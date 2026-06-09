Aaj ka Kark Rashifal 9 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:39 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, प्रीति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं कर्क राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा अलसुबह 03:36 के बाद मीन राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन ऐतिहासिक बदलावों और आर्थिक सुदृढ़ता का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में प्रीति और सर्वार्थसिद्धि योग सक्रिय रहने से, बिजनेस में पूरी मेहनत कर सकेंगे और सितारों का पूरा साथ मिलेगा. बाजार में आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होने की प्रबल संभावना है; कहीं से अटका हुआ बड़ा धन अचानक प्राप्त हो सकता है, जिससे आपका बिजनेस पुनः पटरी पर आ जाएगा.

बिजनेसमैन के लिए आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है; आज आपको पूरी तरह कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद से आपको अपने 'फैमिली बिजनेस' (खानदानी व्यापार) की मुख्य बागडोर सौंपी जा सकती है. बाजार में आपके सभी पुराने वफादार क्लाइंट्स (ग्राहक) दोबारा वापस लौटेंगे जिससे व्यापार में गजब की स्थिरता आएगी; सूझबूझ से पूर्व में किया गया कोई बड़ा निवेश आज बेहद फलदायी सिद्ध होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से मार्केटिंग क्षेत्र के लोगों के लिए मंगलवार का दिन नए व्यावसायिक संपर्क बनाने वाला रहेगा. जॉब सेवा में कार्यरत जातकों के लिए वर्कस्पेस पर आज का दिन मिले-जुले मिश्रित परिणामों वाला रहेगा, सुबह के समय काम की अधिकता से मन थोड़ा बेचैन रह सकता है.

हालांकि, दफ्तर में आज आपके कई सारे 'नए संपर्क' (New Connections) बनेंगे, जो निकट भविष्य में आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी और प्रगति दायक सिद्ध होंगे. जो जातक मार्केटिंग फील्ड में कार्यरत हैं, आज बाजार में किसी पुराने मित्र के अचानक संपर्क में आने से उनका मन पूरी तरह आनंदित और खुश हो जाएगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन मानसिक तनाव को दूर कर पुरानी यादें ताजा करने का रहेगा. नौवां चंद्रमा भाग्य को बढ़ाएगा. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अगर पिछले कुछ समय से घर में रहते हुए या लगातार पढ़ाई के दबाव से पूरी तरह बोर हो चुके थे, तो आज अपने पुराने क्लोज फ्रेंड्स (दोस्तों) के साथ फोन पर लंबी बातचीत करने से उनके आनंद में बंपर इजाफा होगा और मन पूरी तरह हल्का हो जाएगा, जिससे दोबारा पढ़ाई में मन लगेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बड़ों का संबल पाने और आपसी समझ बढ़ाने का है. नवम चंद्रमा के प्रभाव से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. आज किसी पुरानी जटिल पारिवारिक समस्या या घरेलू उलझन के समाधान में पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का शास्त्र सम्मत सहयोग आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी और मील का पत्थर साबित होगा. हालांकि, फालतू के अनावश्यक चिंतन और भविष्य की चिंताओं से अपने मन को व्यथित करने से पूरी तरह बचें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन मानसिक और शारीरिक रूप से उत्तम बना रहेगा. भाग्य का साथ मिलने से मन में सकारात्मक विचार रहेंगे. पुराने क्लाइंट्स लौटने और फैमिली बिजनेस मिलने की खुशी से आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा. शाम को स्वास्थ्य बिल्कुल स्थिर और मजबूत बना रहेगा.

भाग्यशाली रंग: व्हाइट

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 6

आज का विशेष उपाय: आज नवम चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और भाग्य को चमकाने के लिए हनुमान जी की शरण में जाएं. आज मंगलवार के दिन सुबह या शाम को हनुमान जी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाकर उन्हें बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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