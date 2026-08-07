ब्रेन हैमरेज, आतें और दिल फटा... अतीक अहमद के बेटे अबान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
Atiq Ahmed Son Death: अबान के पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर ने बड़ा खुलासा किया है. इस दौरान डॉक्टर ने अबान की मौत की वजह एक्सीडेंटल इंजरी, ब्रेन हेमरेज, दिल और आंतों का फटना बताई है.
झांसी में सड़क हादसे में मारे गए माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की मौत को लेकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का बड़ा बयान सामने आया है. पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. रजनीश यादव ने स्पष्ट किया कि अबान की मौत पूरी तरह सड़क हादसे में आई गंभीर चोटों की वजह से हुई. उनके अनुसार, हादसे के दौरान अबान के ब्रेन में गंभीर हेमरेज हुआ था.
इसके अलावा दिल और आंतों को भी गंभीर क्षति पहुंची थी, आतें और दिल बुरी तरह से फट गए थे, जिसके चलते अबान की मौत हो गई. डॉक्टर के इस बयान के बाद मौत के कारणों को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लग गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. डॉ रजनीश यादव पोस्टमार्टम करने वाली 3 सदस्यसीय टीम में शामिल थे.
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अबान की कार से मिले फेमस नॉवेल
मृतक अबान अहमद की कार से चर्चित साहित्यिक किताबें मिली हैं. बताया जा रहा है कि ये किताबें झांसी जेल में बंद भाई अली अहमद के लिए ले जाई जा रही थीं. झांसी में एक सड़क हादसे में अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की मौत के बाद एक नया पहलू सामने आया है.
हादसे के बाद उसकी कार से मनोविज्ञान, अपराध, नैतिकता, दर्शन और राजनीतिक उथल-पुथल जैसे विषयों पर आधारित कई किताबें बरामद हुई हैं. शुरुआती जानकारी के मुताबिक अबान इन पुस्तकों को प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद को देने आ रहा था.
हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कार से मिली किताबों का सड़क हादसे की जांच से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है. इन्हें निजी सामान के रूप में जब्त किया गया है और दुर्घटना की जांच अपने अलग दायरे में जारी है.
कसारी-मसारी कब्रिस्तान में दफ्न होगा अबान
अबान अहमद को शुक्रवार (7 अगस्त) को जुमे की नमाज के बाद कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा. उसकी कब्र पिता अतीक अहमद के बराबर में बनाई गई है. बता दें कि इसी कब्रिस्तान में अबान के चाचा अशरफ और भाई असद अहमद भी दफ्न हैं.
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