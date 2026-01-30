हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMagh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा पर दुर्लभ संयोग, शनि, राहु-केतु की महादशा से बचाएगा इन चीजों का दान

Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा पर दुर्लभ संयोग, शनि, राहु-केतु की महादशा से बचाएगा इन चीजों का दान

Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 को है. ये दिन बहुत शुभ होता है, ऐसे में शनि, राहु-केतु की महादशा से बचने के लिए इस दिन कौन सी चीजों का दान करना चाहिए आइए जानते हैं.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 30 Jan 2026 04:47 PM (IST)
Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 को है. ये दिन बहुत शुभ होता है, ऐसे में शनि, राहु-केतु की महादशा से बचने के लिए इस दिन कौन सी चीजों का दान करना चाहिए आइए जानते हैं.

माघ पूर्णिमा 2025

1/7
माघ महीने की पूर्णिमा बहुत पुण्यदायी होती है, मान्यता है कि इस दिन किया गया गंगा स्नान पूरे माघ महीने में स्नान करने के समान फल देता है. कहते हैं इस दिन देवता गण धरती पर आते हैं और विष्णु जी जल में निवास करते हैं. स्नान-दान से सुख-सौभाग्य आता है.
माघ महीने की पूर्णिमा बहुत पुण्यदायी होती है, मान्यता है कि इस दिन किया गया गंगा स्नान पूरे माघ महीने में स्नान करने के समान फल देता है. कहते हैं इस दिन देवता गण धरती पर आते हैं और विष्णु जी जल में निवास करते हैं. स्नान-दान से सुख-सौभाग्य आता है.
2/7
माघ पूर्णिमा 1 फरवरी को है.कुंडली में शनि की महादशा चल रही है तो ऐसे में काले तिल, सरसों का तेल, काले रंग के कपड़े का दान करें. मान्यता है इन चीजों के दान से शनि शांत होते हैं और कार्य में आ रही बाधाओं का नाश होता है.
माघ पूर्णिमा 1 फरवरी को है.कुंडली में शनि की महादशा चल रही है तो ऐसे में काले तिल, सरसों का तेल, काले रंग के कपड़े का दान करें. मान्यता है इन चीजों के दान से शनि शांत होते हैं और कार्य में आ रही बाधाओं का नाश होता है.
Published at : 30 Jan 2026 04:47 PM (IST)
Tags :
Laxmi Ji Purnima 2026 Magh Purnima 2026 Pushya Nakshatra 2026

विश्व
ट्रंप की धमकी के बाद खौफ में ईरान, न्यूक्लियर प्लांट पर बढ़ाई सिक्योरिटी, एंट्री गेट को मिट्टी डालकर किया बंद
ट्रंप की धमकी के बाद खौफ में ईरान, न्यूक्लियर प्लांट पर बढ़ाई सिक्योरिटी, एंट्री गेट को मिट्टी डालकर किया बंद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बीजेपी विधायक ने रोका रास्ता, दोनों के बीच हुई जमकर बहस
योगी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बीजेपी विधायक ने रोका रास्ता, दोनों के बीच हुई जमकर बहस
बॉलीवुड
'बिजनेस माइंडेड हैं अक्षय कुमार', फिल्म मेकर का दावा, बोले- 85 करोड़ की फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन एक्टर ने नहीं लौटाई फीस
'पहले बिजनेस माइंडेड बाद में एक्टर हैं अक्षय कुमार', जानें क्यों फिल्म मेकर ने कहा ऐसा
इंडिया
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका है भारत का वित्त मंत्री, जानें सब कुछ
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका वित्त मंत्री, जानें सब
Sadhvi Prem Baisa Death: Congress ने Rajasthan सरकार पर उठाए सवाल और कड़ी जांच की मांग की
India-US Trade Deal 2026? | 50% Tariff Shock के बाद Economic Survey का बड़ा Signal | Paisa Live
Shankaracharya Controversy : यूपी सरकार की तरफ से Avimukteshwaranand को लेकर आई चौंकाने वाली खबर
Rajasthan News: कोहरे के कहर से सड़क पर मचा हड़कंप, 3 की हो गई मौत | Road Accident | Fog | Bhilwara
India की बिजली में बड़ा बदलाव | Power Sector बना Growth Engine | Economic Survey 2025-26 |

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
