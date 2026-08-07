धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kumbh Rashifal 7 August 2026: पैसों की एक गलती आज मुश्किलें बढ़ा सकती है

Aaj Ka Kumbh Rashifal 7 August 2026: पैसों की एक गलती आज मुश्किलें बढ़ा सकती है

Aquarius Horoscope Today: क्या आज बड़ा लेन-देन टाल देना बेहतर रहेगा? क्या ऑफिस की परेशानी तनाव बढ़ा सकती है? जानिए कुंभ राशि वालों को किन गलतियों से आज बचना चाहिए.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 07 Aug 2026 11:34 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kumbh Rashifal 7 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 4:37 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. कृतिका नक्षत्र शाम 6:43 बजे तक रहेगा, फिर रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और वृद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक
राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

कुंभ राशि के लोगों के लिए 7 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में सोच-समझकर फैसले लेने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा चतुर्थ भाव में होने से पारिवारिक और व्यावसायिक दोनों जिम्मेदारियों पर ध्यान देना होगा. राजनीतिक संबंधों का गलत उपयोग या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से विवाद आपके कारोबार के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसलिए संयम और मर्यादा बनाए रखें.

यदि हाल के दिनों में आर्थिक नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें. बड़ी रकम के लेनदेन या जोखिम भरे निवेश से बचें. व्यापारियों को हर वित्तीय निर्णय पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही लेना चाहिए.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है. ऑफिस के कुछ जरूरी काम समय पर पूरे न होने से तनाव महसूस हो सकता है और इसका असर आपके मूड पर भी दिखाई देगा.

कामकाज में धैर्य रखें और अपनी योजनाओं को गोपनीय रखने की कोशिश करें. यदि आप किसी प्रतिस्पर्धी माहौल में काम करते हैं, तो विरोधियों की गतिविधियों पर भी नजर बनाए रखें.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी जरूरी है. बड़ी राशि का लेनदेन, उधार या निवेश करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट के अनुसार ही आगे बढ़ें.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

घर की किसी महिला सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, इसलिए उनकी देखभाल में लापरवाही न करें. माता-पिता को बच्चों की बदलती आदतों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें प्यार व समझदारी से सही दिशा दिखानी चाहिए.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

मानसिक तनाव बढ़ सकता है. बेवजह नकारात्मक सोचने से बचें और पर्याप्त आराम करें. ध्यान, योग और सकारात्मक दिनचर्या अपनाने से मन शांत रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों का किसी मित्र से मतभेद हो सकता है. छोटी-छोटी बातों को बढ़ाने के बजाय बातचीत से समाधान निकालने का प्रयास करें और पढ़ाई पर पूरा ध्यान बनाए रखें.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number) 
भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 3

उपाय(Remedy)

शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही किसी जरूरतमंद को नीले रंग का वस्त्र या अन्न दान करें. इससे आर्थिक बाधाएं कम होंगी, मानसिक तनाव घटेगा और कार्यों में सफलता मिलने के योग मजबूत होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 07 Aug 2026 03:50 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Meen Rashifal 7 August 2026: अचानक धन लाभ और करियर में मिल सकती है बड़ी जीत
अचानक धन लाभ और करियर में मिल सकती है बड़ी जीत
राशिफल
Aaj Ka Kumbh Rashifal 7 August 2026: पैसों की एक गलती आज मुश्किलें बढ़ा सकती है
पैसों की एक गलती आज मुश्किलें बढ़ा सकती है
राशिफल
Aaj Ka Makar Rashifal 7 August 2026: प्रमोशन और बड़े क्लाइंट से बदल सकता है करियर
प्रमोशन और बड़े क्लाइंट से बदल सकता है करियर
राशिफल
Aaj Ka Dhanu Rashifal 7 August 2026: पुराने क्लाइंट लौटेंगे, बढ़ेगी कमाई की रफ्तार
पुराने क्लाइंट लौटेंगे, बढ़ेगी कमाई की रफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Sansani: अतीक अहमद के बेटे की दर्दनाक मौत
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग Dating Rumours पर तोड़ी चुप्पी, बताया रिश्ते का सच
Prince Narula ने Shivangi-Harshad की Bonding को बताया 'Nibba Nibbi Wala Pyaar'
Shreya Kalra की Controversies ने मचाया बवाल, फिर भी बनीं Lock Upp 2 की Winner
Dipika Kakar हुईं Emotional, Cancer Treatment के दौरान बोलीं- अभी हिम्मत नहीं हार सकती
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तृषा पर CM विजय ने उदयनिधि स्टालिन को दे दिया जवाब, 'मैं ओछी...'
तृषा पर CM विजय ने उदयनिधि स्टालिन को दे दिया जवाब, 'मैं ओछी राजनीति में नहीं पड़ता'
झारखंड
RSS चीफ के बयान से JMM सांसद सहमत! कहा- मोहन भागवत ठीक कह रहे हैं...
RSS चीफ के बयान से JMM सांसद सहमत! कहा- मोहन भागवत ठीक कह रहे हैं...
इंडिया
राहुल गांधी के घर के बाहर साधु-संतों का हंगामा! दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया
राहुल गांधी के घर के बाहर साधु-संतों का हंगामा! दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया
बॉलीवुड
50 की उम्र में भी क्यों कुंवारी हैं सैफ अली खान की बहन सबा पटौदी ? बोलीं- ‘मैं 19 साल की उम्र में शादी...’
50 की उम्र में भी क्यों कुंवारी हैं सैफ अली खान की बहन सबा? खुद बताई वजह
आईपीएल 2026
चेन्नई नहीं KKR को जॉइन करेंगे हार्दिक पांड्या? 25 करोड़ के साथ कप्तानी भी मिलेगी!
चेन्नई नहीं KKR को जॉइन करेंगे हार्दिक पांड्या? 25 करोड़ के साथ कप्तानी भी मिलेगी!
इंडिया
HC के आदेश के खिलाफ अभिषेक बनर्जी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, जानें मामला
HC के आदेश के खिलाफ अभिषेक बनर्जी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, जानें मामला
दिल्ली NCR
पप्पू यादव के खिलाफ थाने पहुंचा चप्पल फेंकने वाला आरोपी, पूर्णिया सांसद पर लगाए ये आरोप
पप्पू यादव के खिलाफ थाने पहुंचा चप्पल फेंकने वाला आरोपी, पूर्णिया सांसद पर लगाए ये आरोप
जनरल नॉलेज
चीन में किस नौकरी में सबसे ज्यादा कमाते हैं भारतीय? जानें वहां जॉब के नियम
चीन में किस नौकरी में सबसे ज्यादा कमाते हैं भारतीय? जानें वहां जॉब के नियम
ABP NEWS
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
ABP NEWS
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
ABP NEWS
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
ABP NEWS
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Embed widget