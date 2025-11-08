Gem Astrology: ऑफिस में कदम रखते ही महसूस होता है तनाव, तो धारण कर लें ये रत्न!

लेपिडोलाइट एक ऐसा रत्न है जो ऑफिस के तनाव को कम करने में सहायक माना जाता है क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से लिथियम होता है, जो एक मूड-स्टेबलाइजर के रूप में जाना जाता है. यह शांति और संतुलन को बढ़ावा देता है, भावनात्मक रूप से बेचैनी महसूस होने पर संतुलन वापस लाने में मदद करता है.