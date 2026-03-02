होली पर दिल्ली सरकार दे रही फ्री सिलेंडर, जानें कौन उठा सकता है लाभ?

होली का त्योहार आ गया है. होली आते ही देशभर के घरों में त्योहार की तैयारियां तेज हो जाती हैं, लेकिन रंग और मिठाइयों के साथ यह त्योहार रसोई का खर्च भी बढ़ा देता है. खासकर गैस सिलेंडर की कीमत आम परिवारों के बजट पर असर डाल देती है. बढ़ती महंगाई और घरेलू खर्च के बीच राजधानी दिल्ली में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. दरअसल दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के लिए खास योजना लागू की है. दोनों राज्यों की सरकार रसोई के बढ़ते खर्च को देखते हुए फ्री गैस सिलेंडर और गैस सब्सिडी के जरिए होली पर करोड़ों लोगों को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचा रही है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं की होली पर दिल्ली सरकार फ्री सिलेंडर दे रही है और इसका फायदा कौन उठा सकता है.



दिल्ली में कैसे मिलेगा फ्री सिलेंडर का फायदा?



दिल्ली सरकार ने होली पर पात्र परिवारों को सीधे आर्थिक मदद देने का फैसला किया है. सरकार मुफ्त सिलेंडर घर नहीं भेजेगी, बल्कि 853 रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी. ताकि वह अपनी जरूरत के अनुसार सिलेंडर भरवा सके. इस योजना के लिए करीब 242 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. अनुमान है कि राजधानी के लगभग 17.5 लाख राशन कार्डधारक परिवारों को इसका फायदा मिलेगा. वहीं जिन घरों में पाइपलाइन गैस कनेक्शन है, उन्हें भी 853 रुपये की सम्मान आर्थिक सहायता दी जाएगी.



दिल्ली में किन लोगों को नहीं मिलेगा फायदा?



होली पर सरकार की फ्री सिलेंडर योजना का फायदा दिल्ली में केवल वैध राशन कार्ड धारी परिवारों को ही मिलेगा. वहीं उत्तर प्रदेश में केवल उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों को ही मुफ्त रिफिल मिलेगा. इसके अलावा टैक्स भरने वाले, सरकारी कर्मचारी और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी योजना के दायरे से बाहर रहेंगे. साथ ही योजना का फायदा उठाने के लिए बैंक खाता आधार से लिंक होना भी जरूरी है.



उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला लाभार्थियों को फ्री रिफिल



जहां एक तरफ दिल्ली सरकार होली पर लोगों को फ्री सिलेंडर के लिए 853 रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है. वहीं उत्तर प्रदेश में सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों के लिए होली से पहले मुफ्त सिलेंडर रिफिल देने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि यह सुविधा होली और दिवाली दोनों मौका पर दी जाएगी. इस योजना के तहत फायदा पाने वाले लोग पहले सिलेंडर खरीदेंगे और पेमेंट करेंगे. इसके बाद सब्सिडी या पूरी राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी.

ये भी पढ़ें-आपके डेबिट कार्ड में छिपा है खजाना, 10 लाख तक का इंश्योरेंस इस तरीके से कर सकते हैं क्लेम