'धुएं का गुबार, ऊंची लपटें', काबुल में पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक का भयानक वीडियो वायरल

Pakistan-Afghanistan War News: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग जारी है. दोनों देशों के बीच कभी डूरंड लाइन पर झड़प तो कभी हवाई हमलों से खौफ का माहौल बना हुआ है. पाकिस्तान और अफगानिस्तान अब एक-दूसरे पर लगातार बम बरसा रहे हैं. सोमवार की रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एक बड़ी एयरस्ट्राइक की. इस हमले में काबुल के नशा केंद्र वाले अस्पताल को निशाना बनाया गया.

तालिबान के प्रवक्ता ने बताया कि इस हमले में कम से कम 400 लोग शहीद हुए और लगभग 250 लोग घायल हुए. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, तालिबान सरकार ने कहा कि अस्पताल का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है और हताहतों की संख्या बढ़ सकती है. इस एयरस्ट्राइक के वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल ho रहे हैं.

पाकिस्तान ने हमले का खारिज किया

पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने कहा कि इस हमले में केवल सैन्य ठिकानों और आतंकवादी सहायता ढांचों को निशाना बनाया गया, इसमें अफगान तालिबान के तकनीकी उपकरण और गोला-बारूद के भंडार शामिल थे. काबुल और नंगरहार में मौजूद पाकिस्तानी आतंकवादियों को भी निशाना बनाया गया.

पाकिस्तान सरकार ने कहा कि कार्रवाई बहुत सावधानी से की गई ताकि कोई अतिरिक्त नुकसान ना हो. अफगानिस्तान की ओर से अस्पताल पर हमले का दावा झूठा और गुमराह करने वाला है। इसका उद्देश्य लोगों की भावनाओं को भड़काना और सच्चाई छुपाना है.

सीमा पर गोलीबारी और दोनों देशों के तनाव

इस कथित एयरस्ट्राइक के कुछ ही घंटों पहले अफगान अधिकारियों ने बताया था कि दोनों पक्षों के बीच उनकी साझा सीमा पर गोलीबारी हुई, जिसमें अफगानिस्तान में चार लोग मारे गए. रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान की सेना ने हाल ही में काबुल के 9वें पुलिस जिले में स्थित नशा मुक्ति केंद्र पर हमला किया, जिससे भारी जान-माल का नुकसान हुआ.

तालिबान का बदले की चेतावनी

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान से बदला लेने की कसम खा ली है. दोनों देशों के बीच यह लड़ाई अब तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है और स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है.