Aaj ka Vrishabh Rashifal 9 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:39 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, प्रीति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा अलसुबह 03:36 के बाद मीन राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर धन से भरने का है. बिजनेस में बंपर वृद्धि होगी, हालांकि भागदौड़ भी अधिक रहेगी लेकिन उससे आपको व्यापार में बड़ा मुनाफा भी प्राप्त होगा; किसी मुख्य यात्रा की प्लानिंग भी अचानक बन सकती है. बिजनेसमैन यदि कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 02:00 बजे का समय आपके लिए सर्वोत्तम और महाशुभ रहेगा. यात्रा के समय आलस्य को हावी न होने दें, अन्यथा सामान चोरी होने का रिस्क रहेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन रुके कार्यों को पूरा करने और बड़ी सफलताएं हासिल करने का रहेगा. कार्यस्थल पर आज एंप्लॉयड पर्सन के ऑफिस में वो सभी बड़े काम आसानी से बनने के मजबूत योग बन रहे हैं, जो पिछले काफी समय से अटके हुए थे. कर्मचारियों को उनके पूर्व में किए गए किसी मुख्य कार्य का पूरा श्रेय (क्रेडिट) टॉप मैनेजमेंट की तरफ से मिलेगा, जिससे साख मजबूत होगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन थोड़ा सचेत रहकर पढ़ाई करने का संकेत दे रहा है. ग्यारहवां चंद्रमा इच्छाशक्ति तो बढ़ाएगा, लेकिन नक्षत्र गोचर के प्रभाव से स्टूडेंट्स के लिए दिन क्षणिक रूप से थोड़ा उल्टा असर देने वाला हो सकता है; पढ़ाई से मन भटक सकता है, सुस्ती का त्याग कर रिवीजन पर फोकस करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन हर पहलू में भाग्यशाली और सुखद साबित होगा. आज आप अपने जीवनसाथी (लाइफ पार्टनर) द्वारा दी गई किसी व्यावहारिक सलाह के आधार पर बिजनेस या निवेश में बड़ा वित्तीय लाभ कमा सकते हैं, जिससे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आनंद की तलाश घर के बाहर नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन में करें, पूरा दिन सुखद रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम, सुदृढ़ और ऊर्जा से भरा रहेगा. ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आप शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट महसूस करेंगे. अटके हुए काम पूरे होने और जीवनसाथी के सहयोग से मानसिक रूप से आप बेहद शांत और खुशमिजाज रहेंगे.

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: आज ग्यारहवें चंद्रमा की शुभता पाने और बंपर लाभ के लिए हनुमान जी की आराधना करें. आज के दिन सुबह या शाम को हनुमान जी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उन्हें बूंदी के लड्डू या चने और गुड़ का भोग लगाकर आरती करें.

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