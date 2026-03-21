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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोEid 2026: इस्लाम में कितनी ईद होती हैं? जानें ईद-उल-फितर से ईद-उल-अजहा तक का महत्व

Eid 2026: इस्लाम में कितनी ईद होती हैं? जानें ईद-उल-फितर से ईद-उल-अजहा तक का महत्व

Eid 2026 In Islam: 21 मार्च को ईद-उल-फितर का त्योहार मनाया जा रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं इस्लाम में केवल एक ईद नहीं है, मुसलमान इसके अलावा भी ईद मनाते है. जानें इस्लाम में कितनी ईद मनाई जाती है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 21 Mar 2026 06:00 PM (IST)
Eid 2026 In Islam: 21 मार्च को ईद-उल-फितर का त्योहार मनाया जा रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं इस्लाम में केवल एक ईद नहीं है, मुसलमान इसके अलावा भी ईद मनाते है. जानें इस्लाम में कितनी ईद मनाई जाती है.

इस्लाम में कितने तरह की ईद

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‘ईद’ इस्लाम का सबसे बड़ा त्योहार होता है, जिसे रमजान खत्म होने के बाद शव्वाल महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है. इसे मीठी ईद, ईद-उल-फितर और ईद-अल-फितर जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है.
‘ईद’ इस्लाम का सबसे बड़ा त्योहार होता है, जिसे रमजान खत्म होने के बाद शव्वाल महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है. इसे मीठी ईद, ईद-उल-फितर और ईद-अल-फितर जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है.
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लेकिन कई लोग इस भ्रम में रहते हैं कि, शव्वाल महीने की ईद को ही ईद कहा जाता है और इस्लाम में सिर्फ यही एक ईद मनाई जाती है. लेकिन ऐसा नहीं है. इस्लाम धर्म में मुख्य रूप से दो ईद का जिक्र मिलता है.
लेकिन कई लोग इस भ्रम में रहते हैं कि, शव्वाल महीने की ईद को ही ईद कहा जाता है और इस्लाम में सिर्फ यही एक ईद मनाई जाती है. लेकिन ऐसा नहीं है. इस्लाम धर्म में मुख्य रूप से दो ईद का जिक्र मिलता है.
Published at : 21 Mar 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
Islam Eid Ul Adha Eid 2026 Bakrid 2026 Eid Ul Fitr 2026

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