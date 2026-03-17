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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kumbh Rashial 17 March 2026: कुंभ राशि करियर में जगेगी नई उम्मीद, दान-धर्म और सेवा में बीतेगा समय

Aaj Ka Kumbh Rashial 17 March 2026: कुंभ राशि करियर में जगेगी नई उम्मीद, दान-धर्म और सेवा में बीतेगा समय

Aquarius Horoscope 17 March 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कुंभ राशि के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 17 Mar 2026 06:57 AM (IST)
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Kumbh Rashifal 17 March 2026 in Hindi: कुंभ राशि आज चन्द्रमा आपकी ही राशि में स्थित हैं, जिससे आत्मविश्वास और मनोबल में वृद्धि हो सकती है. आज का दिन अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. धैर्य और समझदारी से किए गए प्रयास भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकते हैं.

करियर और जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज करियर के क्षेत्र में नई उम्मीद और अवसर के संकेत मिल सकते हैं. आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत और लगन से प्रयास करना होगा. टाइम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना जरूरी रहेगा, इसलिए अपने कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए कैलेंडर या प्लानर का उपयोग करना लाभदायक रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. फिलहाल किसी नई योजना की शुरुआत करने से बचना बेहतर रहेगा, क्योंकि समय पूरी तरह अनुकूल नहीं है. खासकर विदेश से जुड़े व्यापार करने वाले लोगों को अपने स्वार्थ के लिए दूसरों पर निर्भर होने से बचना चाहिए और अपने निर्णय सोच-समझकर लेने चाहिए.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए धैर्य और संयम जरूरी रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने और धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में भाग लेने से मन को शांति मिल सकती है. जरूरतमंद लोगों की मदद करना और दान-पुण्य करना आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स को आने वाली परीक्षाओं की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए. मेहनत और सही मार्गदर्शन के साथ पढ़ाई करने से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बढ़ेगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में कान से जुड़ी समस्या या दर्द महसूस हो सकता है. इसलिए मौसम और सेहत का ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लें.

लकी नंबर: 5
लकी कलर: पिंक
अनलकी नंबर: 1

आज का उपाय

आज जरूरतमंद लोगों को अन्न दान करें और भगवान का ध्यान करते हुए कुछ समय ध्यान-योग में बिताएं. इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.

FAQs

1. क्या कुंभ राशि वालों का आत्मविश्वास आज बढ़ेगा?
हाँ, चन्द्रमा आपकी राशि में होने से आत्मविश्वास और मनोबल में वृद्धि हो सकती है.

2. क्या कुंभ राशि के व्यापारियों को नई योजना शुरू करनी चाहिए?
नहीं, फिलहाल नई योजना शुरू करने से बचना बेहतर रहेगा.

3. कुंभ राशि के लिए आज का शुभ रंग क्या है?
आज कुंभ राशि के लिए पिंक रंग शुभ माना गया है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 Mar 2026 02:17 AM (IST)
Tags :
Daily Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope
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