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Mahabharat: एक अपमान ने बदल दी दो मित्रों की किस्मत, महाभारत की यह कथा देती है बड़ी सीख
Mahabharat: द्रोणाचार्य और द्रुपद की कथा सिखाती है कि अहंकार रिश्तों को तोड़ देता है, जबकि अनुशासन, धैर्य और सम्मान सफलता का मार्ग बनाते हैं. जानिए इस प्रेरक प्रसंग की सीख.
महाभारत कथा
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Published at : 07 Jun 2026 06:00 AM (IST)
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ओपी त्रिपाठी
Opinion