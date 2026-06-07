आचार्य द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर लाने की इच्छा जताई. यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि वर्षों पुराने अपमान का प्रतिशोध भी था. गुरु का आदेश सुनते ही कौरव और पांडव दोनों युद्ध की तैयारी में जुट गए.