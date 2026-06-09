Aaj ka Mithun Rashifal 9 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:39 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, प्रीति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा.

चन्द्रमा अलसुबह 03:36 के बाद मीन राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ी व्यावसायिक सफलताएं अर्जित करने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में प्रीति और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से बिजनेस में लाभ के कई शानदार अवसर मिलेंगे जिन्हें आप भुनाने में पूरी तरह सफल रहेंगे. बिजनेसमैन को आज बाजार में किसी बहुत बड़ी डील को फाइनल करने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि भाग्य पूरी तरह आपके पक्ष में है; बाजार में आपकी कुशल रणनीतियां पूरी तरह सफल होंगी और आप कंपटीशन (प्रतिस्पर्धा) को बहुत पीछे छोड़ देंगे. कार्यक्षेत्र में स्टाफ के साथ दोस्ताना संबंध रखें, ज्यादा रोक-टॉक करने से कर्मचारी परेशान हो सकते हैं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए मंगलवार का दिन खुशियों की बड़ी सौगात लेकर आया है. जो लोग इन दिनों अच्छी नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, आज उन्हें उनकी मनपसंद कंपनी से फाइनल सिलेक्शन का कॉल अचानक आ सकता है; इंटरव्यू में आज आपकी 'कम्युनिकेशन स्किल्स' (संवाद शैली) गजब का कमाल दिखाएगी. ऑफिस के सभी जरूरी ऑफिशियल कार्य समय पर पूरे हो जाएंगे; हालांकि आज कार्यस्थल पर आपको कुछ गलत या शॉर्टकट काम करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा बड़ा लालच देने की आशंका है, इसलिए ईमानदारी पर टिके रहें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित होने का संदेश दे रहा है. दसवां चंद्रमा आपके भीतर नई लगन पैदा करेगा. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज सलाह है कि वे सोशल मीडिया की व्यर्थ की बातों और गॉसिप से पूरी तरह दूरी बनाते हुए, केवल और केवल अपने मुख्य लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करें, तभी बड़ी कामयाबी मिलेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा संभलकर बातचीत करने और मर्यादा में रहने का संकेत दे रहा है. दसवें चंद्रमा के बावजूद, आज किसी पुरानी बात को लेकर अनावश्यक वाद-विवाद से खुद को पूरी तरह दूर रखें, अन्यथा आपके गुस्से के कारण किसी प्रियजन को मानसिक कष्ट हो सकता है और घर में फालतू की चिंताएं बढ़ सकती हैं. आज शाम के समय किसी अपने पुराने करीबी की याद मन को थोड़ा भावुक कर सकती है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज दसवें चंद्रमा और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत मजबूत बना रहेगा. मनपसंद कंपनी से कॉल आने से आप खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे. हालांकि, प्रियजन की चिंताओं के कारण दोपहर में थोड़ा मानसिक भारीपन हो सकता है, लेकिन शाम तक स्वास्थ्य बिल्कुल स्थिर और बढ़िया हो जाएगा.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

भाग्यशाली अंक: 7

अशुब अंक: 2

आज का विशेष उपाय: आज दसवें चंद्रमा की शुभता पाने और लालच व विवादों से बचने के लिए हनुमान जी की उपासना करें. आज मंगलवार के दिन सुबह या शाम को हनुमान जी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाकर उन्हें बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और बजरंग बाण का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

यह भी पढ़े- Astrology: कड़ा धारण करने से पहले जरूर जानें ये नियम, वरना नहीं मिलेगा पूरा लाभ!

यह भी पढ़े- Mahabharat: सफलता के लिए क्यों जरूरी हैं धैर्य, दूरदर्शिता और सही रणनीति?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.