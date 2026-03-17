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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्महनुमान जी से सीखें मन को शांत और मजबूत रखने के 7 शक्तिशाली तरीके! जीवन में कभी नहीं होंगे कमजोर!

हनुमान जी से सीखें मन को शांत और मजबूत रखने के 7 शक्तिशाली तरीके! जीवन में कभी नहीं होंगे कमजोर!

7 Hanuman Ji Tips: हनुमान जी जिन्हें कलयुग का देवता भी कहा जाता है. जीवन को जीने के लिए उनसे जुड़ी 7 आदते जो व्यक्ति को जीवन का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं. जानिए हनुमान जी से जुड़े 7 टिप्स.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 17 Mar 2026 07:00 AM (IST)
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श्रीगुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि।

बरनुं रघुवर बिमल जसु, जो देक फल चारि॥

अपने गुरु के चरण कमलों के पराग से अपने मन रूपी दर्पण को शुद्ध करके, मैं भगवान राम की उस शुद्ध महिमा का वर्णन करता हूं, जो जीवन के चार प्रकार के फल प्रदान करते हैं. 

हनुमान जी को एक ऐसे यौद्धा के रूप में पूजा जाता है, जो सागरों को पार कर सकते थे, पहाड़ों को उठा सकते थे और सेनाओं को अकेले हरा सकते थे. लेकिन उनकी असली महानता उनकी मानसिक दृढ़ता में निहित थी.

चाहे युद्ध कितना ही भयंकर क्यों न हो या यात्रा कितनी भी अनिश्चित हो, उन्होंने अनुशासन, भक्ति और स्पष्टता के साथ अपना कार्य किया. आज की दुनिया में हमारे संघर्ष आमतौर पर आंतरिक होते हैं, चिंता, आत्मसंदेह, निरंतर ध्यान भटकना और भावनात्मक तनाव.

हनुमान जी ने जिस तरह से अपने मन को संभाला वह अविचल रहने का एक बेहतरीन उदाहरण है.

हनुमान जी से सीखें मन को शांत और मजबूत रखने के 7 शक्तिशाली तरीके! जीवन में कभी नहीं होंगे कमजोर!

दुनिया के सामने मन पर रखें नियंत्रण

प्रचीन ग्रंथों में हनुमान जी से जुड़ा उल्लेख देखने को मिलता है कि, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए. इसका अर्थ यह था कि, उनका मन लालसाओं, डर या आवेगों से जरा भी विचलित नहीं होता था.

आधुनिक शब्दों में इसका मतलब है कि, प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करने, जल्दबाजी में फैसले लेने से बचने और ध्यान भटकाने वाली चीजों के बावजूद एकाग्र रहने की क्षमता.

मानसिक निपुणता का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें अंधाधुंद रूप से अपने ऊपर हावी न होने देना है. विचलित मन कमजोर होता है, क्योंकि वह बाहरी दुनिया द्वारा नियंत्रित होता है.

दैनिक ध्यान, श्वास अभ्यास और सचेत आत्म-जागरूकता इस तरह के आतंरिक नियंत्रण को विकसित करने का सरल तरीका है. 

अपने उच्च उद्देश्य बनाओ

हनुमान जी की शक्ति भगवान राम के प्रति सच्ची भक्ति से आती थी. उनका असल उद्देश्य सेवा न कि व्यक्तिगत लाभ, इसलिए डर और संदेह उन पर हावी नहीं हो सके. आज मनोवैज्ञानिक इसे उद्देश्य प्रेरित दृढ़ता कहते हैं, जब आपके कार्य खुद से बड़े किसी चीज से जुड़े होते हैं, तो आपका मन कमजोर नहीं होता है.

आप हर परिस्थितियों को मात्र व्यक्तिगत आराम या जोखिम के आधार पर नहीं आंकते हैं. इसके बजाय आपका व्यापक नजरिया अपनाते हैं, जो आपको साहस और सहनशक्ति दोनों प्रदान करता है. 

आस्था और विवेक के बीच संतुलन स्थापित करें.

हनुमान जी के फैसले को दो विशेषताएं परिभाषित करती थीं, श्रद्धा (विश्वास) और विवेक. आस्था ने उन्हें अपने मिशन में अटूट विश्वास दिलाया. विवेक ने यह सुनिश्चित किया कि, वे बुद्धिमानी से कार्य करें. लंका में उन्होंने अंधाधुंध हमला नहीं किया.

उन्होंने हमला करने से पहले स्थिति का आकलन किया, रणनीति बनाई और उसके अनुसार ढल गए. केवल आस्था मन को लापरवाह बना सकती है, जबकि केवल तर्क उसे संशय में डाल सकता है.

सच्ची मानसिक शक्ति तब आती है, जब दोनों मिलकर काम करते हैं. आप परिणाम पर विश्वास करते हैं, लेकिन आप उस तक पहुंचने के लिए सबसे समझदारी भरा रास्ता भी चुनते हैं. 

हनुमान जी से सीखें मन को शांत और मजबूत रखने के 7 शक्तिशाली तरीके! जीवन में कभी नहीं होंगे कमजोर!

अपनी एनर्जी बचाएं कम बोलें और ज्यादा काम करें

हनुमान जी के बारे में कहा जाता था कि, वे मनोजावा हैं यानी उनका दिमाग काफी तेज चलता था. यह इसलिए नहीं कि वे बिना सोचे-समझे जल्दबाजी करते थे, बल्कि इसलिए कि वे सटीक और सोच-समझकर काम करते थे.

वे अपनी मानसिक ऊर्जा को अनावश्यक बातें या ज्यादा सोचने में बर्बाद नहीं करते थे. यह सिद्धांत आज के समय में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार बातचीत, डिजिटल शोर या बिखरा हुआ ध्यान मानसिक स्पष्टता को कम कर देता है.

ऊर्जा बचाने का मतलब अपने दिमाग को गपशप, शिकायत या अंतहीन आत्म-चर्चा में बर्बाद करने के बजाय उत्पादक कार्यों पर केंद्रित करना है. 

बिना घबराए अज्ञात कदम रखें

जब हनुमान जी लंका की ओर रवाना हुए, तो उन्हें ठीक से पता नहीं था कि, आगे क्या होगा. रास्ते में उन्हें परीक्षा, सिम्हीका के जाल और लंका के रक्षकों का सामना करना पड़ा, हर चुनौती अलग थी. उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाला और आगे बढ़ते रहे.

यही है अनिश्चितता सहनशीलता की मानसिक शक्ति पूर्ण निश्चितता की जरूरत के बिना कार्य करने की क्षमता. तंत्रिका विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि, जब भी आप अनिश्चितता का सामना उससे बचना के बजाए कार्रवाई से करते हैं, तो आपका मस्तिष्क अधिक लचीला हो जाता है. 

स्वरूप में लचीले रहें, मूल्यों में दृढ़ रहें

हनुमान जी अपना आकार और शक्ति बदलने में माहिर थे, युद्ध विशालकाय, लंका में चुपके से प्रवेश करने के लिए छोटे फिर भी उनका उद्देश्य और सिद्धांत कभी नहीं बदले. यह संतुलन मानसिक शक्ति के लिए जरूरी है.

लचीलापन आपको दबाव में टूटने से बचाता है, जबकि मूल मूल्य आपको अनुकूलन में खो जाने से रोकते हैं. जीवन में इसका मतलब है अपनी ईमानदारी से समझौता किए बिना अपने नजरिए को बदलने के लिए तैयार रहना है. 

हनुमान जी से सीखें मन को शांत और मजबूत रखने के 7 शक्तिशाली तरीके! जीवन में कभी नहीं होंगे कमजोर!

शिखर पर विनम्र रहें

लंका को जलाने और राक्षसों का संहार करने के बाद हनुमान जी ने भगवान राम को प्रणाम किया और खुद को उनका सेवक बताया. यह विनम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता थी.

अहंकार निर्णय लेने की क्षमता को धूमिल कर देता है और मन को कमजोर बना देता है क्योंकि वह गलतियों या आलोचना को स्वीकार नहीं कर पाता. दूसरी ओर आपको जमीन से जोड़े रखती है, सीखने के लिए खुला रखती है और भावनात्मक रूप से संतुलित रखती है.

आधुनिक शब्दों में विनम्रता अहंकार से उत्पन्न तनाव के विरुद्ध मानसिक कवच का काम करता है. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
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Published at : 17 Mar 2026 04:00 AM (IST)
Tags :
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