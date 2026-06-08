हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलक्या फीफा वर्ल्ड जीतने पर हर बार मिलती है '6kg सोने' की ट्रॉफी? कीमत जानकर सिर पकड़ लेंगे आप

क्या फीफा वर्ल्ड जीतने पर हर बार मिलती है '6kg सोने' की ट्रॉफी? कीमत जानकर सिर पकड़ लेंगे आप

FIFA World Cup Trophy: फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी 6 किलोग्राम की होती है. यह सोने से बनी होती है. तो क्या विजेती टीम को हर बार 6kg सोने की ट्रॉफी दी जाती है?

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 08 Jun 2026 11:25 PM (IST)
Preferred Sources

फीफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 2026) की शुरुआत होने में अब कुछ ही दिन का वक्त बचा है. टूर्नामेंट की शुरुआत 12 जून से होगी. इससे पहले विश्व कप को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है. इसी बीच हम आपको फीफा विश्व कप की ट्रॉफी को लेकर कुछ अहम जानकारी से रूबरू करवाएंगे. फीफा की ट्रॉफी 6 किलोग्राम की होती है, जो सोने से बनी होती है. 

अब सवाल यह उठ रहा है कि सोने से बनी फीफा की ट्रॉफी हर बार दी जाती है? यहां आपको इसका जवाब मिलेगा. इसके अलावा ट्रॉफी की कीमत पर भी बात होगी. 

क्या हर बार मिलती है 6kg सोने की ट्रॉफी?

तो आपको बता दें कि खिताब जीतने वाली टीम को हर बार ओरिजनल ट्रॉफी नहीं मिलती है. जीतने वाली टीम को सिर्फ जश्न के लिए असली ट्रॉफी दी जाती है. इसके बाद ट्रॉफी को ज्यूरिख में स्थित मुख्यालय में भेज दिया जाता है. फिर जीतने वाली टीम को रेप्लिका ट्रॉफी दे दी जाती है, जो कांस्य (Bronze) से बनी होती है और उस पर सोने की परत चढ़ी होती है. 

कितनी है असली ट्रॉफी की कीमत?

फाफी की असली ट्रॉफी की कीमत सिर्फ सोने की कीमत से नहीं बल्कि कई और तरीकों से आंकी जाती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फीफा विश्व कप ट्रॉफी की कीमत करीब 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 190 करोड़ रुपये) है. हालांकि ट्रॉफी की आधिकारिक कीमत को लेकर कोई जानकारी मौजूद नहीं है. 

अर्जेंटीना ने जीता था पिछला खिताब

अर्जेंटीना इस बार के टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में मैदान पर उतरेगी. लियोनल मेसी वाली अर्जेंटीना ने पिछले यानी 2022 के वर्ल्ड कप में फ्रांस को फाइनल में हरा दिया था. खिताबी मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प हुआ था. 90 मिनट के फुल टाइम और 30 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम में दोनों टीमों का स्कोर 3-3 से बराबरी पर था. इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने 4-2 से जीत हासिल करके खिताब अपने नाम किया था. 

 

यह भी पढ़ें: Watch: रोड पर 'भीख' मांगने लगे युजवेंद्र चहल, शिखर धवन ने लगाई फटकार; वीडियो वायरल

Published at : 08 Jun 2026 11:25 PM (IST)
Tags :
FIFA World Cup 2026 FIFA World Cup Trophy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फ़ुटबॉल
क्या फीफा वर्ल्ड जीतने पर हर बार मिलती है '6kg सोने' की ट्रॉफी? कीमत जानकर सिर पकड़ लेंगे आप
क्या फीफा वर्ल्ड जीतने पर हर बार मिलती है '6kg सोने' की ट्रॉफी? कीमत जानकर सिर पकड़ लेंगे आप
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026: 1 लाख 29 हजार करोड़... FIFA 2026 इतिहास के दूसरे सबसे महंगे वर्ल्ड कप के बारे में जानिए सबकुछ !
1 लाख 29 हजार करोड़... FIFA 2026 इतिहास के दूसरे सबसे महंगे वर्ल्ड कप के बारे में जानिए सबकुछ !
फ़ुटबॉल
फीफा विश्व कप 2026 के पहले बड़ा हादसा! इंग्लैंड टीम के बेस कैंप के पास अंधाधुन फायरिंग, 9 लोग घायल
फीफा विश्व कप 2026 के पहले बड़ा हादसा! इंग्लैंड टीम के बेस कैंप के पास अंधाधुन फायरिंग, 9 लोग घायल
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप पर मंडराया खतरा! इंग्लैंड टीम के कैम्प के पास धुआंधार फायरिंग; कई लोग घायल
FIFA वर्ल्ड कप पर मंडराया खतरा! इंग्लैंड टीम के कैम्प के पास धुआंधार फायरिंग
Advertisement

वीडियोज

Janhit : दिल्ली दरबार में दीदी हुईं 'अकेली' ! | INDIA Bloc Meeting | Mamata Banerjee | Rahul Gandhi
Bollywood News: रामायणम का फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फर्स्ट लुक टीजर प्लान, रणबीर बने भगवान राम (08.06.26)
YRKKH:😯Armaan और Abhira की नई शुरुआत, मुश्किलों के बीच टेम्पो में बसाया अपना संसार #sbs
Tata Tiago EV facelift review: petrol भूल जाओ? #tata #tatatiago #autolive
Insha Ghai ने Bigg Boss, Khatron Ke Khiladi और कंटेंट क्रिएशन के सफर पर की खुलकर बात
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी को बड़ा झटका, TMC के 20 सांसदों की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी, एनडीए को किया समर्थन
ममता बनर्जी को बड़ा झटका, TMC के 20 सांसदों की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी, एनडीए को किया समर्थन
बिहार
RJD को बड़ा झटका, शिवचंद्र राम ने दिया इस्तीफा, फूट-फूटकर रोए, कहा- 'मैंने 3-4 दिन से…'
RJD को बड़ा झटका, शिवचंद्र राम ने दिया इस्तीफा, फूट-फूटकर रोए, कहा- 'मैंने 3-4 दिन से…'
विश्व
ट्रंप की चेतावनी बेअसर: लेबनान के बहाने फिर भिड़े ईरान-इजरायल, आधी रात को मिसाइलों से दहल उठा मिडिल-ईस्ट!
ट्रंप की चेतावनी बेअसर: लेबनान के बहाने फिर भिड़े ईरान-इजरायल, आधी रात को दहल उठा मिडिल-ईस्ट!
क्रिकेट
Watch: रोड पर 'भीख' मांगने लगे युजवेंद्र चहल, शिखर धवन ने लगाई फटकार; वीडियो वायरल 
रोड पर 'भीख' मांगने लगे युजवेंद्र चहल, शिखर धवन ने लगाई फटकार; वीडियो वायरल 
टेलीविजन
शिल्पा शिंदे ने लगाए थे प्रोड्यूसर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के झूठे आरोप, उपासना सिंह ने किया सपोर्ट, बोलीं- उस लड़की को मैं जानती हूं
शिल्पा शिंदे ने लगाए थे प्रोड्यूसर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के झूठे आरोप, उपासना सिंह ने किया सपोर्ट
विश्व
Iran US War: 'तुरंत बंद हो गोलीबारी', हाई टेंशन के बीच डोनाल्ड ट्रंप की ईरान-इजरायल को कड़ी चेतावनी
'तुरंत बंद हो गोलीबारी', हाई टेंशन के बीच डोनाल्ड ट्रंप की ईरान-इजरायल को कड़ी चेतावनी
एग्रीकल्चर
Azolla Farming: धान रोपने के बाद खेत में छोड़ दें अजोला, कम हो जाएगी खेती की लागत और मिट्टी की भी सुधरेगी सेहत
धान रोपने के बाद खेत में छोड़ दें अजोला, कम हो जाएगी खेती की लागत और मिट्टी की भी सुधरेगी सेहत
शिक्षा
23 साल की चारु पांडे ने रचा इतिहास, SSC, IBPS, SBI समेत 19 एग्जाम क्रैक कर बनीं अफसर
23 साल की चारु पांडे ने रचा इतिहास, SSC, IBPS, SBI समेत 19 एग्जाम क्रैक कर बनीं अफसर
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget