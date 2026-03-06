एक्सप्लोरर
डर को भगाने वाले 5 दमदार संस्कृत वाक्य, रोजाना बोलने से डर कम होने के साथ बढ़ता है आत्मविश्वास!
इस श्लोक का मतलब है कि, जैसी आपकी भावना या सोच होती है, वैसा ही परिणाम आपको मिलता है. इसलिए हमेशा अच्छा सोचें, ताकि परिणाम भी शुभ प्राप्त हो.
कॉन्फिडेंस के लिए डेली संस्कृत मंत्र
1/5
2/5
Published at : 06 Mar 2026 06:00 AM (IST)
Tags :Hinduism Mantra Morning Motivational Quotes
धर्म
5 Photos
डर को भगाने वाले 5 दमदार संस्कृत वाक्य, रोजाना बोलने से डर कम होने के साथ बढ़ता है आत्मविश्वास!
धर्म
6 Photos
Sankashti Chaturthi 2026: भालचंद्र संकष्टी पर गणपति संग पाएं शिव कृपा, शिवलिंग पर चढ़ाएं ये खास चीजें
धर्म
5 Photos
खाटू श्याम में निशान लेकर क्यों जाते हैं भक्त? जानिए इसका धार्मिक महत्व और नियम? देखें फोटो
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
आज संकष्टी चतुर्थी पूजा का मुहूर्त, भद्रा का साया, संपूर्ण पंचांग देखें
लाइफस्टाइल
घर में नया पेंट करवाने के बाद क्यों होने लगती है खांसी और घुटन? जानें कारण और बचाव के टिप्स
लाइफस्टाइल
राम नवमी 26 या 27 मार्च कब ? सही तारीख और मुहूर्त देखें
लाइफस्टाइल
महादेव की होली में रंगा पूरा सीहोर, ब्रज की तर्ज पर यहां मनाते हैं त्योहार
Advertisement
धर्म
5 Photos
डर को भगाने वाले 5 दमदार संस्कृत वाक्य, रोजाना बोलने से डर कम होने के साथ बढ़ता है आत्मविश्वास!
धर्म
6 Photos
Sankashti Chaturthi 2026: भालचंद्र संकष्टी पर गणपति संग पाएं शिव कृपा, शिवलिंग पर चढ़ाएं ये खास चीजें
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion