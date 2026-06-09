Aaj ka Singh Rashifal 9 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:39 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, प्रीति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा अलसुबह 03:36 के बाद मीन राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अत्यधिक संजीदगी और गंभीरता से काम लेने का संकेत दे रहा है. ग्रह गोचर पूरी तरह आपके विपरीत होने से बाजार में मंदी का सामना करना पड़ सकता है. बिजनेसमैन के मार्केट से उनकी पुरानी 'रुकी हुई पेमेंट्स' (फंसा हुआ पैसा) समय पर न मिलने के कारण, कंपनी की आर्थिक स्थिति थोड़ा डाउन (कमजोर) जा सकती है; स्थिति यह होगी कि नई पार्टियों को अगले ऑर्डर्स के लिए एडवांस पेमेंट करने में आज आपको भारी परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि आज सभी तरह के बड़े आर्थिक निवेशों से दूरी बनाकर रखें, सितारे आपके पक्ष में नहीं चल रहे हैं; नकारात्मक विचारों का पूरी तरह त्याग करें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन अत्यधिक अग्निपरीक्षा और मानसिक तनाव लेकर आने वाला साबित हो सकता. आज आपकी कुंडली में चंद्रमा-शनि का विष दोष सक्रिय रहने के कारण, ऑफिस में अचानक 'वर्क लोड' (काम का बोझ) बहुत ज्यादा होने से आप शाम होते-होते भयंकर रूप से थक सकते हैं और खुद को शारीरिक रूप से बेहद कमजोर व थका हुआ महसूस करेंगे.

कार्यक्षेत्र पर आज बिना वजह आपकी 'ईमानदारी और निष्ठा' पर कुछ जलने वाले लोगों द्वारा कड़े सवाल उठाए जा सकते हैं, जिससे आप काफी असहज व अपमानित महसूस करेंगे और गुस्से में आकर नौकरी छोड़ने (इस्तीफा देने) का मन बना सकते हैं; लेकिन पूरी तरह शांत रहें, जल्दबाजी में डिसीजन न लें. बॉस तथा उच्च अधिकारियों के साथ संबंध बिगड़ने की आशंका बनी हुई है, दफ्तर में आज सामान्य से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन मानसिक सयंम और स्वास्थ्य का ध्यान रखने का कड़ा संदेश दे रहा है. आठवां चंद्रमा बुद्धि भ्रम दे सकता है. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स (प्रतियोगी छात्र) आज अपने आने वाले 'नेक्स्ट एग्जाम' (आगामी परीक्षा) को लेकर मन में बिल्कुल भी फालतू का तनाव या डर न लें; अपनी पढ़ाई के बिजी शेड्यूल के बीच-बीच में अपने उचित खान-पान और आराम का विशेष ध्यान जरूर रखें, अन्यथा स्वास्थ्य बिगड़ने से आपकी परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है. आठवें चंद्रमा के कारण आज घरेलू मोर्चे पर साख और प्रतिष्ठा में मामूली कमी आने की आशंका बनी हुई है, इसलिए घर की बातें बाहर किसी से भी गॉसिप में शेयर बिल्कुल न करें. जीवनसाथी की बातों को समझने का प्रयास करें और घर के अनसुलझे मामलों को धैर्य से सुलझाएं.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर और अत्यधिक थकान वाला रहेगा. विष दोष और भारी वर्कलोड के कारण शाम को गंभीर सिरदर्द, शारीरिक सुस्ती या पैरों में दर्द की शिकायत रह सकती है. काम के बीच-बीच में शॉर्ट ब्रेक लें, पर्याप्त पानी पीएं और खुद को शांत रखने के लिए शिव मंदिर जरूर जाएं.

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: आज आठवें चंद्रमा के दोषों और विष दोष के कुप्रभावों को शांत करने के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज मंगलवार के दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर काले तिल और गंगाजल मिश्रित शुद्ध जल अर्पित करें और शिव चालीसा का पाठ करें.

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