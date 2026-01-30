माघ महीने की पूर्णिमा बहुत पुण्यदायी होती है, मान्यता है कि इस दिन किया गया गंगा स्नान पूरे माघ महीने में स्नान करने के समान फल देता है. कहते हैं इस दिन देवता गण धरती पर आते हैं और विष्णु जी जल में निवास करते हैं. स्नान-दान से सुख-सौभाग्य आता है.