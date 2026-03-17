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गर्मी शुरू होते ही परेशान करने लगे हैं मच्छर, बिना स्प्रे या कॉइल करें इनका काम तमाम

घरों में मच्छरों की संख्या बढ़ने से न केवल लोगों की रात की नींद खराब होती है, बल्कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी सभी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 17 Mar 2026 09:30 AM (IST)
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गर्मियां शुरू होने के साथ ही मच्छरों का प्रकोप भी तेजी से बढ़ने लगा है. घरों में मच्छरों की संख्या बढ़ने से न केवल लोगों की रात की नींद खराब होती है, बल्कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी सभी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. आमतौर पर लोग मच्छरों से बचने के लिए बाजार में मिलने वाले कॉइल, लिक्विड या स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इनमें मौजूद केमिकल कई बार सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं.

इसी वजह से कई लोग अब मच्छरों से बचने के लिए नेचुरल और घरेलू उपायों की ओर पर रुख कर रहे हैं. कई एक्सपर्ट्स बताते हैं कि घर में मौजूद कुछ नॉर्मल चीजों का इस्तेमाल करके भी मच्छरों से काफी हद तक राहत पाई जा सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपको भी गर्मी शुरू होते ही मच्छर परेशान करने लगे हैं तो बिना स्प्रे या कॉइल के इनका काम तमाम कैसे करें.

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नीम के पत्तों का धुआं भागता है मच्छर

एक्सपर्ट्स के अनुसार नीम के पत्तों का धुआं मच्छरों को भगाने का एक पुराना और प्रभावित तरीका माना जाता है. दरअसल नाम में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं जो वातावरण को शुद्ध करने में भी मदद कर सकते हैं. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि नीम की पत्तियों को किसी धातु के बर्तन या प्लेट में रखकर जलाया जा सकता है और उसके धुंए को घर के अंदर अलग-अलग कोनों में पहनाया जा सकता है. नीम की कड़वी गंध मच्छरों के लिए असहनीय होती है, जिसके कारण वह घर से दूर भाग जाते हैं.

कपूर और सरसों के तेल का उपाय

मच्छरों को दूर भगाने के लिए कपूर का इस्तेमाल भी काफी प्रभावित माना जाता है. इसके लिए मिट्टी के दीये में सरसों का तेल डालकर उसमें कपूर जलाया जा सकता है. इससे निकलने वाली गंध मच्छरों को दूर रखने में मदद करती है और कमरे में मच्छरों की संख्या कम हो सकती है.

लहसुन की तेज गंध भी करती है असर

लहसुन की तेज गंध मच्छरों को पसंद नहीं आती है, इसके लिए लहसुन की कुछ कलियों को पीस कर पानी में उबाल लिया जाता है. बाद में इस पानी को स्प्रे बोतल में भरकर घर के कोनों, दरवाजे और खिड़कियों के आसपास छिड़का जा सकता है. इससे घर के अंदर मौजूद मच्छर दूर हो सकते है और बाहर से आने वाले मच्छरों की संख्या भी कम हो जाती है.

तुलसी का पौधा भी मददगार

तुलसी का पौधा धार्मिक महत्व के साथ-साथ मच्छरों को दूर रखने में भी सहायक माना जाता है. घर के आसपास या खिड़कियों के पास तुलसी का पौधा रखने से उसकी गंध मच्छरों को दूर रखने में मदद करती है. कई लोग तुलसी की पत्तियों को पानी में उबालकर उसका छिड़काव करते हैं, इससे भी मच्छर भागते हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 17 Mar 2026 09:30 AM (IST)
Tags :
Natural Mosquito Repellent Home Remedies How To Get Rid Of Mosquitoes Mosquito Control Without Spray
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