Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि का व्रत हर कोई नहीं रख सकता! जानिए किन लोगों को सावधान रहना चाहिए

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि का व्रत हर कोई नहीं रख सकता! जानिए किन लोगों को सावधान रहना चाहिए

Mahashivratri Vrat 2026: 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि है. इस दिन व्रत रखकर चार प्रहर महादेव की पूजा होती है. लेकिन कुछ लोगों को इस दिन व्रत रखने से बचना चाहिए. जानें महाशिवरात्रि व्रत से जुड़े नियम.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 08 Feb 2026 11:42 AM (IST)
Mahashivratri Vrat 2026: 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि है. इस दिन व्रत रखकर चार प्रहर महादेव की पूजा होती है. लेकिन कुछ लोगों को इस दिन व्रत रखने से बचना चाहिए. जानें महाशिवरात्रि व्रत से जुड़े नियम.

महाशिवरात्री 2026

1/6
महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिव की आराधना का बहुत ही पावन पर्व है. इस दिन शिवभक्त उपवास रखकर शिव पूजा, रुद्राभिषेक और रात्रि जागरण करते हैं. महाशिवरात्रि व्रत से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.
महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिव की आराधना का बहुत ही पावन पर्व है. इस दिन शिवभक्त उपवास रखकर शिव पूजा, रुद्राभिषेक और रात्रि जागरण करते हैं. महाशिवरात्रि व्रत से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.
2/6
लेकिन कोई भी व्रत रखने से पहले इसके नियमों को भलि-भांति जान लेना चाहिए. महाशिवरात्रि का व्रत भी हर किसी के लिए नहीं होता है. इसलिए पहले ही यह जान लें कि, किन्हें महाशिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए और किन्हें नहीं.
लेकिन कोई भी व्रत रखने से पहले इसके नियमों को भलि-भांति जान लेना चाहिए. महाशिवरात्रि का व्रत भी हर किसी के लिए नहीं होता है. इसलिए पहले ही यह जान लें कि, किन्हें महाशिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए और किन्हें नहीं.
Published at : 08 Feb 2026 11:42 AM (IST)
Shiv Puja MAHASHIVRATRI Mahashivratri 2026 Maha Shivratri 2026

