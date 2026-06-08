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हिंदी न्यूज़शिक्षा23 साल की चारु पांडे ने रचा इतिहास, SSC, IBPS, SBI समेत 19 एग्जाम क्रैक कर बनीं अफसर

23 साल की चारु पांडे ने रचा इतिहास, SSC, IBPS, SBI समेत 19 एग्जाम क्रैक कर बनीं अफसर

23 साल की चारु पांडे ने 19 सरकारी परीक्षाएं पास कर इतिहास रच दिया है. SSC, IBPS और SBI जैसी परीक्षाओं में सफलता पाकर वह युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं. आइये जानतें हैं उनकी सफलता की कहानी..

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 08 Jun 2026 08:48 PM (IST)
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छत्तीसगढ़ की रहने वाली चारु पांडे की कहानी आज हर उस युवा के लिए प्रेरणा बन गई है जो सरकारी नौकरी पाने का सपना देखता है. उन्होंने बहुत कम उम्र में ही यह तय कर लिया था कि उन्हें अपना करियर सरकारी क्षेत्र में बनाना है. इसी सोच के साथ उन्होंने पढ़ाई के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी थी.

शुरुआत और संघर्ष

चारु पांडे का सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा शुरुआत में उन्हें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा.कई परीक्षाओं में रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं आया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. हर असफलता के बाद उन्होंने अपनी गलतियों को समझा और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाया.यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई.

लगातार मेहनत से मिली सफलता

धीरे-धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी और उन्होंने एक के बाद एक कई सरकारी परीक्षाएं पास करनी शुरू कर दीं. उनकी तैयारी का तरीका काफी डिसिप्लिन वाला था. वह हर दिन तय समय पर पढ़ाई करती थीं और हर परीक्षा को एक नए मौके की तरह देखती थीं.

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19 परीक्षाओं में बड़ी सफलता

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, चारु पांडे ने SSC CGL, SSC CPO, SSC CHSL, SSC MTS, SSC GD, IBPS Clerk, IBPS PO, SBI Clerk और SBI PO जैसी कई बड़ी परीक्षाएं पास की हैं.कुल मिलाकर उन्होंने 19 सरकारी परीक्षाओं में सफलता हासिल की है. इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी संख्या में परीक्षाएं पास करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है.

चारु पांडे की सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका फोकस, टाइम मैनेजमेंट और लगातार मेहनत है. उन्होंने एक साथ कई परीक्षाओं की तैयारी की और हर परीक्षा को गंभीरता से लिया. उनका मानना है कि अगर सही दिशा में मेहनत की जाए तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता.

फिलहाल चारु पांडे चेन्नई में CAG विभाग में कार्यरत हैं. वह वहां अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभा रही हैं. उनकी कार्यशैली और अनुशासन उन्हें एक जिम्मेदार और सफल अधिकारी बनाता है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 08 Jun 2026 08:48 PM (IST)
Tags :
Education Government Jobs Success Story Charu Pandey
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