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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडब्रेन हैमरेज, आतें और दिल फटा... अतीक अहमद के बेटे अबान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट

ब्रेन हैमरेज, आतें और दिल फटा... अतीक अहमद के बेटे अबान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट

Atiq Ahmed Son Death: अबान के पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर ने बड़ा खुलासा किया है. इस दौरान डॉक्टर ने अबान की मौत की वजह एक्सीडेंटल इंजरी, ब्रेन हेमरेज, दिल और आंतों का फटना बताई है.

Written By : पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 07 Aug 2026 12:02 PM (IST)
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झांसी में सड़क हादसे में मारे गए माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की मौत को लेकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का बड़ा बयान सामने आया है. पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. रजनीश यादव ने स्पष्ट किया कि अबान की मौत पूरी तरह सड़क हादसे में आई गंभीर चोटों की वजह से हुई. उनके अनुसार, हादसे के दौरान अबान के ब्रेन में गंभीर हेमरेज हुआ था. 

इसके अलावा दिल और आंतों को भी गंभीर क्षति पहुंची थी, आतें और दिल बुरी तरह से फट गए थे, जिसके चलते अबान की मौत हो गई. डॉक्टर के इस बयान के बाद मौत के कारणों को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लग गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. डॉ रजनीश यादव पोस्टमार्टम करने वाली 3 सदस्यसीय टीम में शामिल थे.

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अबान की कार से मिले फेमस नॉवेल

मृतक अबान अहमद की कार से चर्चित साहित्यिक किताबें मिली हैं. बताया जा रहा है कि ये किताबें झांसी जेल में बंद भाई अली अहमद के लिए ले जाई जा रही थीं. झांसी में एक सड़क हादसे में अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की मौत के बाद एक नया पहलू सामने आया है. 

हादसे के बाद उसकी कार से मनोविज्ञान, अपराध, नैतिकता, दर्शन और राजनीतिक उथल-पुथल जैसे विषयों पर आधारित कई किताबें बरामद हुई हैं. शुरुआती जानकारी के मुताबिक अबान इन पुस्तकों को प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद को देने आ रहा था.

हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कार से मिली किताबों का सड़क हादसे की जांच से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है. इन्हें निजी सामान के रूप में जब्त किया गया है और दुर्घटना की जांच अपने अलग दायरे में जारी है.

कसारी-मसारी कब्रिस्तान में दफ्न होगा अबान

अबान अहमद को शुक्रवार (7 अगस्त) को जुमे की नमाज के बाद कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा. उसकी कब्र पिता अतीक अहमद के बराबर में बनाई गई है. बता दें कि इसी कब्रिस्तान में अबान के चाचा अशरफ और भाई असद अहमद भी दफ्न हैं.

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About the author पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. अपने लंबे पत्रकारिता कार्यकाल में उन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं. वर्तमान में वे ABP न्यूज़ से जुड़े रहे हैं और झांसी से सक्रिय पत्रकारिता करते रहे हैं. बुंदेलखंड क्षेत्र की जमीनी समस्याओं, जनहित के मुद्दों और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ी पत्रकारिता उनकी विशेष पहचान रही है. उन्होंने अपने करियर में राजनीति, अपराध, विकास और भ्रष्टाचार से संबंधित अनेक प्रभावशाली और तथ्यपरक खबरें सामने लाईं, जिनका समाज और प्रशासन पर प्रत्यक्ष असर पड़ा.
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Published at : 07 Aug 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
Atiq Ahmed UP NEWS Jhansi News PRAYAGRAJ NEWS
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