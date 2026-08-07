Aaj Ka Kumbh Rashifal 7 August 2026: पैसों की एक गलती आज मुश्किलें बढ़ा सकती है

Aaj Ka Kumbh Rashifal 7 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 4:37 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. कृतिका नक्षत्र शाम 6:43 बजे तक रहेगा, फिर रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और वृद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक

राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

कुंभ राशि के लोगों के लिए 7 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में सोच-समझकर फैसले लेने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा चतुर्थ भाव में होने से पारिवारिक और व्यावसायिक दोनों जिम्मेदारियों पर ध्यान देना होगा. राजनीतिक संबंधों का गलत उपयोग या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से विवाद आपके कारोबार के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसलिए संयम और मर्यादा बनाए रखें.

यदि हाल के दिनों में आर्थिक नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें. बड़ी रकम के लेनदेन या जोखिम भरे निवेश से बचें. व्यापारियों को हर वित्तीय निर्णय पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही लेना चाहिए.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है. ऑफिस के कुछ जरूरी काम समय पर पूरे न होने से तनाव महसूस हो सकता है और इसका असर आपके मूड पर भी दिखाई देगा.

कामकाज में धैर्य रखें और अपनी योजनाओं को गोपनीय रखने की कोशिश करें. यदि आप किसी प्रतिस्पर्धी माहौल में काम करते हैं, तो विरोधियों की गतिविधियों पर भी नजर बनाए रखें.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी जरूरी है. बड़ी राशि का लेनदेन, उधार या निवेश करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट के अनुसार ही आगे बढ़ें.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

घर की किसी महिला सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, इसलिए उनकी देखभाल में लापरवाही न करें. माता-पिता को बच्चों की बदलती आदतों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें प्यार व समझदारी से सही दिशा दिखानी चाहिए.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

मानसिक तनाव बढ़ सकता है. बेवजह नकारात्मक सोचने से बचें और पर्याप्त आराम करें. ध्यान, योग और सकारात्मक दिनचर्या अपनाने से मन शांत रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों का किसी मित्र से मतभेद हो सकता है. छोटी-छोटी बातों को बढ़ाने के बजाय बातचीत से समाधान निकालने का प्रयास करें और पढ़ाई पर पूरा ध्यान बनाए रखें.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number)

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 3

उपाय(Remedy)

शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही किसी जरूरतमंद को नीले रंग का वस्त्र या अन्न दान करें. इससे आर्थिक बाधाएं कम होंगी, मानसिक तनाव घटेगा और कार्यों में सफलता मिलने के योग मजबूत होंगे.

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