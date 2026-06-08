एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे को शो भाबीजी घर पर हैं से नेम-फेम मिला था. इस शो में वो अंगूरी भाभी के रोल में थीं. शिल्पा ने शो बीच में ही छोड़ दिया था. शिल्पा ने शो के प्रोड्यूसर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के इल्जाम लगाए थे. अब शिल्पा ने इसे लेकर रिएक्ट किया. उन्होंने बताया कि प्रोड्यूसर पर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे वो झूठे थे.

शिल्पा के सपोर्ट में आईं उपासना सिंह

इस खुलासे के बाद शिल्पा शिंदे को काफी ट्रोलिंग भी झेलनी पड़ी. अब एक्ट्रेस उपासना सिंह ने इसे लेकर रिएक्ट किया है.

उपासना सिंह ने शिल्पा शिंदे को सपोर्ट किया. उन्होंने कहा, 'मुझे पता है कि वो कैसी लड़की है. शूट के दौरान अगर किसी स्पॉटबॉय का एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी का बच्चा बीमार है या फिर किसी को फाइनेंशियल मदद की जरुरत है, तो शिल्पा पहली शख्स होगी मदद करने वाली. मैंने देखा है उसे सभी की मदद करते हुए. वो नरम दिल की इंसान है.'

शिल्पा शिंदे ने लगाए थे झूठे आरोप

आगे उन्होंने कहा, 'वो जिन परेशानियों से जूझ रही थी, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो थी, किन हालातों में उन्होंने वो फैसला लिया. उस सब को भी कंसीडर किया जाना चाहिए. मैं ये नहीं कह रही कि उसने सही किया, मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि किन हालातों में उन्होंने वो डिसिजन लिया.' बता दें कि शिल्पा शिंदे ने भारती सिंह के पॉडकास्ट में ये स्वीकार किया था कि उन्होंने जो शो के प्रोड्यूसर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे वो झूठे थे.

शिल्पा ने कहा था, 'मुझ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने का प्रेशर बनाया जा रहा था. मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था. मुझे इतना परेशान किया गया कि मुझे ऐसा करना पड़ा. आज मैं ये बोल रही हूं कि मैंने जो प्रोड्यूसर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे वो झूठे थे. मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था.'

शिल्पा शिंदे के इस खुलासे के बाद हिना खान ने उन्हें लताड़ा.