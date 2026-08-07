Aaj Ka Meen Rashifal 7 August 2026: अचानक धन लाभ और करियर में मिल सकती है बड़ी जीत

Aaj Ka Meen Rashifal 7 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 4:37 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. कृतिका नक्षत्र शाम 6:43 बजे तक रहेगा, फिर रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और वृद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक

राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

मीन राशि के लोगों के लिए 7 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में शानदार सफलता दिलाने वाला रहेगा. चंद्रमा तृतीय भाव में होने से मेहनत और साहस का पूरा लाभ मिलेगा. होलसेल और रिटेल कारोबार में बंपर बिक्री होने की संभावना है, जिससे मुनाफा उम्मीद से अधिक रहेगा.

बिजनेस का विस्तार होगा और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलने के भी प्रबल योग बन रहे हैं. अचानक धन लाभ मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. यदि आप व्यापार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, तो आज लिए गए फैसले भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. ऑफिस की मीटिंग में आपके सुझावों की सराहना होगी और किसी महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक चर्चा आपके पक्ष में जा सकती है.

यदि कोई प्रोजेक्ट लंबे समय से वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी का इंतजार कर रहा था, तो उसमें अब गति आएगी. अपने संपर्कों को सक्रिय रखें, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से करियर में नए अवसर और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. आपके योगदान और मेहनत की खुलकर प्रशंसा होगी.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से दिन बेहद शुभ रहेगा. अचानक धन लाभ होने के संकेत हैं और व्यापार से आय में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है. धार्मिक कार्यों पर कुछ धन खर्च होने की भी संभावना है, लेकिन यह खर्च संतोष और सकारात्मक ऊर्जा देगा.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

परिवार में सामान्य माहौल रहेगा, हालांकि घर की व्यवस्था को लेकर जीवनसाथी के साथ हल्का मतभेद हो सकता है. बातचीत और समझदारी से स्थिति संभल जाएगी. विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आने के योग हैं. दोस्तों के साथ आउटिंग का कार्यक्रम बन सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. व्यस्त दिनचर्या के बीच पर्याप्त आराम करें और नियमित दिनचर्या बनाए रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए दिन प्रेरणादायक रहेगा. अपनी मेहनत और प्रदर्शन से आप दूसरों के लिए मिसाल बन सकते हैं. पढ़ाई में निरंतर प्रयास आपको सफलता के करीब ले जाएंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number)

भाग्यशाली रंग: क्रीम

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 1

उपाय(Remedy)

शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जप करें तथा किसी मंदिर में पीले फल या मिठाई का दान करें. इससे व्यापार में उन्नति, करियर में नए अवसर और पारिवारिक सुख-शांति प्राप्त होगी.

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