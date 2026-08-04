Aaj Ka Makar Rashifal 4 August 2026: निवेश के बनेंगे योग, कार्यस्थल पर सतर्क रहना होगा

Aaj Ka Makar Rashifal 4 August 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात्रि 10:04 बजे तक रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी. रेवती नक्षत्र रात्रि 9:54 बजे तक रहेगा, फिर अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, धृति योग और सर्वामृत योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा रात्रि 9:54 बजे के बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे. इससे पहले चंद्रमा-शनि के विष दोष का प्रभाव रहेगा. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

मकर राशि के जातकों के लिए 4 अगस्त 2026 का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. चंद्रमा तृतीय भाव में होने से साहस, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी. यदि आप निवेशक हैं, तो शेयर बाजार में निवेश की योजना बना सकते हैं, लेकिन किसी भी फैसले से पहले पूरी रिसर्च करना जरूरी होगा.

व्यापारियों को आज अपने व्यवहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए. ग्राहकों के साथ किसी भी बात पर बहस या गुस्सा आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है. शांत स्वभाव और मधुर वाणी बनाए रखेंगे तो पुराने ग्राहकों का विश्वास भी मजबूत होगा और नए अवसर भी मिल सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल

कार्यस्थल पर आज आपको पूरी सतर्कता के साथ काम करना होगा. छोटी-सी गलती भी विरोधियों को आपके खिलाफ बोलने का मौका दे सकती है. इसलिए हर काम को दोबारा जांचकर ही आगे बढ़ाएं.

नौकरीपेशा लोगों को अपनी योग्यता दिखाने की बजाय अपने काम से खुद को साबित करने पर ध्यान देना चाहिए. जरूरत से ज्यादा ज्ञान का प्रदर्शन करने से लोग आपको अहंकारी समझ सकते हैं. विनम्र व्यवहार आपके लिए अधिक लाभदायक रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा. शेयर बाजार या अन्य निवेश की योजना बना सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में पैसा लगाने से बचें. सोच-समझकर किया गया निवेश भविष्य में बेहतर लाभ दे सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

घर की साज-सज्जा या बदलाव को लेकर नई योजना बन सकती है. इस काम में जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा और आपसी तालमेल भी मजबूत होगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और क्रोध से बचना जरूरी है. शांत रहकर काम करने से दिन अधिक सकारात्मक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई के साथ-साथ अपने हाथ से नोट्स भी तैयार करने चाहिए. इससे रिवीजन आसान होगा और विषयों की समझ भी बेहतर बनेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 3

उपाय

भगवान शिव को जल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे क्रोध पर नियंत्रण रहेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी और पारिवारिक सुख-शांति बनी रहेगी.

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