महीने के अंत में कोई खुशखबरी मिल सकती है. स्वास्थ्य और खानपान का ध्यान रखें. व्यक्तिगत संबंधों में संतुलन बनाए रखें. निवेश सोच-समझकर करें. माहौल में स्थिरता बनाए रखें. पैसों के मामले में सतर्क रहें.

शुभ नंबर 2, शुभ रंग आसमानी

उपाय: शनिवार को जरूरतमंद को कंबल दान करें.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए मार्च 2026 भावनाओं, सपनों और योजना का महीना रहेगा. परिवार में स्नेह और सहयोग बना रहेगा. माता-पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा. भाई-बहन और रिश्तेदारों के साथ मेलजोल बढ़ेगा.

करियर में नई दिशा और अवसर मिल सकते हैं, ऑफिस में आपकी मेहनत और ईमानदारी सराही जाएगी. बिजनेस करने वालों को नए क्लाइंट और समझौते मिल सकते हैं. लव लाइफ में गहराई और रोमांस बढ़ेगा. शादीशुदा जीवन में मधुरता और समझ बनी रहेगी.

सेहत में पानी ज्यादा पिएं और डिहाइड्रेशन से बचें. धन की स्थिति बेहतर होगी, लेकिन खर्च सोच-समझकर करें. छात्रों को मेहनत का फल मिलेगा. महीने के अंत में खुशखबरी मिलने की संभावना है. दोस्तों और परिवार के साथ मेलजोल बढ़ेगा. यात्रा के अवसर मिल सकते हैं.

मानसिक तनाव कम करने के लिए ध्यान और योग करें. पैसों की बचत पर ध्यान दें. घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा. निवेश सोच-समझकर करें. नए कौशल सीखने का समय अनुकूल है. व्यक्तिगत संबंधों में संतुलन बनाए रखें. स्वास्थ्य और खानपान पर ध्यान दें.

परिवार में बुजुर्गों की सलाह लाभकारी रहेगी. महीने के मध्य में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना लाभकारी होगा. घर और ऑफिस दोनों जगह संतुलन बनाए रखें.

शुभ नंबर 7, शुभ रंग हल्का पीला

उपाय: गुरुवार को विष्णु जी की पूजा करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
02 Mar 2026 09:05 AM (IST)
