हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मडर को भगाने वाले 5 दमदार संस्कृत वाक्य, रोजाना बोलने से डर कम होने के साथ बढ़ता है आत्मविश्वास!

डर को भगाने वाले 5 दमदार संस्कृत वाक्य, रोजाना बोलने से डर कम होने के साथ बढ़ता है आत्मविश्वास!

इस श्लोक का मतलब है कि, जैसी आपकी भावना या सोच होती है, वैसा ही परिणाम आपको मिलता है. इसलिए हमेशा अच्छा सोचें, ताकि परिणाम भी शुभ प्राप्त हो.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 06 Mar 2026 06:00 AM (IST)
इस श्लोक का मतलब है कि, जैसी आपकी भावना या सोच होती है, वैसा ही परिणाम आपको मिलता है. इसलिए हमेशा अच्छा सोचें, ताकि परिणाम भी शुभ प्राप्त हो.

कॉन्फिडेंस के लिए डेली संस्कृत मंत्र

इस श्लोक का मतलब है कि, जैसी आपकी भावना या सोच होती है, वैसा ही परिणाम आपको मिलता है. इसलिए हमेशा अच्छा सोचें, ताकि परिणाम भी शुभ प्राप्त हो.
इस श्लोक का मतलब है कि, जैसी आपकी भावना या सोच होती है, वैसा ही परिणाम आपको मिलता है. इसलिए हमेशा अच्छा सोचें, ताकि परिणाम भी शुभ प्राप्त हो.
इस श्लोक का अर्थ है कि, ईश्वर ही मेरी शक्ति है. व्यक्ति अपनी ताकत और आत्मविश्वास को भगवान की कृपा और विश्वास से जोड़कर देखता है.
इस श्लोक का अर्थ है कि, ईश्वर ही मेरी शक्ति है. व्यक्ति अपनी ताकत और आत्मविश्वास को भगवान की कृपा और विश्वास से जोड़कर देखता है.
Published at : 06 Mar 2026 06:00 AM (IST)
Hinduism Mantra Morning Motivational Quotes

धर्म फोटो गैलरी

लाइफस्टाइल
Panchang 6 March 2026: आज संकष्टी चतुर्थी पूजा का मुहूर्त, भद्रा का साया, संपूर्ण पंचांग देखें
आज संकष्टी चतुर्थी पूजा का मुहूर्त, भद्रा का साया, संपूर्ण पंचांग देखें
लाइफस्टाइल
Paint Fumes Health Effects: घर में नया पेंट करवाने के बाद क्यों होने लगती है खांसी और घुटन? जानें कारण और बचाव के टिप्स
घर में नया पेंट करवाने के बाद क्यों होने लगती है खांसी और घुटन? जानें कारण और बचाव के टिप्स
लाइफस्टाइल
Ram Navami 2026: राम नवमी 26 या 27 मार्च कब ? सही तारीख और मुहूर्त देखें
राम नवमी 26 या 27 मार्च कब ? सही तारीख और मुहूर्त देखें
लाइफस्टाइल
Holi 2026: महादेव की होली में रंगा पूरा सीहोर, ब्रज की तर्ज पर यहां मनाते हैं त्योहार
महादेव की होली में रंगा पूरा सीहोर, ब्रज की तर्ज पर यहां मनाते हैं त्योहार
UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
