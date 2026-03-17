IPL में सबसे ज्यादा रन आउट होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में भारतीय दिग्गज शामिल, देखें टॉप 5

आईपीएल में जहां बल्लेबाज चौके-छक्कों से मैच का रुख बदल देते हैं, वहीं कई बार एक छोटी सी गलती भारी पड़ जाती है. रन लेने की जल्दबाजी में बड़े-बड़े खिलाड़ी रन आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं. आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन आउट होने वाले खिलाड़ियों की सूची में टॉप-3 नाम भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों के हैं.

गौतम गंभीर सबसे आगे

इस सूची में पहला नाम गौतम गंभीर का है. टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच गंभीर आईपीएल में 154 मैच खेल चुके हैं. अपने करियर के दौरान उन्होंने 16 बार रन आउट का शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया हैं. बतौर ओपनर तेज शुरुआत देने के चक्कर में कई बार उन्हें यह नुकसान उठाना पड़ा था.

शिखर धवन भी पीछे नहीं

पूर्व भारतीय ओपनर शिखर धवन का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. वह इस सूची में गौतम गंभीर के बराबर ही हैं. धवन ने लंबे समय तक आईपीएल में कई टीमों के लिए खेला और इस दौरान वह भी 16 बार रन आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं. आक्रामक बल्लेबाजी और तेज रन लेने की कोशिश में उनका विकेट कई बार इसी तरह गिरा है.

दिनेश कार्तिक तीसरे नंबर पर

इस अनचाही सूची में तीसरे स्थान पर फिनिशर दिनेश कार्तिक का नाम आता है. कार्तिक ने अपने आईपीएल करियर में 250 से ज्यादा मुकाबले खेले हैं और इस दौरान वह 15 बार रन आउट हुए हैं. चूंकि वह अक्सर पारी के अंतिम ओवरों में बल्लेबाजी करने आते थे, इसलिए तेज रन बनाने के दबाव में कई बार उन्हें रन आउट होकर वापस जाना पड़ा.

जल्द शुरू होगा नया सीजन

आईपीएल 2026 का आगाज जल्द होने वाला है, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा. ऐसे में फैंस को एक बार फिर तेज क्रिकेट और रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे, जहां रन आउट जैसे छोटे-छोटे मोमेंट मैच का फैसला कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें

CSK से RCB तक, IPL 2026 की सभी 10 टीमों का स्क्वाड; जानें किसने किसने कर दिया कप्तान का एलान

IPL 2026 में अभिषेक शर्मा करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी! SRH जल्द कर सकता है बड़ा एलान