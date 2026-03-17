अब घर पर उगाइए पिस्ता का पौधा, सही तरीका अपनाकर पा सकते हैं अपना छोटा-सा गार्डन

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पिस्ता का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में एक ही बात आती है यह महंगा ड्राई फ्रूट है और शायद विदेशों या बड़े खेतों में ही उगता होगा. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर सही तरीका अपनाया जाए तो पिस्ता का पौधा घर पर भी उगाया जा सकता है.

आजकल लोग घर की छत, बालकनी या छोटे से गार्डन में अलग-अलग तरह के पौधे उगा रहे हैं. ऐसे में अगर आप भी बागवानी का शौक रखते हैं, तो पिस्ता का पौधा उगाना एक दिलचस्प अनुभव हो सकता है. थोड़ी धैर्य और सही देखभाल के साथ आप अपने घर में पिस्ता का पौधा तैयार कर सकते हैं.

पिस्ता उगाने के लिए क्या चाहिए?

पिस्ता का पौधा उगाने के लिए सबसे पहले अच्छे और ताजे पिस्ता के बीज की जरूरत होती है. कोशिश करें कि बिना नमक वाले कच्चे पिस्ता लें, क्योंकि बाजार में मिलने वाले भुने या नमक वाले पिस्ता से पौधा उगाना मुश्किल होता है. इसके अलावा आपको एक मध्यम आकार का गमला, अच्छी मिट्टी और धूप वाली जगह की जरूरत होगी. पिस्ता का पौधा धूप और हल्की गर्मी वाले माहौल में अच्छी तरह बढ़ता है.

बीज तैयार करने का आसान तरीका

पिस्ता उगाने से पहले बीज को तैयार करना जरूरी होता है. इसके लिए सबसे पहले पिस्ता के बीज को एक कटोरी पानी में रात भर के लिए भिगो दें. इससे बीज नरम हो जाता है और अंकुर निकलने की संभावना बढ़ जाती है.

अगले दिन बीज को पानी से निकालकर हल्के गीले कपड़े में लपेट दें और इसे दो-तीन दिन के लिए किसी गर्म जगह पर रख दें. कुछ दिनों में बीज से छोटा सा अंकुर निकलने लगता है. यही संकेत है कि अब इसे मिट्टी में लगाने का समय आ गया है.

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गमले में कैसे लगाएं पौधा?

अब एक गमले में अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी भर लें. मिट्टी में थोड़ी रेत और जैविक खाद मिला देने से पौधे को बेहतर पोषण मिलता है. इसके बाद अंकुरित बीज को करीब एक से दो इंच गहराई में मिट्टी में लगा दें और ऊपर से हल्की मिट्टी डाल दें. बीज लगाने के बाद थोड़ा पानी डालें ताकि मिट्टी नम बनी रहे.

धूप और पानी का ध्यान रखें

पिस्ता का पौधा धूप पसंद करता है, इसलिए गमले को ऐसी जगह रखें जहां रोज कम से कम 5 से 6 घंटे धूप आती हो. पानी बहुत ज्यादा न दें. मिट्टी हल्की नम रहे, बस इतना ही काफी है. ज्यादा पानी देने से बीज सड़ सकता है और पौधा खराब हो सकता है. जब पौधा धीरे-धीरे बढ़ने लगे तो उसकी नियमित देखभाल जरूरी होती है. समय-समय पर मिट्टी को ढीला करते रहें ताकि जड़ों तक हवा पहुंचती रहे. हर महीने थोड़ी जैविक खाद डालने से पौधा मजबूत होता है. साथ ही ध्यान रखें कि पौधे के आसपास पानी जमा न हो.

फल आने में लगता है समय

पिस्ता का पौधा जल्दी फल नहीं देता. इसे पेड़ बनने और फल देने में कई साल लग सकते हैं. इसलिए अगर आप घर पर पिस्ता उगाना चाहते हैं तो धैर्य रखना जरूरी है. हालांकि कई लोग इसे सिर्फ सजावटी पौधे के रूप में भी उगाते हैं क्योंकि इसका पौधा देखने में भी काफी सुंदर लगता है.

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